Lupin III Parte 6, episodio 1 su Prime Video: stravolgimenti all'orizzonte

L'ispettore Zenigata è sull'attenti! A mezzo secolo dal primo episodio, Lupin III è tornato, questa volta su Prime video, e con la sua sgangherata banda è pronto a combinare guai anche in Inghilterra. Il personaggio anime del ladro gentiluomo, tratto dall'omonimo fumetto del compianto Monkey Punch, è entrato con personalità nell'immaginario collettivo e proprio a ridosso del cinquantesimo anniversario - che ricorre il 24 ottobre - è iniziata la messa in onda della sesta parte, disponibile in simulcast sempre sulla piattaforma streaming di Amazon, dove la puntata pilota, o meglio l'episodio zero, è già visibile.



Sulla base dell'eredità lasciata da Lupin III: Ritorno alle origini (trovate qui la recensione del primo episodio di Lupin III: la quinta serie), che ha attualizzato il brand introducendo tecnologie inedite e nuovi personaggi tratti dai classici della letteratura inglese, l'opera prodotta da TMS Entertainment ha il chiaro intento di riproporre in chiave più attuale la formula vincente che ha caratterizzato le storie precedenti, e le impressioni a caldo fanno ben sperare.



L'episodio zero

Il vero protagonista di questa prima puntata è Jigen, il pistolero dalla mira infallibile storico compagno d'avventure di Lupin. Il lavoro effettuato nella quinta serie non solo ha restituito vitalità a un prodotto ritenuto da molti ormai stagnante, ma sembra aver influenzato anche la psiche dei personaggi presenti nell'opera stessa. (a tal proposito vi rimandiamo a un articolo che tratta l'evoluzione di Lupin III nel corso degli anni)

Lupin e la femme fatal Fujiko hanno saputo gestire senza difficoltà i cambiamenti dettati dalla modernità. Del resto sono due trasformisti nati, e gli anni passati a fingersi altri hanno certamente reso più facile questo percorso. Nemmeno Goemon, lo stoico spadaccino giapponese fedele al bushido e alla sua katana, sembra risentirne.



L'enigmatico Jigen è l'unico toccato da questi stravolgimenti tecnologici, tanto che il romantico mestiere del ladro ha perso fascino ai suoi occhi, e proprio per questo sta pensando di ritirarsi. Oltre alle consuete scene d'azione, che animano buona parte della vicenda, lo scorrere del primo episodio è caratterizzato da un'analisi dei rapporti tra i protagonisti: un'introspezione che non si vede spesso nelle opere targate Lupin III.



In un vortice di empatia, malinconia e spirito di fratellanza, la puntata zero conferisce spiccata tridimensionalità ai personaggi e l'emozionante finale sembra sottintendere una momentanea separazione della banda: ma la giacca verde che il protagonista indossa prima della sigla finale - un chiaro rimando alla serie d'esordio - rende chiaro che le vicende dei protagonisti sono destinate a intrecciarsi di nuovo (forse già dal successivo episodio).

La qualità tecnica, invece, è leggermente inferiore rispetto ai suoi standard. Questo non significa che si tratti di un lavoro mediocre, anzi: il livello è alto, ma sono presenti sbavature nella realizzazione delle animazioni, sia in quelle 2D sia in quelle 3D. Non sono errori gravi e non minano la fruizione del contenuto, tuttavia sono insoliti per un marchio garante di un certo valore. Ci si augura che il problema sia solo dovuto al team (con Eiji Suganuma al comando) ancora in fase di rodaggio e che già dai prossimi episodi queste sviste banali possano essere individuate e corrette prima della messa in onda.



La regia invece è molto buona: le scene d'azione sono dinamiche e ben chiare, e alcune inquadrature sono piuttosto ispirate. Come è altrettanto ispirato il character design, la cui freschezza riflette la volontà del brand di reinventarsi tramite uno stile più accattivante. Al netto di alcune sbavature si assiste a venti minuti di puro intrattenimento, ai quali si aggiungono spunti di riflessione inediti sulla natura dei protagonisti che fanno ben sperare per il prosieguo della serie.

Cosa sappiamo della nuova stagione?

L'episodio attualmente disponibile su Prime è da considerarsi un prologo, dato che non fornisce spunti per le vicende che saranno narrate nella sesta serie.

L'ambientazione sarà la Londra del 2020 e Lupin dovrà scontrarsi con una special guest: Sherlock Holmes! Il famoso detective, infatti, è convinto che dietro l'omicidio del suo socio, il Dr. Watson, ci sia proprio il ladro gentiluomo.

A questo intrigo investigativo se ne aggiunge uno fantapolitico: il governo inglese è manipolato da un'organizzazione segreta chiamata Raven, e Lupin vuole impossessarsi del tesoro di questo gruppo misterioso. Tale intreccio di eventi pone delle premesse molto interessanti e, se gestito al meglio, sarà la base di una nuova serie ricca di colpi di scena, brillanti escamotage narrativi e personaggi memorabili.