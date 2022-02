My Dress-up Darling: molto più di un semplice seinen piccante

La commedia ecchi scritta e disegnata da Shinichi Fukuda ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi mesi e, dopo l'ufficiale annuncio dell'arrivo della trasposizione animata ad aprile 2021, insieme all'enorme scalpore che hanno fatto le prime puntate, My Dress-up Darling approda in Italia con il suo primo numero targato J-POP.



Nel paese del Sol Levante, il manga è stato serializzato a partire da gennaio 2018 sulla rivista di Young Gangan di Square Enix e conta (attualmente) 8 tankobon che hanno visto le vendite di My Dress Up Darling aumentare grazie all'anime sviluppato dal famoso Studio CloverWorks.



"Un mondo diverso dal mio"

Wakana Gojo è uno studente del primo anno di liceo e, vista la sua natura alquanto introversa, non è ancora riuscito a farsi degli amici nella nuova classe. Oltre al suo carattere riservato, è la sua più grande passione a tenerlo lontano da una vita sociale che si addice ai ragazzi della sua età: le bambole hina, giocattoli ornamentali giapponesi che ricorrono soprattutto durante le festività,

Questa sua enorme passione gli è stata trasmessa dal nonno, che gli fa da tutore da quando i suoi genitori sono venuti a mancare. Da quel momento, tutto il suo mondo ha sempre girato intorno alle bambole hina che, fin da quando era bambino, lo hanno sempre portato a nascondersi impaurito dalle reazioni degli altri. Non di meno Gojo risulta impacciato al minimo contatto con altre persone, soprattutto se si tratta di belle ragazze con cui non ha mai avuto alcuna relazione, sia sentimentale che di amicizia. Fortunatamente, Gojo riesce a trovare una compagna di viaggio: Marin Kitagawa che, avendo scoperto la passione segreta del protagonista, rivela di voler fare cosplay ed esprimere (con tutta se stessa) l'amore che prova per i suoi personaggi preferiti dei videogiochi. Le abilità di cucito di Gojo si sposano alla perfezione con il desiderio di Kitagawa di ricreare la sua eroina ed è proprio per questo che la popolare gal si avvicina sempre più al timido ragazzo, iniziando con lui un'amicizia intensa caratterizzata dall'unione di due mondi completamente diversi ma legati da un filo comune: "l'amore definitivo" per le proprie passioni.



Un velato messaggio nascosto

Il primo volume di My Dress-up Darling si è rivelato sorprendente, dai disegni proporzionati e ben realizzati che lasciano trasparire tutta la componente erotica espressa dall'autore, alla comicità dirompente che non nasconde momenti di estrema dolcezza. Sebbene si parli comunque di un manga ecchi che lascia quindi spazio a una buona dose di fanservice e mette spesso in mostra le parti migliori del corpo di Kitagawa, non è l'eros l'unica componente forte che risalta da queste prime pagine.

My Dress-up Darling è un manga realizzato per gli Otaku che analizza, grazie alla sua vispa comicità, i sentimenti che legano molte persone al vasto mondo nerd di anime, manga e videogiochi. Infatti, uno dei punti cardine della trama è sicuramente la libertà di esprimer. La paura di Gojo ne è la conferma: lui ha timore di rivelare l'amore che prova per le bambole hina proprio perché convinto (anche per colpa di esperienze passate) che gli altri possano giudicarlo negativamente. Si è sempre nascosto, almeno finché non conosce Marin Kitagawa, che potrebbe essere definita come la rettitudine in persona. Estroversa, intraprendente, sincera, lei è la rappresentazione fisica di un ideale di accettazione e serenità che coinvolge non soltanto se stessi, ma anche gli altri.



Come già accennato in precedenza, My Dress-up Darling ha ricevuto un adattamento animato attualmente in corso su Crunchyroll. Sviluppato da CloverWorks, conosciuto studio d'animazione che ha lavorato ad anime come The Promise Neverland, Horimiya (qui la nostra recensione di di Horimiya) e Wonder Egg Priority, ha scatenato il fandom facendo divampare una vera e propria Marin Kitagawa-mania, tanto che, in questi giorni, sono state diffuse tante altre immagini di Marin di My Dress-up Darling per festeggiare il quarto episodio dell'anime.