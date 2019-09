Summer Time Rendering: primo sguardo al thriller mystery di Yasuki Tanaka

Abbiamo approcciato Summer Time Rendering con un misto di curiosità e apprensione. Star Comics, con i manga di tipo mystery, ci ha ben abituati grazie alle varie produzioni di Kei Sanbe. Sarebbe riuscita a colpirci l'opera di un giovane mangaka di nome Yasuki Tanaka, serializzata su Shonen Jump + e acclamata persino da Kohei Horikoshi (autore di My Hero Academia)? Abbiamo quindi fatto passare del tempo, lasciare che la storia di Shinpei scivolasse attraverso le nostre sinapsi per un paio di tankobon e, dopo aver letto i primi 3 volumi, possiamo dire che sì: Summer Time Rendering è un manga affascinante, capace di intrigare nonostante una premessa di base un po' fumosa e non chiarissima. Ma fate come abbiam fatto noi: dategli tempo, prendetevi un po' per assorbirne l'immaginario e i segreti che vengono svelati man mano. Vi spieghiamo di seguito perché dovreste farlo.



L'isola del mistero



L'impasto iniziale del manga di Yasuki Tanaka sembra molto semplice: un giovane di nometorna nella sua isola natale, Hitogashima, dopo essersi trasferito a Tokyo da svariati anni per proseguire gli studi e avere un futuro più luminoso. In quel luogo ha lasciato tutto: radici e affetti, incluso un sentimento mai sbocciato nei confronti della bella, la sua migliore amica, la cui famiglia decise di adottare il protagonista quando perse i genitori in tenera età.

Mio, la dolce sorellina di Ushio, ha sempre ammirato Shinpei e sembra chiaro che sia destinata ad amarlo. Ma è altrettanto palese come Shinpei non avesse occhi che per Ushio, alla quale in passato si legò ad una particolare promessa: proteggere Mio. Perché il ragazzo sta tornando a Hitogashima? Ha deciso di ripercorrere le proprie radici, strappandosi al caos metropolitano nel quale vive ormai da anni? No: è tornato perché Ushio è morta.



La ragazza è tragicamente deceduta in seguito ad un annegamento mentre tentava di salvare la piccola Shiori; addolorato, Shinpei partecipa ai funerali della sua vecchia amica, ritrovando persone che appartenevano ad un'infanzia lontana. Mio è cresciuta e si rivolge al protagonista con innocente malizia; Shinpei vorrebbe pensare a Ushio, ma è impossibile non notare quanto gradevole sia diventata la piccola Mio. Interagendo con i personaggi che popolano Hitogashima, Shinpei viene però a conoscenza di una terribile verità: i risultati di un'autopsia mai resa pubblica indicano che Ushio è stata assassinata, poiché sul collo sono emersi i chiari segni di uno strangolamento.

Iniziando a indagare i protagonisti vengono coinvolti in un'oscura e terribile verità risalente a un'antica leggenda di Hitogashima: la presenza di "ombre" sull'isola, ovvero di misteriose entità capaci di strisciare nel buio e di assumere le sembianze di persone già esistenti. L'obiettivo di questi esseri è eliminare i veri viventi, per motivi che per gran parte del prologo di Summer Time Rendering restano ignoti. Solo col passare dei capitoli, procedendo oltre il primo volume, inizia a farsi strada un immaginario complesso e criptico: una verità non ancora emersa ma che promette di riservare ulteriori colpi di scena col proseguimento dell'opera.



Un thriller avvincente

Shinpei capisce di essere l'unico in possesso di un potere particolare: ogni volta che si trova in pericolo è capace, inconsciamente, di riavvolgere il tempo e di tornare alla mattina del 22 luglio, cioè quando sbarca sull'isola per partecipare ai funerali di Ushio. È attraverso questo stratagemma, che fonde il murder mystery con il viaggio nel tempo, che il protagonista riesce pian piano a scoprire pochi indizi sulla vicenda che sta vivendo; il suo viaggio circolare a ritroso nel tempo acquista però un peso sempre più drammatico, giacché Shinpei si ritrova molto spesso a rivivere eventi traumatici e particolarmente dolorosi mentre le micidiali ombre compiono atti violenti e quanto mai macabri.



Di primo acchito, Summer Time Rendering potrebbe confondere il lettore e risultare eccessivamente derivativo rispetto ad opere già esistenti: parliamo di uno shonen che attinge da alcuni recenti canoni dell'horror (le dinamiche delle ombre, che diventano alter ego degli abitanti di Hitogashima, ci hanno ricordato vagamento l'ordito di Noi di Jordan Peele), unendo mistero e fantascienza in maniera simile a quanto visto in opere come Erased. Summer Time Rendering, però, ci mette anche del suo con una buona scrittura e un worldbuilding affascinante, che si manifesta procedendo "per strati" e svelando colpi di scena sempre maggiori col passare dei volumi.

A tutto ciò si affianca un ottimo design, a partire da quello del protagonista: il tratto di Yasuki Tanaka è pulito ed essenziale, ma al tempo stesso ben caratterizzato e intriso di una preponderante vena ecchi. Seppur non si tratti di un chara design particolarmente elaborato, il comparto visivo di Summer Time Rendering risulta estremamente piacevole, una scoperta costante col trascorrere della trama e con l'ingresso in scena dei personaggi che ne animano il cast.