Miss Kobayashi's Dragon Maid: un manga dal potenziale sopito

Miss Kobayashi's Dragon Maid, manga disegnato e scritto da Cool-KyouShinsha, è stato serializzato sulla rivista Monthly Action a partire da maggio 2013 e seguito, tre anni dopo, da una serie spin-off ancora in corso d'opera in Giappone. Il manga ha ricevuto anche una serie anime prodotta dal ben noto studio d'animazione giapponese Kyoto Animation che, giusto nel 2019, ha annunciato che Miss Kobayashi's Dragon Maid sarebbe tornato con una seconda stagione animata ora disponibile su Crunchyroll.



Adesso, oltre all'annuncio dell'OVA di Miss Kobayashi's Dragon Maid S in uscita questo 2022, e dopo l'annuncio ufficiale fatto a Lucca Comics & Games dello scorso anno, il manga è stato finalmente pubblicato sotto l'etichetta JPOP e portato per la prima volta in Italia.



Una trama (comunemente) bizzarra



Kobayashi è una giovane donna in carriera che lavora come impiegata alla InferNet Corp. come programmatrice. Vedrà però la sua vita sconvolgersi dall'arrivo diche si stabilirà a casa sua assumendo la forma di un'umana (con corna di drago), passione segreta della pacata Kobayashi.

Questo improvviso cambiamento è stato dettato dal fato, che ha portato Kobayashi ad addentrarsi sui monti dopo la sua ennesima sbronza, e facendole incontrare Tohru che, commossa dall'ospitalità dell'umana, vedrà in Kobayashi la sua salvatrice. Sarà proprio da questo incontro che Tohru deciderà di abbandonare il suo mondo magico fatto di lotte e sangue per dedicare tutta se stessa a Kobayashi, suo nuovo e unico amore. Ovviamente, essendo Tohru un drago proveniente da un altro mondo, non conosce tutte le regole del reame umano che la vedrà, insieme al suo gruppo di amici dragoni, cercare di inserirsi tra gli (inferiori) esseri umani senza farsi scoprire.



Per caso hai detto ‘citazioni'?

Miss Kobayashi's Dragon Maid si presenta come un'opera che non segue una vera e propria trama ma che, tramite disegni cartooneschi ben realizzati, mostra personaggi fuori dall'ordinario in contesti totalmente comuni, mettendo quindi in risalto la curiosità della scoperta che una figura mitologica prova nel momento stesso in cui mette piede in un mondo diverso dal suo.



Proprio parlando di figure mitologiche, il manga non risparmia varie e colorate citazioni a differenti culture e folklore. Infatti, tra le pagine, vedremo molti riferimenti al pantheon nordico o basco, nominando creature mitologiche shintoiste o azteche, fino ad arrivare ad omaggi a J. R. R. Tolkien, da cui deriva il nome della dragonessa Tohru.

Ma i richiami al folklore non sono le uniche caratteristiche che spiccano all'interno dell'opera. Tutti i personaggi dragoni ricalcano stereotipi del mondo degli otaku, facendo riferimento in particolar modo a cosplayer e gothic lolita. Queste caratteristiche rendono i personaggi alquanto interessanti, sebbene attualmente la trama risulti molto ripetitiva (e a tratti fin troppo ridondante). Ovviamente sono diversi gli spunti da cui trarre ispirazione per uno sviluppo più profondo della storia, come quelle rare scene tra una gag e l'altra che fanno riferimento al travagliato passato di Tohru, che ha abbandonato la sua terra natia per trovare la serenità in una vita agli antipodi di quella che ha finora vissuto. Il manga si focalizza anche sui sentimenti dei protagonisti e di come tentino a loro modo di ambientarsi nel regno degli inetti umani imparando da zero il giusto modo di comportarsi in un contesto leggero di quotidiana serenità.