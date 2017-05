Wonder Woman: Charles Roven parla delle critiche al DCEU e del film

: Nonostante i dati al box-office sempre molto positivi, sui film del DC Extended Universe il riscontro della critica è quasi sempre stato molto basso, soprattutto in rapporto ai film della Marvel. Tuttavia sembra che, leggendo le prime buone recensioni oltreoceano, conil vento possa cambiare, visto che si parla di toni più leggeri.

Non ci saranno scene post-credit ma il risultato finale del film dovrebbe essere più soddisfacente rispetto a titoli come Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad. A JoBlo ha rilasciato un'intervista il produttore Charles Roven, spiegando come il risultato è dovuto a una serie di differenze intrinseche tra i diversi personaggi della DC e non è certo una risposta ai critici:"Onestante l'approccio è stato diverso. Fin da quando era piccola Diana sapeva che il suo destino era quello di uscire dal guscio protettivo e andare a salvare il mondo. E questo già cambia le cose. Inoltre hai a che fare con un personaggio estremamente empatico e compassionevole e grazie anche al lavoro di Patty Jenkins si è aggiunto un incredibile senso dell'umorismo al film."

Il cast di Wonder Woman è composto da Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Said Taghmaoui, Mayling Ng, Florence Kasumba, Madeleine Vall, Samantha Jo e Ann Wolfe.