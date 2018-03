Children of the Whales: primo sguardo all'anime Netflix prodotto da J.C. Staff

Dalla mattina del 13 marzo su Netflix è disponibile Children of the Whales. Si tratta di una serie anime prodotta dal colosso streaming americano in collaborazione con J.C. Staff, studio di produzione noto per aver dato vita a un piccolo capolavoro chiamato Toradora! e attualmente al lavoro sulla seconda stagione dell'anime di One-Punch Man, dopo averne preso le redini dallo staff di MADHOUSE. Children of the Whales è la trasposizione animata dell'omonimo manga di Abi Umeda, opera in corso di serializzazione in Giappone e tutt'ora composta di 10 volumi: in Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics, che ha finora portato sui nostri scaffali i primi tre volumi dell'opera. Noi ci siamo catapultati a guardare immediatamente la serie e, dopo aver visionato il primo episodio, siamo pronti come al solito a sviscerarne le nostre prime sensazioni.



La forza della memoria

Intitolato in lingua originale Kujira no kora wa saj? ni utau - che, letteralmente, significa, "I figli delle balene cantano sulla sabbia" - Children of the Whales ci porta in un immaginario suggestivo, apocalittico e al tempo stesso estremamente delicato, partorito dalla mente visionaria di un autore esordiente come il buon Abi Umeda. Nel mondo imbastito dall'autore, la storia ci porta a bordo della Mud Whale, la Balena di Fango, una mastodontica isola galleggiante dalla forma (e dimensioni) di un cetaceo fatto di roccia e sabbia; a bordo della Mud Whale vive una comunità popolata da 513 persone, divisa in due categorie distinte e separate. Da un lato abbiamo i Marchiati, individui dotati di un misterioso potere magico chiamato thymia, dall'altro abbiamo invece i Non Marchiati, persone normodotate che non possiedono la capacità di utilizzare l'arcana magia.

La quasi totalità della popolazione della Balena di Fango (circa il 90%) è costituita da Marchiati, mentre quei pochi Non Marchiati presenti sull'isola occupano i vertici della comunità, rappresentandone di fatto l'estabilishment politico e sociale: questo perché gli individui in possesso della magia chiamata thymia, in cambio dei poteri e delle abilità portentose di cui sono in possesso, sono destinati a condurre un'esistenza breve e a morire entro il compimento dei 30 anni. La storia di Children of the Whales è vissuta dagli occhi di Chakuro, un giovane 14enne in possesso del potere magico ma che preferisce - piuttosto che partecipare al corpo militare della Mud Whale - trascorrere la breve vita a cui è destinato scrivendo. Egli è infatti un archivista, mansione solitamente affidata ai non marchiati e che consiste nel documentare tutto ciò che accade a bordo della Mud Whale con l'intenzione di tramandarne la storia ai posteri: in questo, Chakuro è un protagonista estremamente sensibile, i cui pensieri si rivolgono direttamente allo spettatore e le cui emozioni sono caratterizzate da un velo di malinconia, derivata dalla consapevolezza di dover lasciare questo mondo in giovane età e dalla voglia di scoprire cosa esiste al di fuori della Balena di Fango, che sembra essere immersa in un vero e proprio oceano di sabbia senza alcuno spiraglio di civiltà al di fuori dell'isola.

Tutto cambierà, tuttavia, quando la Mud Whale si imbatterà d'improvviso in una nuova isola galleggiante: Chakuro, entusiasmato all'idea di solcare un suolo diverso dalla sua terra natia, prenderà parte alla spedizione volta a esplorare il luogo misterioso e qui si ritroverà coinvolto in una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita e quella degli abitanti della Mud Whale. Sceso a terra, infatti, nella fitta vegetazione dell'isola misteriosa, Chakuro si imbatte in una ragazza dalle origini e motivazioni sconosciute, ma che sembra estremamente abile nell'utilizzo della thymia. Sul termine del primo episodio inizieremo già a conoscere qualche dettaglio sulla ragazza misteriosa e sul suo legame sia con la Mud Whale che con ciò che esiste nel mondo esterno: ella è infatti una apatheia, cioè un individuo umano completamente privo di emozioni. Il perché di tutto questo e le conseguenze a cui porterà la scoperta di altre civiltà al di fuori della Balena di Fango, ovviamente, è materia delle puntate successive.



Un quadro in movimento

Quello che vi abbiamo descritto fin qui, senza fare spoiler alcuno, è grosso modo il preambolo principale dell'opera intera, ma anche la trama dell'episodio pilota dell'anime di Children of the Whales. Ciò che, a primo acchito, desterà lo stupore di chi si approccia alla nuova produzione animata targata Netflix è la cura certosina nella realizzazione di animazioni e disegni, ma soprattutto nell'utilizzo dei colori e nella varietà cromatica di ogni scena. Children of the Whales è fatto di inquadrature larghe, spaziose, utili a permettere a J.C. Staff di far sfoggio di tutta la maestria artistica investita nella produzione degli scenari selvaggi e desolati del mondo costruito da Abi Umeda nel suo manga: in tal senso, la fedeltà in senso di character design e realizzazione del contesto generale al materiale cartaceo originale è davvero notevole. Il mare di sabbia, la Balena di Fango, il cielo sconfinato che fa da contraltare al mare giallo fatto di milioni di granelli minuscoli, le foreste e le rovine delle isole galleggianti, il tutto è valorizzato dall'utilizzo di una colorazione particolare che dà agli sfondi un aspetto che somiglia a quello di un quadro realizzato con gli acquerelli e che riesce a non stonare con l'ottimo character design - che va dalle animazioni e dalle acrobazie dei protagonisti ai dettagliatissimi primi piani - realizzato, invece, con matite e un pizzico di computer grafica non invasiva per le sequenze più dinamiche. Il risultato è un prodotto che, dal punto di vista artistico e visivo, risulterà semplicemente magnifico per gli occhi e i palati più esigenti.

Children of the Whales, però, ha qualcosa da dire anche sul versante narrativo: abbiamo già elogiato l'immaginario suggestivo e misterioso creato dall'autore, ma anche lo sviluppo della trama e dei personaggi - com'è possibile constatare già dalla visione del primo episodio, ma anche dei successivi - è figlio di una scrittura attenta ai particolari e al valorizzare le emozioni.

Chakuro è un protagonista sensibile e malinconico, espressione di una storia che nella sua essenza vuole essere delicata e terribile al tempo stesso, il tutto inscritto in un climax di eventi che vuole svelare tutti i suoi segreti allo spettatore con calma e lentezza, ma non in maniera noiosa, senza bombardarlo di informazioni concentrate in un unico punto e utilizzando l'espediente del protagonista come narratore rivolto al pubblico. Se queste sono le premesse di una serie composta di 12 episodi (un numero piuttosto congruo, a nostro parere, per una prima stagione senza eccessivi fronzoli e dilungamenti narrativi), Children of the Whales si candida a un giudizio complessivo e finale, che giungerà al termine della visione di tutta la serie su Netflix, davvero alto.