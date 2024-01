Frieren è l'anime fantasy dell'anno, tra GDR e Tolkien

Immaginate di vivere una vita tanto lunga da considerare gli anni bazzecole, i secoli irrilevanti. Cosa avrebbe valore? O meglio, esiste qualcosa che non considerereste futile? In Frieren - Oltre la fine del viaggio, anime realizzato da Madhouse e da poco disponibile su Crunchyroll (recuperate gli anime su Crunchyroll a gennaio), l'elfa che dà il titolo all'opera è in vita da tempo immemore, ha provato, sperimentato, visto. Frieren ha vissuto avventure leggendarie, peripezie inenarrabili, ha affrontato nemici formidabili, ma per lei, per la longevità della propria esistenza, non c'è nulla di tanto mitico, di così memorabile.



Non le è sembrata rilevante neanche l'avventura tra le fila della compagnia dell'eroe Himmel. Eppure dopo la fine del viaggio qualcosa la trattiene tra i ricordi di ciò che è stato, nei "soli" 10 anni passati al fianco di Himmel, Heiter e Eisen. Non comprende cosa la spinga a "calcare le orme dell'avventura che ha vissuto con i suoi vecchi compagni", in fondo è estranea ai sentimenti umani, ma si impone di conoscere meglio le persone con cui ha condiviso quel viaggio, cominciandone uno che faccia tappa ricorrente nel passato, che si popoli di incontri e rincontri nel mondo sensibile e nell'universo mnemonico.



Oltre le convenzioni fantasy

L'idea è di quelle semplici ma rivoluzionarie: prendere tutte le convenzioni del fantasy e "superarle", farlo in maniera letterale, non con il sovvertimento dei topoi di un genere, ma con la narrazione dell'Oltre, di ciò che viene dopo, assumendo una prospettiva non più umana, non più eroica, facendo di un personaggio tipicamente secondario il protagonista.

Siamo nel territorio della post-avventura, nella zona raramente narrata del dopo-vittoria, dell'after the end. Quella non raccontata, accaduta e conclusasi in un tempo deputato che non è quello della narrazione, è una storia che i topoi li ingloba in toto, stereotipata e intercambiabile con qualsiasi anime fantasy figlio de Il Signore degli Anelli e di Dungeons & Dragons, con l'immaginario imposto dalla visione di Tolkien e la componente ruolistica proveniente dal famoso gdr. Ci sono (anzi, c'erano) l'eroico umano Himmel, il burbero nano Eisen, il chierico sopra e righe Heiter, l'insensibile e pressoché immortale elfa Frieren. Ma quando Frieren - Oltre la fine del viaggio inizia siamo già alle incoronazioni, al giubilo comune di un trionfo (sul male demoniaco) fatto di balli popolari e di boccali di birra. Ciò che è venuto prima non ha importanza. O meglio ciò che dovrebbe averne (secondo i canoni) è relegato nella regione del sottinteso, dell'implicito, del già visto. Le epiche lotte contro draghi e demoni non trovano ragione di venir mostrate in un panorama saturo di prodotti (anime e non) che ne hanno fatto (e ne fanno) il fulcro.



E allora, in un viaggio che, questa volta, è inizialmente esente da scontri magici o battaglie a colpi di spade, a prendersi la scena non è l'eroe, ma l'elfa, che da semplice figura di supporto (come vuole la tradizione) diviene centro di una riflessione sul tempo e sulla sua relatività, su un senso che sfuma e un valore che si perde di fronte alla sua sovrabbondanza.E non è un caso che ad essere rivissuti in forma di flashback siano quei momenti quotidiani, "banali", aneddotici che la grande avventura include in circostanze di distensione, di riposo, di contemplazione.

Sono i momenti che per Frieren, più delle gesta, più delle imprese comuni, avrebbero (e forse hanno) dovuto costruire i rapporti, rafforzare le relazioni, connetterla ai membri della vecchia compagnia. Per i suoi compagni i ricordi sono fonte di nostalgia, doni da custodire, possibilità di rivivere attimi significativi; per Frieren diventano tali solo a viaggio (quello attuale) intrapreso, quando pian piano sovvengono ammirando paesaggi conosciuti e riassaporando cibi (il "merker pudding" è la sua petite madeleine), quando per l'elfa cominciano ad affrancarsi dalla loro natura di meri contenitori di informazioni e divengono souvenir da preservare, da indagare.



Dunque gli elementi topici passano in secondo piano, l'azione si riduce all'osso, la narrazione si dilata (sono molti i time-skip) adeguandosi alla prospettiva della protagonista e alimentando quel gioco nostalgico, di una nostalgia che è sempre in potenza perché disinnescata dall'apparente apatia dell'elfa ma costantemente percepita da chi la accompagna (la giovane Fern) e da chi l'ha fatto in passato.



Un inizio delicato e uno sviluppo che accarezza i canoni

E mentre il rapporto con l'allieva affidatale da Heiter evolve placido e delicato, si consolida lungo il viaggio nei ricordi e in terre e villaggi remoti, l'anime insiste nel mostrare Frieren e la sua reazione di fronte a stimoli e azioni intrinsecamente memoriali.

Si rivela a più riprese il suo modo di assistere ad eventi simbolici, riti, ricorrenze, cerimonie che gli uomini hanno investito di sacralità, di solennità, di senso. Un senso che è necessariamente collegato al concetto di temporalità: è il tempo a rendere sacro, a richiedere la celebrazione, a determinare il privilegio. Nella percezione inumana di Frieren, nella sua visione discrepante, nello sfasamento che la allontana dall'unicità e la priva della gioia della sorpresa, l'elfa fatica a seguire il passo troppo spedito di chi ha meno tempo a disposizione. È in questo che Frieren - Oltre la fine del viaggio trova il proprio nucleo semantico. Il lento e sottocutaneo cambiamento della maga, l'esigenza di ri-conoscere i propri compagni, di riscoprirne l'essenza anche dopo la dipartita, crea il presupposto per una narrazione commovente in più occasioni, intrisa di dolcezza e sensibilità, che sfiora la tristezza e la malinconia dei rimpianti per aver sottovalutato la fugacità delle cose.



Qualcosa cambia, in maniera sapiente, quando per spingere comunque la narrazione verso un'evoluzione che non si riduca allo svelamento di una backstory (che potrebbe comunque permettersi di fare visto il tenore emotivo impresso in ogni accadimento rivissuto) che si compone flemmatica tassello dopo tassello, istantanea dopo istantanea, Frieren introduce nuovi personaggi (Stark, Sein e Kraft) con la chiara intenzione di raccontare, parallele e complementari, due storie.

Una che si sviluppa sul piano del ricordo, della ricerca di reminiscenze da sublimare, e una che ricalca paradigmi fantasy più classici introducendo quegli scontri magici (bisogna attendere l'ottavo episodio per avere una parvenza di prodotto di genere) e quei personaggi archetipici che in qualche modo "superava". Frieren dà allora vita ad un viaggio nel viaggio, un percorso tutto proiettato verso il ricordo di un'esperienza che l'elfa vuole disperatamente riafferrare ma di per sè dotato del proprio divenire, del proprio accadere e farsi, ancora, materia esperienziale, cimelio futuro.



E così facendo l'anime va incontro a palati meno avvezzi al ritmo compassato dei primi episodi e più desiderosi di vivere un'avventura puntellata dall'azione spettacolare di battaglie magiche e poteri straordinari, senza rinunciare alla consueta delicatezza su cui la prima parte di stagione puntava decisa.



Una delicatezza che apparteneva ai disegni di Tsukasa Abe e che l'anime di Madhouse fa propria, scegliendo di attenersi in maniera scrupolosa allo stile del materiale di partenza e facendo un passo avanti grazie ad animazioni sempre fluide e, soprattutto, ad una gestione dell'illuminazione e delle ombre superiore alla media, che contribuisce a dar vita ad un'atmosfera sospesa, leggera, quasi sognante, di "ricordo in sé".

Se il character design semplice ed essenziale, pressoché identico a quello del manga, e il tratto pulito e misurato ben si prestano a delineare un mondo fantasy immerso nella propria natura slice-of-life, il light design e i colori saturi, vividi, risultano decisivi nel valorizzare quell'aura insieme mesta e serena e nell'accrescerne l'effetto e il trasporto emotivo.



L'anime di Madhouse si afferma con decisione come alternativa intimista e riflessiva ai più convenzionali e meno pretenziosi anime sul genere, dichiarando apertamente il proprio ritmo cadenzato e la volontà di inserirsi nei momenti interstiziali, collaterali, nella dolcezza e nell'importanza della banale quotidianità di un mondo che trasuda magia. Per altri prodotti non convenzionali, comunque, vi consigliamo di tenere d'occhio Crunchyroll perché anche Solo Leveling non è il solito anime fantasy.