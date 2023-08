Fate/strange Fake: lo special su Crunchyroll riporta la saga ai suoi fasti

"Il cielo si separò dalla terra, il nulla si congratulò con la creazione e la mia spada lacerò il mondo".



Tornano le orazioni solenni di Fate, tornano Master e Servant a rimpinguare un franchise sempre gravido di idee e fruttuoso di realizzazioni. Tratto da una serie di light novel scritte da Ryogo Narita e illustrate da Morii Shizuki, Fate/strange Fake: whispers of a dawn è l'esito ultimo di un fortunato scherzo datato 2010 (un vero e proprio pesce d'aprile sotto forma di "introduzione" per un nuovo gdr per la saga), poi confluito in una sorta di light novel one-shot e successivamente sviluppato in una serie che prese il titolo attuale. Lo special su Crunchyroll è l'ultimo "gradino produttivo" prima della serie già annunciata all'AnimeExpo 2023 (restando in tema anime, eccovi le novità anime su Crunchyroll ad agosto).



Nato nel 2004 sotto forma di visual novel, trasposto con Fate/Stay Night (prodotto dallo Studio Deen) nella sua prima serie animata, Fate ha dato vita ad infinite iterazioni, facendosi modello di narrazione transmediale, toccando picchi di qualità notevoli (si pensi alle versioni dello Studio Ufotable). Lo ha fatto sguazzando felicemente nel mare delle linee temporali, delle dimensioni e degli universi alternativi, nutrendosi delle possibilità del what if? per abbracciare target e genere diversi e costruire un solido puzzle di sequel, prequel e spin-off in campo animato.



Eroi, mostri e divinità

Più che ampliare, stratificare la propria lore, Fate si è spesso concentrato nell'esplorazione dei risultati di un mutamento dello schema acquisito, divertendosi a scardinare i principi su cui si fonda e a muovere, scambiare e riposizionare le pedine in campo, sul "tavolo da gioco".

In fondo, la forza del franchise, che è anche il valore aggiunto del nuovo Fate/strange Fake: whispers of a dawn, risiede nella ricchezza delle fonti da cui attinge, nell'inesauribilie riserva di eroi, mostri e divinità che la storia, le leggende, i miti gli assicurano. Pescare dalla mitologia sumerica, citare l'Enûma Elish, richiamare la sanguinosa leggenda urbana di Jack The Ripper, riportare in vita un Alexandre Dumas sopra le righe e una letale assassina dei Nazariti: prodigarsi in tali voli pindarici non è impresa facile.



Di certo è funzionale, in tal senso, il concept di fondo da picchiaduro ibridato da elementi GDR, la Guerra del Sacro Graal con sette (sei nella falsa guerra che i maghi di Fate/strange Fake progettano di creare in territorio statunitense) Spiriti Eroici evocati da altrettanti maghi, ma non sfociare nella caricatura e nell'esagerazione (come il recente Record of Ragnarok fa deliberatamente, leggete la nostra recensione di Record of Ragnarok per capirlo) richiede un lavoro certosino di revisione, una certa perizia nel processo di riscrittura e adattamento, a volte di giocoso sovvertimento del materiale d'origine.



Non è un caso che un personaggio come Gilgamesh sia ormai volto iconico della serie e vero mattatore in Fate/strange Fake. Servant ricorrente per eccellenza, il sovrano mesopotamico ha ancora tutto il carisma delle precedenti apparizioni e il dualismo con l'amico/nemico Enkidu regala uno scontro di proporzioni divine, che trasuda epicità ad ogni frame, che incarna l'anima di Fate, il gigantismo delle battaglie, la portata colossale degli attacchi, titanici e dal colpo d'occhio assicurato.



Un trionfo di colori

Merito del lavoro eccelso svolto dallo studio A-1 Pictures, che raccoglie l'ingombrante (quasi proibitiva) eredità di Ufotable, dimostrando un'indubbia personalità con un'animazione che è lungi dall'essere perfetta ma che coglie appieno il fulcro del franchise, votato pur sempre alla spettacolarità degli scontri, degli 1v1 tra servant.

Un disegno dal tratto leggero, a volte evidentemente impreciso, si presta all'assoluta dinamicità delle azioni belliche, risultando altalenante in materia di character-acting (ed espressioni facciali nello specifico), ma interessante nella sua estetica "cartacea", quasi da manhwa (più che da fumetto giapponese). Una sorprendente gestione dei colori e dell'illuminazione degli scenari riprende poi uno dei punti fermi della messa in scena di Ufotable, trasformando le battaglie in una sorta di spettacolo pirotecnico, di deflagrazioni cromatiche. Lo special su Crunchyroll è espressione pura delle qualità di Fate: personaggi magnetici (oltre all'onnipresente Gilgamesh suscitano attenzione il talentuoso Flat Escardos, la giovane indigena Tiné Chelc, il belligerante Faldeus Dioland), una messa in scena epica e una narrazione che trae il meglio da leggende ed epopee, facendosi mitopoietica proprio nella combinazione e nella "prosecuzione" (in salsa action e ludica) del materiale originario.



Fate/strange Fake è un bel biglietto da visita per la serie in uscita prossimamente e offre una nuova interessante versione della Guerra del Sacro Graal, fungendo sia da buon punto di partenza per un primo approccio conoscitivo dell'universo ideato da Type-Moon (nei 55 minuti a disposizione lo special si prende la briga di rispolverare le regole del conflitto), sia da estensione qualitativamente ineccepibile, imperdibile per i fan.