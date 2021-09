Evoluzioni Pokémon: com'è la nuova promettente miniserie su YouTube

In occasione del 25° anniversario dei Pokémon, molteplici eventi hanno reso quest'anno ricco di aspettative. Avevamo già annunciato le date di uscita di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, ma di recente è arrivata una miniserie tutta nuova: Evoluzioni Pokémon. The Pokémon Company ha reso possibile questo piccolo ma intenso viaggio che ripercorre la storia dei mostriciattoli dalla regione di Galar fino a quella di Kanto. Un percorso a ritroso ricco di azione e di emozioni.



Lo scorso 9 Settembre è stato distribuito il primo degli 8 episodi previsti, "Il Campione", da Il Canale Pokémon Italiano Ufficiale su Youtube: un primo e significativo assaggio per poter immaginare cosa questa inaspettata miniserie potrà offrire allo spettatore. Il 23 Settembre, inoltre, è stato pubblicato anche il secondo episodio, "L'Eclissi".



Un concentrato di emozioni

Avevamo già dato una primissima occhiata alla trama del primo episodio di Evoluzioni Pokémon la settimana scorsa. Una panoramica aerea ci mostra subito l'ambientazione, la regione di Galar, per poi focalizzarsi sul cuore della vicenda. Il protagonista è Dandel, il campione della Lega Pokémon, personaggio che i fan hanno già incontrato in Spada e Scudo, pronto per un combattimento contro il suo sfidante.

Quest'ultimo è lo stesso che in un precedente scontro con Ternatus - di cui viene mostrato un flashback - aveva aiutato il nostro Campione a salvare l'intera regione, subentrando alla sua azione e sconfiggendo il temibile Pokémon. Dandel, profondamente umiliato e insicuro, viene risollevato dal suo Charizard: Con un gesto affettuoso, il Pokémon restituisce al proprio compagno la fiducia in se stesso. In soli 7:47 minuti di stupefacente animazione, la storia narrata non perde la sua essenza più profonda. Lo speaker della gara imminente, fungendo anche da voce narrante, non lascia spazio a lacune o questioni in sospeso. Il minutaggio minimo non invalida la chiarezza con cui le premesse vengono raccontate.



Questo piccolo scorcio riesce poi a trasmettere un forte messaggio di amicizia e sostegno tra allenatori e Pokémon, oltre che tra gli allenatori stessi. Il gesto dello sfidante alimenta la competizione ma simboleggia anche l'interesse comune per un fine più grande che va al di là della lotta individuale.

Il gesto finale di Charizard, inoltre, non solo suscita un profondo senso di tenerezza e affetto ma testimonia un sentimento puro che scavalca qualsiasi difficoltà e infonde nuova forza nell'animo umano. Questo è ciò che traspare anche dal secondo capitolo. Ci troviamo nella regione di Alola con il personaggio di Lylia, compagna di viaggio introdotta in Pokémon Sole e Luna. Sempre attraverso un flashback, allo spettatore viene mostrato un precedente scontro tra lei e sua madre Samina, direttrice della Fondazione Æther, la quale vuole affrontare da sola il Pokémon Necrozma sfruttando il potere di Nebulino e aprendo un Ultravarco. Sarà Lylia però ad affrontare il nemico insieme al suo Nebulino che ora è il Pokémon Leggendario Lunala, per aiutare sua madre e dimostrare di essere all'altezza del proprio nome.



È facile notare come il tema dell'affetto e dell'aiuto reciproci per un fine più alto sia un leitmotiv che ritorna e che, probabilmente, caratterizzerà l'intera miniserie. Anche in questo secondo capitolo la nostra protagonista riesce a ritrovare la fiducia in se stessa con un tenero gesto del suo Pokémon, proprio come era successo al Campione Dandel.



Uno schiaffo alla banalità

La scelta di Dandel e di Lylia come protagonisti, a dispetto dei personaggi di Scudo e Spada e di Sole e Luna, costituisce un piccolo strappo alla regola che smorza ogni tipo di banalità, come pure la decisione di procedere a ritroso. L'idea di scontrarsi con l'ordine cronologico a cui i fan sono abituati coglie di sorpresa lo spettatore.

Quest'ultimo, nostalgico, continuerà più volentieri la visione della miniserie per arrivare alla tanto amata regione di Kanto e ai Pokémon di Prima Generazione, quelli che più restano nel cuore. Una linea di azione sicuramente astuta, finalizzata a catturare l'attenzione e a ottenere tante visualizzazioni fino alla fine.



Per chi ama Pokémon X e Y, intanto, il terzo episodio sarà intitolato "Il Visionario", è previsto per il 7 Ottobre e si lascia attendere con forte curiosità. Sempre grazie a Il Canale Pokémon Italiano ufficiale, tutti i fan potranno godere di voluzioni Pokémon fino alla fine dell'anno.