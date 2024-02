L'inizio della fine: perché City Hunter The Movie Angel Dust è imperdibile

Sembrava quasi ci si dovesse recare a Shinjuku, scrivere XYZ nella lavagnetta della stazione e attendere l'intervento dello sweeper più famoso del Giappone per procurare finalmente un degno finale all'anime di City Hunter.



Abbiamo visto in anteprima City Hunter The Movie: Angel Dust, film in uscita nelle sale il 19 febbraio, e siamo euforici nel rivelarvi che Ryo Saeba e Kaori Makimura sono finalmente tornati per riprendersi quanto lasciato indietro. Se vi aspettate una storia autoconclusiva in stile Private Eyes, sarete felici di essere smentiti, perché Angel Dust è davvero l'inizio della fine, la prima parte del tanto atteso epilogo che sembra poter chiarire definitivamente la verità sul passato di Ryo Saeba, rielaborata ed espansa rispetto alla versione a fumetti. Angel Dust non lascerà a bocca asciutta i fan che desiderano da anni veder concluse le vicende di City Hunter, e questo accadrà al cinema grazie a Plaion Pictures ed Anime Factory in un evento speciale il 19, il 20 e il 21 febbraio.



Una storia a episodi

Ma andiamo con ordine. La trasposizione animata dell'iconica opera di Tsukasa Hojo ha vissuto una gestazione particolare, discostandosi spesso dal materiale d'origine, escludendo tasselli fondamentali per la ricostruzione del passato del suo protagonista, adattando con una certa libertà la controparte cartacea.

La prima serie animata, prodotta da Sunrise, viene trasmessa in Giappone dal 1987 al 1991, in contemporanea con la pubblicazione del manga sulle pagine Shonen Jump (che esordisce nel 1985 e si conclude un mese più tardi della versione televisiva). Il modello distributivo è già sintomatico di una strategia di adattamento profondamente diversa da quelle attuali, che partiva dal grande successo ottenuto dal manga per puntare alla fruizione complementare e a una promozione reciproca per le due iterazioni.



Non una trasposizione 1 a 1 dunque, ma due linee parallele che si sviluppano indipendentemente e che divergono quando tocca nutrire la trama principale. Al manga il compito di chiarire il passato di Saeba Ryo e compagni, di mettere in piedi una resa dei conti definitiva, di orchestrare un finale che fuga ogni dubbio sull'identità del City Hunter; all'anime la concessione di un'episodicità esasperata e mai tradita.



I motivi di queste differenze tra adattamento anime classico e manga sono da ricercare, ovviamente, nella natura di una fruizione più "occasionale" dei passaggi televisivi tradizionali dell'epoca. La serie animata aveva insomma bisogno di una certa intercambiabilità delle sue componenti, di affrancare lo spettatore dalla preoccupazione di seguire una trama composita e serializzata. Certo, anche il manga gode di una natura episodica pronunciatissima, ma si fa comunque carico di portare avanti la narrazione perché, nonostante la grande diffusione mediatica del fumetto in Giappone, rimane un medium indirizzato a un'utenza specifica e più avvezza alla completezza.



Il cambiamento di paradigma e le possibilità offerte dai nuovi modi di fruizione del medium, la rivalutazione di City Hunter e la sua elevazione a opera cult, l'idea ormai comune che l'anime necessitasse di un trattamento analogo a quello riservato al manga, hanno forse portato ad esigere una chiusura maggiormente esplicativa dei rapporti tra i personaggi, un epilogo che soddisfacesse sia i rewatchers che i nuovi componenti di un fandom che continua ad accrescersi.



Il passato di Ryo Saeba

Dopo aver ravvivato il franchise con lo spin-off alternativo Angel Heart e con il recente Private Eyes (ecco la recensione di City Hunter Private Eyes), l'idea che i tempi fossero ormai maturi per rinarrare le origini di Saeba Ryo si è concretizzata in City Hunter: Angel Dust.



In fondo, dietro la natura di poliziesco da "caso della settimana" e di gag-show esagerato, l'interesse per la backstory di Ryo ha sempre agito da calamita narrativa sottocutanea, e l'irripetibile carisma di un personaggio a due facce, tanto frivolo quanto letale, tanto mattacchione in apparenza quanto risoluto nei momenti decisivi, non può che suscitare un'enorme curiosità circa un passato inizialmente riemerso attraverso i flashback, poi di ritorno in un presente da braccare e nel quale confluire. E se il manga lo fa con il cruciale nodo narrativo che vede un quasi spettrale Shin Kaibara fare la sua apparizione per reclamare Ryo, suo figlio adottivo, e affidargli la direzione della malvagia organizzazione Union Teope, nelle sue battute finali l'anime TV non percorreva la stessa traiettoria.



Decideva di tornare al primo incontro con Hideyuki Makimura, fratello defunto di Kaori, di includere la storia di vendetta di Sonia Field, figlia di Kenny, partner in crime di Ryo ai tempi della sua permanenza negli Stati Uniti, ucciso dallo sweeper in un duello inevitabile. Approfondiva anche il rapporto altalenante con Umibozu e la relazione del gigante buono con Miki.



Ma escludeva colpevolmente il momento più significativo dell'intera opera, il climax definitivo: nessuna traccia della vera nemesi di Ryo, acerrimo nemico reso ancora più interessante dal suo essere figura paterna, dal suo incarnare un conflitto irrisolto che si porta dietro cicatrici emotive, dal suo rappresentare parte centrale di una genesi sempre misteriosa. Il film prodotto da Sunrise e diretto da Kenji Kodama getta le basi per un finale che vuole prendersi il suo tempo per soddisfare i fan, che riprende lo schema tipico degli episodi di City Hunter (con l'ingaggio di Ryo e Kaori da parte di una bellissima ragazza in pericolo e con i siparietti di sempre) per poi dilatarsi in una narrazione che si profila ben strutturata, che introduce nuovi personaggi in orbita Shin Kaibara e che si propone di essere finalmente esaustiva circa il passato di Ryo Saeba.



Un plot point necessario per disambiguare le origini del City Hunter, che merita di ricevere la giusta attenzione e che può finalmente essere restituito in tutta la sua epicità sul grande schermo, motivo per cui City Hunter The Movie: Angel Dust si configura come vero evento imperdibile per gli amanti dell'opera senza tempo di Tsukasa Hojo. Tutto questo, lo ricordiamo, solo il 19, 20 e 21 febbraio al cinema!