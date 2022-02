Nuvole a Nord-Ovest: il nuovo manga J-POP da tenere d'occhio

Quando si parla di fumetti giapponesi tutti gli appassionati conoscono Weekly Shonen Jump e Weekly Shonen Magazine, le riviste di punta rispettivamente di Shueisha e di Kodansha che hanno fatto (e fanno tuttora) la storia di questo settore. Tuttavia, se si va oltre la superficie del folto mercato editoriale nipponico si possono trovare numerose riviste poco note ai più ma di grandissimo valore. È questo il caso di Harta, magazine seinen dell'editore Enterbrain precedentemente noto come Fellows!, che nel tempo ha saputo imporre un elevato standard qualitativo e un'impronta immediatamente riconoscibile alla maggior parte dei suoi titoli. Basti pensare che le sue pagine hanno ospitato la serializzazione di un capolavoro come lo slice of life storico I Giorni della Sposa.



Il manga di cui vi parliamo oggi ha avuto la sua origine proprio su Harta ed è fresco di pubblicazione nel nostro paese grazie al prolifico editore J-POP. Ci riferiamo a Nuvole a Nord-Ovest, il nuovo manga della bravissima autrice Aki Irie (Il Mondo di Ran): ecco il nostro primo sguardo a una delle novità editoriali più interessanti dell'anno che è appena iniziato.

A spasso per l'Islanda

Nuvole a Nord-Ovest - traduzione italiana del lungo titolo originale Hokuhokusei ni kumo to ike - inizia la sua pubblicazione su Harta nel mese di marzo 2016, un anno dopo la conclusione del precedente lavoro Il Mondo di Ran, per poi trasferirsi a partire da aprile 2021 sulla rivista spinoff Blue Knight.

Attualmente la serie è arrivata a cinque volumi in Giappone, equivalenti in pratica a uno all'anno, ma sfortunatamente il pubblico nostrano ha dovuto attendere quasi sei anni dall'inizio della serializzazione prima di poterlo leggere. Annunciato nel mese di giugno 2021 dall'editore J-POP, il primo volume di Nuvole a Nord-Ovest arriva sugli scaffali italiani a partire dal 26 gennaio 2022. È probabile che questo ritardo sia in parte dovuto anche allo scarso successo riscontrato all'epoca proprio da Il Mondo di Ran, rimasto sospeso per quasi tre anni al terzo numero prima che l'editore milanese lo riprendesse per portarlo a termine, e che tornerà interamente disponibile a partire dal prossimo marzo. Come raccontato da Aki Irie stessa nell'interessante postfazione a fine volume, la genesi di Nuvole a Nord-Ovest è legata ai ricordi e alle esperienze vissute dall'autrice nel corso della prima vacanza che si è potuta concedere dopo aver scelto di intraprendere la carriera di mangaka, la parte più bella della quale si è svolta tra le lande ghiacciate dell'Islanda.



Non è un caso perciò che proprio l'Islanda rappresenti l'ambientazione principale di un manga che vede come protagonista il diciassettenne Kei Miyama, un giovane giapponese alto e di bell'aspetto, ma dal carattere un po' scorbutico e indisponente, che vive assieme a suo nonno e che lavora come investigatore privato e tuttofare.



Tra le sue capacità sembra esserci quella di poter parlare con le automobili e altri oggetti inanimati, ma finora non è chiaro se sia semplicemente pazzo o se ci riesca per davvero. La vita tranquilla del protagonista viene improvvisamente sconvolta dalla notizia della scomparsa del fratello minore, residente in Giappone presso gli zii (anch'essi svaniti nel nulla).



Queste sono le premesse di un manga on the road che racconta il viaggio del suo protagonista, un giovane che si appresta a raggiungere la maturità, mentre cerca di risolvere questo mistero. Il tutto ambientato nella splendida cornice dell'Islanda, terra di ghiacciai, vulcani e natura incontaminata. Arrivati al termine del primo volume, vi possiamo assolutamente confermare la bontà del suo contenuto.

Uno stile incredibile

Chi ha apprezzato le atmosfere bizzarre e frizzanti de Il Mondo di Ran si ritroverà immediatamente a casa anche con questo titolo, che ripropone il medesimo stile ma con una netta maturazione sia narrativa che artistica.



Nel corso dei dieci capitoli che compongono questo volume d'esordio l'autrice mescola abilmente slice of life, commedia e racconto di formazione, caratterizzando in modo convincente il suo peculiare protagonista (così come tutti gli altri personaggi) e condendo il tutto con un pizzico di surreale - il già menzionato "potere" di Kei - che non stona in alcun modo, anzi. Nella seconda metà, senza fare troppi spoiler, inizia a emergere la trama vera e propria relativa alla scomparsa del fratello minore di Kei, che tinge la storia di dramma e di mistero. Le basi che vengono poste sono ottime e sarà molto interessante scoprire il prosieguo nei prossimi volumi. A questo proposito ci auguriamo che la componente drammatica non prenda troppo il sopravvento su tutto il resto, rovinando l'atmosfera on the road e rompendo il delizioso equilibrio di generi che rappresenta uno dei punti di forza della serie.



Nuvole a Nord-Ovest è una lettura leggera e scorrevole, grazie anche ai dialoghi ridotti, ma ricca di spunti e di riflessioni, e che non disdegna un po' di innocuo fanservice rivolto ad ambo i sessi. Questo ci permette di introdurre un altro dei pregi del titolo, che non coglie certamente di sorpresa chi conosce già l'autrice: i disegni.



Dopo averci deliziato con la magia e le streghe ne Il Mondo di Ran, la matita di Aki Irie stavolta tratteggia con mano esperta e con il suo stile molto personale, al tempo stesso abbozzato e accuratissimo, i meravigliosi paesaggi dell'Islanda (ai quali si aggiunge una breve tappa in Giappone).



Ma più che nelle ambientazioni il comparto grafico eccelle nei personaggi, tutti immediatamente riconoscibili e rappresentati come figure statuarie, alte e longilinee, degne delle pubblicità di una casa di moda. Emblematici a tal proposito il protagonista, che quasi si fa fatica a credere che abbia solo diciassette anni, e l'affascinante Lilja, personaggio di una bellezza senza pari che potrebbe assumere un ruolo rilevante in futuro.



L'edizione proposta da J-POP, di formato 13x18 in linea con la maggior parte degli altri titoli del suo catalogo, valorizza ampiamente il pregevole apparato artistico di Nuvole a Nord-Ovest, e si caratterizza per un numero di pagine superiore alla media - legato al numero e alla lunghezza dei capitoli - che per il prezzo di 7,50 € la rende molto conveniente. All'inizio del volume sono presenti inoltre alcune pagine interamente a colori.