The Walking Dead: Robert Kirkman spoilera il destino di Rick Grimes nel fumetto?

In questi giorni si svolge il, kermesse americana durante la quale arrivano i principali annunci dal mondo del fumetto: tra questi non poteva mancare, il cui creatore () ha rilasciato delle dichiarazioni che sanno tanto di spoiler... o forse no!

Kirkman, infatti, è stato intervistato nel corso del panel dedicato alla sua opera e i topic principali sono stati due: quando finirà il fumetto di The Walking Dead e se Rick Grimes, il celebre protagonista del comic, prima o poi morirà.

Ed ecco la risposta di Bob Kirkman:

"Nessuno è al sicuro. Spero che ci siano stati dei momenti in cui avete pensato: 'È il momento? È qui che Rick morirà?'. E non accade. Ma un giorno, il momento arriverà e voi direte: 'Oh mio dio, ci siamo!'... potrebbe accadere in qualunque momento, da adesso a tra 50 anni, ma potrebbe anche non accadere..."

Come al solito, il buon vecchio Bob Kirkman non perde occasione di "trollare" i propri fan: quale sarà il finale di The Walking Dead? E vedrà la morte del protagonista dell'opera?