Kaiju N.8: un anime promettente, ma molto semplice

Non si può negare che si tratti di un momento storico molto favorevole ai kaiju, al punto tale che si potrebbe persino azzardare un termine come kaiju renaissance - ad imitare un po' quella zombie renaissance che ha colpito l'intrattenimento nello scorso decennio e forse qualcosina in più. D'altronde nelle sale sta facendo il suo dovere al botteghino un film come Godzilla e Kong (qui potete recuperare la nostra recensione di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero), viviamo ancora il ricordo fresco dello storico Oscar vinto da Godzilla Minus One (e qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Godzilla Minus One), L'Attacco dei Giganti ha in fondo da relativamente poco finito la sua straordinaria corsa (e qui infine vi invitiamo a riscoprire la nostra recensione de Attack on Titan - The Final Season). In poche parole, il pubblico vuole scontri tra mostri giganti, l'industria lo sta spesso accontentando - nonostante ad esempio gli alti e bassi del MonsterVerse - e nel campo dell'animazione in particolare si è aperto un vuoto da colmare, per quanto sia sinceramente dura aspettarsi subito qualcosa a livello del sontuoso anime di MAPPA.



E così, mentre trionfalmente Apple annuncia la seconda stagione di Monarch e nuovi spin-off legati al MonsterVerse, negli anime inizia la sua avventura Kaiju N.8, tratto dall'omonimo manga di Naoya Matsumoto e che in Italia debutta oggi su Crunchyroll. Noi abbiamo avuto il piacere di vedere la prima puntata in anteprima, che ci ha schiuso le porte di un prodotto sicuramente interessante e carismatico, sebbene tutt'altro che rivoluzionario o anche solo particolarmente coraggioso in ogni suo aspetto.



Pulire è un duro lavoro

Ma di cosa parla Kaiju N.8? Protagonista dell'anime è Kafka Hibino, un ragazzo come tanti altri che però vive in un mondo dove gli attacchi costanti da parte dei kaiju sono tutto sommato la normalità. Il suo obiettivo, infatti, è entrare nelle Forze di Difesa contro i kaiju per motivazioni che non vi sveleremo in questo contesto, ma nel frattempo deve accontentarsi di lavorare nel settore delle pulizie in seguito alle 'aggressioni distruttive dei mostri - occupazione non esattamente piacevole, anzi, Kaiju N.8 ci ricorda con molta dovizia quanto possano essere scomodi gli intestini di qualunque essere vivente. La vita di Kafka è destinata a cambiare radicalmente quando, dopo aver salvato da un attacco improvviso il novellino Ichikawa, ingerisce in maniera maldestra - o intenzionale? Chissà - uno dei mostri di piccole dimensioni, che gli dona la capacità di trasformarsi in un kaiju.

Ora, chiaramente si tratta di sensazioni parziali dovute ad un semplice pilot, ma Kaiju N.8 si è presentato bene, senza strafare ed evitando di mettere troppa carne al fuoco, con una buona dose di carisma e simpatia: Kafka come protagonista funziona immediatamente e ha una buona presenza su schermo, rispetto a tanti altri shonen moderni non svela troppo presto le sue carte o inonda lo spettatore con un quantità infinita di informazioni e personaggi - basti pensare ad un Fire Force - ed il design soprattutto dei mostri sembra essere impattante. In più l'intuizione di far agire il nostro eroe non subito al centro dell'azione o quasi, bensì in un lavoro adiacente che nei grandi blockbuster viene sempre ignorato aggiunge un piacevole strato di ironia e freschezza all'insieme, aspetto che non guasta mai.



Un avvio buono, ma non eclatante

Qualcuno deve pulire o sistemare le cose dopo una grande battaglia degli Avenger - e si, sappiamo che teoricamente esiste il Damage Control - o ripulire le infinite carcasse dei M.U.T.O. nel MonsterVerse, no? Ecco, in Kaiju N.8 ci pensa il nostro Kafka e non potremmo essere in mani migliori, probabilmente. Se poi aggiungiamo pure un comparto tecnico che convince - ma senza far urlare al miracolo - ad opera di Production I.G, ne viene fuori un quadro di un anime potenzialmente interessante e capace di intrattenere fin dai primi minuti. È però proprio qui che risiede il problema, perché tutto è buono ma mai straordinario, come se Kaiju N.8 volesse più spuntare una checklist che offrire una vera anteprima del suo universo.

Ogni singolo aspetto è sì curato, ma per certi versi stereotipato, standardizzato, non c'è nulla che risulti davvero unico e irripetibile. Allora forse veramente la fortuna, sia del manga che soprattutto di questo anime, è stata quella di cavalcare la cosiddetta kaiju renaissance e di inserirsi ora, nel 2024, in un mercato che perlomeno nell'animazione è orfano di scontri tra mostri giganti. Come già detto, si tratta di considerazioni basate unicamente su una magra puntata, quindi Kaiju N.8 ha tutto il tempo per stupirci. Ma dovessimo adesso scommettere su un esisto, punteremo su un anime che farà anche con estrema piacevolezza il suo compito e nulla più.