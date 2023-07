Yoroiden Sanurai Trooper: il manga de I Cinque Samurai tra luci e ombre

Quello degli eroi in armatura è probabilmente un fenomeno che in Giappone non si esaurirà mai, visto il ruolo chiave che i samurai hanno giocato nella storia e nello sviluppo della cultura nipponica, e non dovrebbe sorprendere che proprio questi leggendari guerrieri dalla filosofia complessa e affascinante siano stati protagonisti di centinaia di anime, manga, romanzi e lungometraggi cinematografici.



Colpito dall'irrefrenabile successo riscosso da Saint Seiya / I Cavalieri dello Zodiaco, il cui primo adattamento animato venne prodotto da Toei Animation tra il 1986 e il 1989 (qui trovate la recensione dell'anime di Saint Seiya), nel lontano 1988 anche il connubio formato dalla storica rivale Sunrise - studio di animazione giapponese recentemente rinominato in Bandai Namco Filmworks - e dalla rete televisiva Nagoya TV decise di scommette sui guerrieri in armatura, dando vita a Yoroiden Sanurai Trooper: una serie che appunto presentava parecchie somiglianze col quella tratta dal manga di Kuramada, ma che tuttavia non seppe uscire dalla sua ombra e brillare di luce propria.



Anche nota come "I Cinque Samurai", l'opera approdò nel Bel Paese soltanto nel 1990, dove ricevette un adattamento "fantasioso" e poco rispettoso del materiale originale, nonché finalizzato a renderla più vicina ai presunti gusti del pubblico mostrano, proprio com'era del resto accaduto allo stesso Saint Seiya. A distanza di oltre trent'anni, Sprea Editori ha infine portato in Italia il manga ispirato alla serie televisiva, che abbiamo prontamente posto sotto la nostra attenta lente di ingrandimento. Vi anticipiamo subito che quello che ci siamo ritrovati fra le mani è un prodotto assai diverso da quello che ci aspettavamo.



Cinque Samurai per difendere la Terra

Al pari della serie televisiva, l'adattamento a fumetti disegnato da Ryuichi Hoshino e scritto da Hajime Yatate (che non è una persona reale, bensì lo pseudonimo adottato dal collettivo di Sunrise che nel 1988 creò l'opera) ha inizio con una Tokyo soggiogata dal temibile Arago, Imperatore del Male e portatore di morte e distruzione, tornato appunto nel mondo umano dopo diversi millenni per vendicarsi della precedente disfatta e conquistarlo una volta per tutte.

Credendo in un'antica profezia secondo cui cinque valenti samurai si riuniranno per sconfiggere definitivamente lo spirito maligno nato dall'odio e dai sentimenti negativi degli uomini, l'affascinante Nasty, il piccolo Jun e il robusto Shu Lei Fang, che si scoprirà essere uno dei cinque prescelti, stanno cercando di radunare i guerrieri da cui dipendono le sorti del mondo intero. Giunti sul Monte Fuji nella speranza di trovare il custode della Rekka, leggendaria armatura della compassione che si dice sia persino più incandescente della lava, i tre ragazzi sfuggiti all'incidente di Shinjuku vengono accolti prima da un rissoso ninja di nome Ryo, diciottesimo capostipite della famiglia Sanada, e poi da un manipolo di soldati del male che in qualche modo si erano nascosti nelle loro stesse ombre. Messi alle strette dal sopraggiunto Shutendoji, uno dei quattro potenti generali dell'Impero di Arago, Shu e l'appena conosciuto Ryo, che fino a quel momento non aveva mai indossato nemmeno l'Undergear (una corazza leggera che i samurai indossano prima di "trasformarsi" e che pertanto ne accresce la velocità, l'agilità e la resistenza), si vedono costretti a unire le forze e a invocare rispettivamente le armature che incarnano le virtù di giustizia e compassione.



Attingendo all'indicibile potere delle armature, Ryo di Rekka e Shu di Kongo riescono quindi a sbaragliare gli scagnozzi del perfido Arago, segnando insomma l'inizio del contrattacco del genere umano. Per aver anche solo una speranza di vincere contro l'odiato imperatore del male, però, i nostri beniamini dalle corazze scintillanti dovranno prima rintracciare i samurai ancora mancanti all'appello ed escogitare un mondo per infiltrarsi nel castello di Arago.



Suddivisa in due albi da 190 pagine circa, cui si aggiungerà il sequel intitolato Shin Yoroiden Samurai Trooper e composto da un volume unico, la trasposizione cartacea di Yoroiden Samurai Troopers racconta una storia assai diversa da quella che ricordavamo. A differenza dell'anime, non solo il manga salta completamente il prologo iniziale finalizzato a introdurre personaggi secondari e al tempo stesso essenziali come Nasty e Jun, nonché mostrare il ritorno e il conseguente attacco sferrato a Shinjuku dalle forze del male di Arago, ma la vicenda si sviluppa in maniera quasi alternativa, proponendo situazioni profondamente dissimili, per non dire inedite.

Per esempio, laddove Ryo era un tempo il primo samurai a incontrare e soprattutto a legare con Nasty e Jun, nelle battute inziali del manga i due giovani abitanti di Tokyo sono già in viaggio con Shu, che hanno "reclutato" in circostanze non meglio specificate. Non solo i cinque samurai vengono introdotti in un ordine completamente diverso, ma addirittura alcuni di essi sembrano non conoscere nemmeno il compito affidato loro dal maestro Kaosu, monaco millenario che millenni prima sconfisse Arago e creò nove armature che avrebbero dovuto proteggere la Terra al suo inevitabile ritorno, ragion per cui i protagonisti - e in parte anche il lettore - si ritrovano spesso ad assimilare troppo velocemente le informazioni e a metterle immediatamente in pratica. A causa del ritmo esageratamente veloce assunto dalla narrazione, la caratterizzazione dei personaggi risulta insomma appena abbozzata rispetto alle controparti ammirate nell'anime, ad eccezione del solo Ryo, che sin dalle prime pagine sfoggia un temperamento assai più violento e irruente dell'originale.



A pagarne maggiormente il prezzo sono purtroppo i quattro generali del male, Shutendoji, Rajura, Naaza e Anubis, che in questo primo albo sono stati introdotti in malo modo e impiegati perlopiù come se fossero carne da macello. E considerando che l'opera si concluderà col secondo volume, è molto improbabile che questa riesca ad approfondire anche solo minimamente i background dei compagni di Ryo e delle loro formidabili nemesi.



Una promessa tutt'altro che incoraggiante

Mettendo da parte la componente narrativa, che potremo approfondire in sede di recensione, ossia dopo aver letto anche il secondo e ultimo volume in uscita nel mese di agosto 2023, dobbiamo ammettere che al momento l'opera non ci soddisfa nemmeno sotto il profilo artistico.

Rispetto all'elegante lavoro svolto da Norio Shioyama (Armored Trooper Votoms, Daitarn 3) e Hideo Okamoto (SSSS.Dynazenon), che negli anni '80 avevano curato rispettivamente il character e l'armor design dell'anime, il tratto di Ryuichi Hoshino (Gegege no Kitarou: Youkai Sen Monogatari) è sgraziato e persino deformato, tant'è che i nostri beniamini appaiono spesso tozzi o sproporzionati, e in alcune tavole sembrano addirittura degli scarabocchi quasi irriconoscibili. Al netto di chiaroscuri tutto sommato passabili, le tavole del mangaka non traboccano certo di dettagli, e anzi i fondali ci sono parsi un po' troppo semplici e rinunciatari. Paradossalmente, il manga de I Cinque Samurai è l'esatto contrario di Saint Seiya, che già nei primi volumetti compensava un character design altalenante - e che avrebbe raggiunto il proprio apice soltanto nella saga di Hades - con sfondi e armature ricchissime di particolari.



Passando infine all'analisi dell'edizione italiana curata da Sprea, non possiamo che ammettere di aver apprezzato la scelta della casa editrice con sede a Cernusco sul Naviglio di proporre un adattamento fedele ai testi originali. Per andare incontro a coloro che conoscono I Cinque Samurai coi buffi nomi assegnati loro dagli adattatori italiani che curarono la versione andata in onda su Italia 7, TMC, Junior TV e parecchie altre reti regionali, Sprea Editori ha infarcito l'albo con una serie di brevi editoriali che, oltre a sottolineare le differenze tra l'adattamento storico italiano e quello originale, esplorano il progetto multimediale di Sunrise, raccontando interessanti aneddoti sulla produzione e sul suo merchandise.



Peccato solo per la carta di bassissima qualità impiegata nella realizzazione del brossurato, che pur non presentando le ormai consuete alette o la sovraccoperta è proposto alla non troppo modica cifra di 9.90€. Un biglietto di ingresso a nostro avviso esagerato e non consono al valore effettivo del prodotto, specie se paragonato ai prezzi odierni di editori più competitivi.