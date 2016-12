Young Black Jack, un nuovo spot televisivo dalla serie animata

Il network nipponico BS-TBS ha trasmesso un nuovo spot televisivo tratto dalla serie animata ispirata al manga di Yū-Go Ōkuma e Yoshiaki Tabata, Young Black Jack, in cui si può ascoltare I Am Just Feeling Alive, la sigla di apertura eseguita dal duo UMI-KUUN.

Mitsuko Kase dirige l'anime alla Tezuka Productions mentre Ryousuke Takahashi sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature. Miyuki Katayama e Nana Miura sono le character design e capo registe dell'animazione. Minoru Nishida e Masato Shibata sono i direttori artistici mentre Megumi Arai si occupa della colorazione. Kazumasa Someya è direttore della fotografia, Tamami Watabe si occupa dell'editing, Toshiki Kameyama dirige il suono mentre Daisuke Ikeda compone le musiche.

La serie debutterà il 1° ottobre alle 2,16 del mattino su TBS ed altri canali come CBC, Sun TV e BS-TBS. Young Black Jack è un prequel del classico di Osamu Tezuka che racconta le vicende di un medico ai margini che pratica la sua professione senza una licenza. Okuma e Tabata hanno lanciato il manga su Young Champion nel 2011. La serie cartacea ha come protagonista un giovane Black Jack frequentare la scuola di medicina negli anni '60. La serie manga è pubblicata anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics. La serie animata sarà disponibile in streaming con sottotitoli in italiano anche sulla piattaforma VVVVID.