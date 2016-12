To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd, la nuova stagione da luglio sugli schermi giapponesi

Il numero di luglio del magazine edito da Gakken, Megami Magazine ha rivelato che To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd, ovvero la seconda stagione della serie animata To Love-Ru -Trouble- Darkness debutterà sugli schermi nipponici grazie a Tokyo MX TV il prossimo 6 luglio alle ore 0,30 (ora locale giapponese).

La nuova stagione vede al lavoro sia lo stesso staff di produzione che il cast di doppiatori della prima stagione.

Il manga di Kentaro Yabuki e Saki Hasemi, To Love-Ru -Trouble- Darkness sequel di To Love-Ru -Trouble- è stato lanciato su Jump Square nel 2010. L'opera è stata stampata in 14 milioni di copie ed è stata pubblicata anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics.FONTE: animenewsnetwork.com