To Love-Ru -Trouble- Darkness, due nuovi OAV tratti dal manga di Saki Hasemi

Il numero di settembre della rivista edita da Shueisha, Jump Square ha annunciato che il quindicesimo volume dell'edizione speciale giapponese del manga To Love-Ru -Trouble- Darkness sarà in vendita insieme a due OAV della durata totale di 25 minuti.

Il primo episodio intitolato Ghost Story ~Kowai no wa Ikaga~ (Che ne dici di qualcosa di spaventoso?), adatterà una side story presente nel nono volume dell'opera mentre Clinic ~Sunao ni Narenakute~ (Senza Diventare Obbediente), coprirà il trentottesimo capitolo del manga originale.

A realizzare i due anime saranno ancora una volta lo studio Xebec, il regista Atsushi Ootsuki e il character designer Yuichi Oukaare, già al lavoro in occasione della serie animata. Il volume uscirà in territorio giapponese il prossimo 4 gennaio 2016.

Il manga di Kentaro Yabuki e Saki Hasemi, To Love-Ru -Trouble- Darkness, sequel di To Love-Ru -Trouble- è stato lanciato su Jump Square nel 2010 mentre To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd, seconda stagione della serie animata, ha debuttato lo scorso luglio.