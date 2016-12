Tokyo Ghoul: Jack, un nuovo promo dall'OVA

Marvelous ha pubblicato il secondo promo da Tokyo Ghoul: Jack, OAV tratto dal manga prequel spin-off omonimo di Sui Ishida. Il progetto animato sarà disponibile per la vendita dal 30 settembre in Giappone ma prima sarà proiettato in alcuni cinema nipponici selezionati dal 5 al 18 settembre.

Saori Hayami presterà la voce ad Uruka Minami, Tatsuhisa Suzuki sarà Ryō mentre Rumi Ookubo sarà Aki. Oltre a questi interpreti, il cast dei doppiatori è composto da Yuji Ueda (Itsuki Marude), Rintarou Nishi (Yamori) e le novità Daisuke Namikawa (Kishō Arima) e Ryohei Kimura (Taishi Fura).

Tokyo Ghoul: Jack racconta di un incidente avvenuto nel tredicesimo distretto di Tokyo che vede coinvolto un divoratore umano di Ghoul. Allo scopo di cercare la verità dietro a ciò che è accaduto al suo amico, il liceale ribelle Taishi Fura va alla ricerca del Ghoul chiamato Lantern insieme al giovane investigatore Kishō Arima. La storia racconterà il primo incontro tra Arima e Fura prima che quest'ultimo diventasse un brillante detective.

Ishida, autore anche del manga originale Tokyo Ghoul, ha serializzato l'opera Tokyo Ghoul: Jack nella rivista digitale edita da Shueisha, Jump Live nel 2013. La serie animata sequel Tokyo Ghoul √A si è conclusa lo scorso marzo.