Girlfriend, Girlfriend: impressioni sulla commedia romantica su Crunchyroll

La commedia romantica a sfondo harem è un genere che in Giappone va spopolando sempre più, specie dopo il fenomenale successo di The Quintessential Quintuplets e Rent a Girlfriend (a proposito, qui trovate le nostre impressioni sul primo volume di Rent a Girlfriend). Sebbene in pochi anni siano infatti aumentate a perdita d'occhio, di tanto in tanto qualche "romcom" riesce ancora oggi a proporre qualcosa di nuovo, facendosi quindi notare in mezzo a diverse dozzine di prodotti simili e tutt'altro che originali.



È il caso del recente Girlfriend, Girlfriend (Kanojo mo Kanojo in lingua originale), il cui primo episodio è già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming di Crunchyroll. Laddove la maggior parte degli harem ruota attorno a un protagonista maschile senza spina dorsale e circondato da aspiranti fidanzate, l'opera tratta dal manga di Hiroyuki parte invece con una premessa demenziale e mirata a esplorare quello che accadrebbe qualora l'improbabile farfallone di turno si fidanzasse con ognuna delle sue avvenenti pretendenti. Mettetevi dunque comodi e spegnete il cervello, perché ne vedremo delle belle.



La strada più sbagliata possibile

Naoya Mukai è un ragazzo eccessivamente diretto ed estroverso, difatti tende a esprimere a voce alta i propri sentimenti e le sue opinioni indipendentemente dalla situazione in cui si trovi. Pertanto, la sua troppa sincerità finisce spesso per farlo apparire come un egoista o addirittura un pervertito, ma dietro i suoi comportamenti bizzarri si cela una personalità semplice e premurosa, tant'è che il giovane farebbe letteralmente qualsiasi cosa per il bene della persona amata. Da sempre innamorato dell'amica d'infanzia Saki Saki, durante gli anni della scuola elementare e della scuola media Naoya le ha confessato i propri sentimenti almeno una volta al mese, beccandosi puntualmente un rifiuto. Giunti alle superiori, tuttavia, l'affascinante Saki ha infine ceduto al lunghissimo corteggiamento del compagno di classe, accettando di diventare la sua fidanzata. Il primo episodio di Girlfriend, Girlfriend ha inizio circa un mese dopo il loro fidanzamento e, almeno nei minuti iniziali, mostra allo spettatore l'insolita routine quotidiana assunta della coppia: nonostante le stramberie di Naoya, che ogni giorno la mette in imbarazzo davanti al resto dei compagni con reazioni esagerate e spontanee dimostrazioni di affetto, Saki è sinceramente innamorata del proprio fidanzato, ragion per cui tende ad assecondarne i comportamenti irragionevoli.



La loro solida relazione sta però per essere messa a dura prova dall'arrivo di Nagisa Minase, una fanciulla al primo anno perdutamente innamorata dello stesso Naoya e disposta a qualsiasi sacrificio pur di essere ricambiata. Come spiegato dalla stessa Nagisa, negli ultimi tre mesi la graziosa studentessa ha infatti sopportato un durissimo allenamento per migliorare il più possibile la propria forma fisica e diventare una cuoca provetta, in modo tale da potersi finalmente presentare dinanzi all'amato e massimizzare le proprie chance di conquistarne il cuore.

Commosso da cotanto impegno e incapace di respingerla, un Naoya visibilmente infatuato e deciso ad avere entrambe le ragazze nella propria vita, suggerisce a Saki e Nagisa la soluzione più assurda e sbagliata possibile: anziché sceglierne soltanto una o frequentare l'altra clandestinamente, lo studente propone alle due sventole una relazione ufficiale a tre, con la promessa di impegnarsi per renderle entrambe felici e non farle in alcun modo pentire di aver esaudito la sua egoistica richiesta.



Senza entrare troppo nel dettaglio, al fine di non rovinarvi la sorpresa e soprattutto la spassosa reazione iniziale della splendida Saki, l'episodio si conclude con uno sviluppo impensabile e pazzesco: i tre ragazzi instaurano effettivamente una convivenza nell'appartamento dello stesso Naoya, dando inizio a una lunga sequela di equivoci imbarazzanti e talvolta a sfondo sessuale.



Imprevedibile e scriteriato

Tra situazioni al limite dell'assurdo e una clamorosa escalation di eventi del tutto imprevedibili, Girlfriend, Girlfriend è un'opera che non si prende granché sul serio e il primo episodio l'ha messo in chiaro sin dalle battute iniziali. Dettate perlopiù da una schiettezza incontenibile e dalla una disarmante mancanza di tatto, le azioni dello strambo Naoya sono una continua fonte di risate per lo spettatore, anche grazie ad un accompagnamento sonoro geniale e mirato a enfatizzare le circostanze più spassose. Se dall'aspirante poligamo non ci aspettiamo grandi sviluppi, similmente a quanto fatto dai farfalloni senza cervello protagonisti di mille altre commedie a sfondo harem, le due protagonisti femminili hanno invece catturato la nostra attenzione. Una più attraente dell'altra, Saki e Nagisa sono infatti contraddistinte da personalità molto diverse, per non dire agli antipodi: energica e persino un po' aggressiva, la prima è in realtà una fanciulla emotiva e insicura, soprattutto quando ci sono di mezzo le dimensioni del proprio seno; a prima vista la seconda si mostra invece più composta, premurosa e sorprendentemente propensa ad accettare di buon grado compromessi che nessun altra ragazza potrebbe mai tollerare, pur di preservare la sua relazione con Naoya Mukai.



Con simili premesse narrative, siamo convinti che la vita sotto lo stesso tetto dei tre studenti ci riserverà tanto divertimento, anche perché laddove le eroine degli harem tendono a conoscersi molto poco e ad essere "bilanciate" dal protagonista, Girlfriend, Girlfriend promette degli sviluppi alquanto differenti.

Non solo la stessa Saki si direbbe ammaliata dalle innegabili grazie della seconda fidanzata di Naoya, ma la saggia decisione presa da quest'ultimo di far legare le sue innamorate, in modo tale che il triangolo amoroso abbia qualche speranza di funzionare, potrebbe anche regalarci dei colpi di scena interessanti. A tal proposito non vediamo l'ora di conoscere meglio gli attori secondari della vicenda e soprattutto di osservare il modo in cui questi reagiranno dopo aver appreso della relazione ufficiale a tre.



Una squadra vincente

Avendoci abituati a prodotti di buona fattura come la prima stagione di The Quintessential Quintuplets o lo struggente Kimi no Suizou o Tabetai (per tutti i dettagli consultate la nostra recensione di Voglio mangiare il tuo pancreas), non avevamo alcuna riserva sulla decisione di affidare la trasposizione animata di Girlfriend, Girlfriend allo studio Tezuka Productions, che ancora una volta non ha minimamente tradito le nostre aspettative. Il morbido character design di Toyoda Akiko (Adachi and Shimamura) ben si adatta al tratto di Hiroyuki e in questo caso ha catturato alla perfezione l'espressività dei vari personaggi, che in diverse occasioni risultano per giunta ancora più dettagliati rispetto alle tavole originali dell'omonimo manga. Stesso discorso vale per i fondali, che nel passaggio dal fumetto all'anime hanno guadagnato tanti particolari inediti e dei piacevoli giochi di luce che ne incrementano l'efficacia, soprattutto nelle scene divertenti e prive di alcun senso.



Composta da Aoki Sayaka, Saiki Tatsuhiko, Sakurai Miki (Aggretsuko, The Quintessential Quintuplets), la colonna sonora svolge a dovere il proprio ruolo, accompagnando con motivetti vivaci ed esplosivi le sequenze più caotiche del racconto. Ottimo, infine, il doppiaggio originale, che con nostra grande sorpresa vede coinvolti degli interpreti vocali del calibro di Enoki Junya (Sekkekkyuu in Cells at Work! Code Black), Waki Azumi (Horie Ao in Ao-chan Can`t Study) e la sempre straordinaria Sakura Ayane (Gabi Braun in L'Attacco dei Giganti: The Final Season, Nakano Yotsuba in The Quintessential Quintuplets).