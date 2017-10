Tokyo Ghoul:re, annunciata una trasposizione animata prevista per il 2018

Lo studioha recentemente lanciato unper annunciare che il manga di, riceverà presto un adattamento animato. La messa in onda sul circuito televisivo nipponico è attualmente prevista per il 2018.

Per il momento lo studio non ha rivelato informazioni sulla nuova produzione, ma si è limitato a confermare la presenza del doppiatore Natsuki Hanae, il quale interpreterà nuovamente il protagonista Ken Kaneki. Lo staff coinvolto nella produzione sarà invece rivelato nelle prossime settimane. Nel frattempo i fan della serie possono ammirare il breve trailer rilasciato nelle ultime ore e visionabile in chiosa all'articolo.



Sia il manga originale di Tokyo Ghoul che il suo sequel Tokyo Ghoul:re sono editi in Italia da J-POP, che finora ha pubblicato tutti i volumetti del primo e buona parte degli albi che compongono il secondo, tutt'ora in corso in patria. Dall’opera era già stata tratta una serie televisiva di dodici episodi, disponibile anche in lingua nostrana grazie all’editore emiliano Dynit che ne ha curato il doppiaggio e le edizioni home video.