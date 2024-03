L'anime di Sand Land è perfetto per omaggiare Toriyama

È quasi commovente che l'anime di Sand Land arrivi in Occidente proprio adesso, a poche settimane di distanza dalla morte di Akira Toriyama. Il nuovo progetto animato, tratto dal manga breve del Sensei pubblicato nel 2000, ha visto la luce in Giappone sotto forma di lungometraggio, ma solo da oggi sbarca al di fuori del Sol Levante in formato seriale. A distribuire Sand Land è Disney+, che proporrà il contenuto del film spalmato in diverse puntate in una serie limitata che andrà anche oltre le vicende narrate nel fumetto, una storia del tutto originale che avremo modo di vivere anche nel videogioco Bandai Namco in uscita ad aprile.



Abbiamo visto in anteprima alcuni episodi, che ci hanno divertito ed entusiasmato. Sarà che la scomparsa del compianto Toriyama, in questo preciso momento storico, amplifica non di poco le emozioni derivate dalla visione del prodotto, eppure una cosa è certa: l'anime di Sand Land racchiude perfettamente l'essenza del Maestro, in un'opera che può rappresentare il perfetto omaggio allo stile scanzonato e divertente del papà di Dragon Ball e Dr. Slump. Qua invece il nostro addio ad Akira Toriyama.



Un'avventura spiritosa

La trama dell'anime riprende integralmente quella del manga: ci troviamo quindi in un mondo post-apocalittico, afflitto da una perenne e terribile siccità. In un regno del genere è ovviamente l'acqua ad essere la fonte di sostentamento più preziosa e richiesta, con il sovrano di Sand Land che tiene la popolazione sotto scacco rivendendo rifornimenti d'acqua a carissimo prezzo.



Viviamo quindi l'avventura dello sceriffo Rao, che si imbarca in un viaggio in compagnia del principe dei demoni Belzebubù e del suo aiutante Thief allo scopo di trovare un'oasi segreta che toglierebbe al re di Sand Land il crudele monopolio sull'acqua. Un'epopea che, come da tradizione per le opere di Akira Toriyama, si assesta sin da subito su binari leggeri e umoristici, tra situazioni assurde e scontri che mettono alla prova il piccolo, buffo ma fortissimo Belzebubù e i suoi alleati. A conti fatti Sand Land è una storia semplice ma, per lo sviluppo dei personaggi e lo stile narrativo sopra le righe, rispetta fedelmente la comicità demenziale unica dell'amato Sensei. Per vostra informazione, grazie a Toei Animation abbiamo avuto l'opportunità di guardare - in forma integrale e inedita per l'Italia - il lungometraggio per com'è stato distribuito in Giappone, in lingua nipponica con sottotitoli in italiano. Ignoriamo, dunque, il numero di episodi complessivo in cui sarà suddiviso il film, che in ogni caso dura circa un'ora e quaranta e copre per intero la trama del fumetto da cui è tratto.



Un omaggio allo stile di Toriyama

Anche per quanto concerne il comparto estetico l'anime di Sand Land rappresenta una bella summa stilistica dell'arte del sensei. Questo grazie soprattutto all'ottima messinscena, arricchita da buone animazioni e da un character design fedelissimo alle tavole del manga.



Per l'occasione, peraltro, Toei Animation ha scelto ancora una volta di contaminare il disegno a mano con la CGI, con una resa estetica sulla scia dell'ultimo film di Dragon Ball Super (leggete la nostra recensione di Dragon Ball Super Super Hero). Lo staff ha però rifinito ulteriormente la tecnica ibrida, dando vita ad un mix ancora più convincente dell'avventura con protagonista Son Gohan. L'animazione digitale si amalgama infatti molto meglio con lo stile tradizionale, rendendo le movenze e l'espressività dei personaggi più dinamici senza perdere il fascino dell'arte manuale. A rendere ancor più impattante questa gradevole patina vintage sono proprio i dettagli come le ombreggiature e le linee dei volti, che restituiscono un ottimo "effetto matita" senza stonare mai con la computer grafica.



Insomma, pur abbracciando tecniche di lavorazione moderne l'anime di Sand Land stupisce per la sua capacità di rivolgere lo sguardo al futuro dell'animazione rispettando e omaggiando lo stile tradizionale di Akira Toriyama. Nel farlo, celebra probabilmente nel modo migliore la scomparsa del Maestro: replicando il suo stile per com'è sempre stato. Semplice, ma immortale.