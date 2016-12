Tokyo Tribe, due nuovi capitoli per il manga di Santa Inoue

Il numero di luglio della rivista edita da Akita Shoten, Bessatsu Young Champion, ha annunciato che Santa Inoue pubblicherà due nuovi capitoli della sua popolare serie manga Tokyo Tribe, arrivata parzialmente in Italia con d/visual che ne ha interrotto la pubblicazione dopo un solo numero.

I due nuovi episodi, intitolatiappariranno nei numeri di agosto e settembre del magazine, in uscita rispettivamente il 7 luglio e il 7 agosto. Inoue ha iniziato la serializzazione del serial Tokyo Tribe 2 nel 1998, opera composta da dodici volumi, terminata nel 2006 mentre nello stesso anno Madhouse ha prodotto una serie animata televisiva di tredici episodi. Shion Sono ha adattato il manga in un film con attori in carne ed ossa mentre il produttore Patrick S. Cunningham e lo sceneggiatore Darryl Wharton-Rigby hanno confermato di aver acquisito i diritti di Tokyo Tribes per farne una serie televisiva. Inoue ha lanciato un altro sequel, ovvero Tokyo Tribe 3, iniziato nel 2008 e terminato nel febbraio del 2012.