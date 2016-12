XXXHOLiC: Rei, un mese di stop per il manga delle Clamp

Il ventiseiesimo numero della rivista edita da Kodansha, Weekly Young Magazine ha annunciato che la serie manga delle CLAMP, xxxHOLiC: Rei, andrà in pausa per un mese e ritornerà nel trentunesimo numero del magazine, disponibile dal prossimo 29 giugno in territorio giapponese.

Il titolo racconta di Yuuko, una strega che esaudisce i desideri della gente e che in cambio deve rinunciare a qualcosa di prezioso, e Watanuki Kimihiro, un uomo perseguitato da visioni. Un giorno incontra Yuuko e quest'ultima promette all'uomo di cacciare gli spiriti che lo tormentano. In cambio di questo, Watanuki dovrà lavorare nel negozio della giovane strega, e aiutarla ad esaudire i desideri delle persone. Le Clamp hanno serializzato la serie originale xxxHOLiC, opera pubblicata in territorio italiano dalla casa editrice perugina Star Comics, su Weekly Young Magazine e Bessatsu Shonen Magazine dal 2003 al 2011, anche se nel 2009 è stata intitolata xxxHOLiC: Ro.