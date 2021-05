Konosuba! This Wonderful World: impressioni sulla spassosa commedia Isekai

Quello dell'Isekai - che significa letteralmente "mondo differente" - è un sottogenere che piano piano sta prendendo piede anche nel Bel Paese, anche grazie al successo di opere come Vita da Slime, The Rising of the Shield Hero e Sword Art Online (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Sword Art Online Progressive). Se la casa editrice J-POP Manga ha già abbracciato da tempo le opere appartenenti al suddetto genere, portandoci ad esempio Drifters e gli adattamenti a fumetti di Re:Zero, ultimamente anche la divisione Planet Manga di Panini Comics sembra intenzionata a cavalcare l'onda lunga del successo riscontrato dagli Isekai.



Mentre nel mese di giugno potremo infatti sfogliare i primi volumi di Mushoku Tensei - Jobless Reincarnation e I Viaggi della Strega - The Journey of Elaina, durante la corrente stagione primaverile abbiamo posato gli occhi sul primo numero di Konosuba! - This Wonderful World, adattamento manga dell'omonima serie di light novel campione di incassi. La lettura dell'albo, di cui ci apprestiamo a proporvi le nostre impressioni, ci è bastata a comprendere le ragioni per cui questa commedia tanto bizzarra e strampalata abbia già ispirato un anime di successo e pluripremiato.



Eroe per caso

Satou Kazuma è un comunissimo hikikomori che ha abbandonato la vita scolastica per dedicare anima e corpo ai suoi hobby. Costantemente barricato tra le mura della propria stanza, la sua esistenza scorre pacifica finché non esce di casa per comprare un videogioco e accidentalmente muore per salvare la vita a una liceale che rischiava di essere investita da un camion. Giunto al cospetto di Aqua, graziosa divinità dell'aldilà che si occupa delle morti premature avvenute in Giappone, il ragazzo realizza di essere deceduto invano, poiché quello che credeva un camion era in realtà un lentissimo trattore e la studentessa da lui "salvata" non ha mai corso alcun reale pericolo. Come se la verità non fosse già abbastanza amara e al tempo stesso esilarante (almeno per il lettore), lo sfortunato Kazuma apprende di essere morto per lo spavento e di essere stato deriso sia dal personale dell'ospedale in cui è stato successivamente portato che dai propri familiari, divertiti dalle assurde circostanze del suo trapasso.



Amareggiato per la sua uscita di scena tutt'altro che eroica, Kazuma scopre quindi di avere una seconda possibilità: in un mondo parallelo molto simile a quello degli RPG vi è un cosiddetto Demon King che da tempo spadroneggia e incute talmente tanto terrore da spingere gli individui da lui massacrati a non voler rinascere. Come risultato, la popolazione di quella realtà squisitamente fantasy è in costante calo e pertanto le divinità dell'aldilà hanno deciso di inviarvi gente da altri mondi, nella speranza che qualcuno riesca ad abbattere una buona volta il Demon King.



Dapprima non interessato, Kazuma cambia idea quando Aqua, intenzionata a raggiungere la propria quota mensile di aderenti, rivela che l'offerta prevede anche un bonus: un'abilità speciale, un'arma leggendaria o comunque qualsiasi cosa il candidato eroe richieda al momento dell'accettazione. Ritenendo che la dea possa tornargli utile, il ragazzo sceglie dunque di portare con sé la stessa Aqua e, prima ancora che questa abbia il tempo di opporsi, i due vengono immediatamente trasportati nel mondo del Demon King, dando inizio a un'avventura insolita e a una lunga sequela di pianti e battibecchi.



Buoni a nulla allo sbaraglio

A primo acchito Konosuba! - This Wonderful World potrebbe sembrare un Isekai qualunque, ma il prodotto si distingue dai propri simili per la totale rinuncia nel raccontare una storia minimamente seria e profonda. Al contrario, l'opera di Natsume Akatsuki mira esclusivamente a divertire il lettore col tipico umorismo nipponico demenziale e sollazzevole, che nel pieno rispetto della tradizione si traduce in siparietti comici aventi per protagonisti dei personaggi dal comportamento spesso infantile e un po' egoistico. Difatti, sebbene il racconto presenti diverse occasioni per prendersi un minimo sul serio, Konosuba! riesce ogni volta a schivarle con innegabile maestria, ricorrendo a trovate sempre più esilaranti e impensabili. Il principale punto di forza della light novel e dei suoi numerosi derivati va insomma ricercato nella capacità di non annoiare mai, anche grazie alla presenza di un gruppo di disagiati cui ci si affeziona facilmente e dalle personalità assurde.



Inizialmente eccitato all'idea di diventare un avventuriero coraggioso e forte quanto gli eroi dei suoi videogiochi, Kazuma diventa sempre più pessimista riguardo alla sua nuova vita quando scopre di essere una mezza calzetta e di avere dei parametri bassissimi. Sarcastico e cinico, il ragazzo tende a lamentarsi apertamente della propria sfortuna e non esita un attimo a ricordare alla povera Aqua quanto sia inutile. Al netto di parametri elevatissimi, che già nel primo capitolo della vicenda le consentono di accedere alla classe Arch Priest, la divinità è un'imbranata lamentosa che tende a compiere buone azioni, ma che puntualmente rovina con aggressive e persistenti richieste di lodi.

Vivace e spensierata, Aqua è infatti un'arrogante che solo di rado pensa alle conseguenze delle proprie azioni, ma che sotto sotto nasconde una personalità sincera e genuina. Non meno strampalate sono poi le compagne di avventure reclutate nel corso della vicenda: mentre Megumin è un Arch Wizard giovanissima e specializzata nel lancio di un incantesimo di distruzione talmente potente da prosciugarne l'energia magica dopo ogni singolo utilizzo, rendendola inerme fino al giorno successivo, l'affascinante e prosperosa Darkness è una Crusader semi-incinvibile, ma del tutto incapace di mandare a segno alcun affondo di spada. Come se non bastasse, la fanciulla è affetta dal disturbo di personalità masochista che la spinge a scacciarsi spontaneamente in situazioni disdicevoli e a fantasticare a voce alta sulle cose più imbarazzanti che potrebbero capitarle in missione. In definitiva si tratta di quattro incapaci patentati e all'apparenza incompatibili, che tuttavia danno vita a una chimica insolita e riescono ogni volta a salvare la giornata in modi impensabili e a compiere per puro caso delle imprese sbalorditive.

Senza nulla togliere alla sempre apprezzata atmosfera da JRPG, che tra punti esperienza, classi, skill point e la necessità di racimolare denaro per sopravvivere e migliorare l'equipaggiamento è sempre al centro della scena, l'altro elemento vincente di Konosuba! - This Wonderful World è una vena harem sottilissima e per nulla irritante. Certo, le tre ragazze che accompagnano il buono Kazuma sono una più carina dell'altra e spesso diventano protagoniste di malintesi a sfondo sessuale, ma a differenza di quanto accade in tanti altri Isekai, queste non si contendono assolutamente le attenzioni del protagonista. Al contrario, le tre eroine si limitano a non perdere occasione per stuzzicarsi a vicenda e a sottolineare i rispettivi difetti, sfociando in frecciatine, dispetti e tante occhiatacce.



Un mondo meraviglioso, sul serio

Chiamato a riarrangiare il character design di Kurone Mishima, illustratore delle light novel originali di Konosuba! - This Wonderful World, il mangaka Masahito Watari sta realizzando un adattamento piacevole e artisticamente discreto. Il suo tratto morbido ben di addice ai graziosi personaggi di Mishima, che al netto di un livello di dettaglio non proprio esemplare risultano molto espressivi e ben ombreggiati. Senza sminuire le (rare) scene di azione, Watari riesce a dare il meglio di sé nei momenti più imbarazzanti e divertenti del racconto, quando le sue tavole si prestano a un pizzico di fanservice e soprattutto lasciano campo libero alle buffe caricature dei protagonisti. Peccato solo che l'edizione italiana presenti diversi errori di battitura perlopiù concentrati sulla formula "Create Water", quasi sempre trascritta come "Creat Water", o sul nome del protagonista, che alle volte diventa "Kasuma".