Record of Ragnarok 2: gli scontri tra dei e umani ritornano su Netflix

Il catalogo anime di Netflix comincia il suo 2023 all'insegna dei ritorni, come dimostrato dalla seconda stagione de La Via del Grembiule e da Junji Ito Maniac, nuova serie animata basata sulle opere del re del manga horror realizzata dal medesimo studio di Junji Ito Collection (disponibile invece su Crunchyroll). Nei giorni scorsi si è aggiunta anche la seconda stagione di Record of Ragnarok, che prosegue l'adattamento del manga omonimo di Shinya Umemura, Takumi Fukui e Azychika, ancora in corso in patria e pubblicato nel nostro paese da Star Comics. Ad occuparsi della sua produzione troviamo nuovamente lo studio Graphinica, coadiuvato questa volta dalla sussidiaria Yumeta Company.



I primi dieci episodi della nuova stagione di Record of Ragnarok sono disponibili su Netflix a partire dal 26 gennaio 2023, doppiati e sottotitolati in italiano, mentre i rimanenti cinque verranno rilasciati nei prossimi mesi. In attesa di questi ultimi per poter procedere alla recensione definitiva, ecco il nostro parere su questo primo assaggio di un seguito chiamato a rimediare alle carenze tecniche del predecessore.

La battaglia finale continua

Prima di proseguire, vi ricordiamo che in questo articolo saranno presenti spoiler sugli eventi della prima stagione, e nello specifico sul risultato dei tre scontri in essa presenti.



Al termine del dodicesimo episodio ci siamo lasciati infatti con gli dei in vantaggio sugli umani per due vittorie a una nel tabellone del Ragnarok, l'evento che deciderà le sorti del mondo intero. Il re dei fulmini Thor e il padre degli dei Zeus hanno trionfato rispettivamente sul condottiero Lu Bu e sul primo uomo Adamo, mentre contro ogni pronostico lo spadaccino Kojiro Sasaki è riuscito ad abbattere Poseidone, riaccendendo così le speranze di salvezza per gli esseri mortali. La seconda stagione di Record of Ragnarok adatta le tre battaglie successive presenti nel manga, e i dieci episodi finora disponibili coprono le prime due: il possente Ercole contro Jack lo Squartatore, già anticipata al termine della serie precedente, e la divinità indiana Shiva contro Raiden Tameemon, il più forte lottatore di sumo di tutti i tempi. Le ultime cinque puntate ancora inedite adatteranno con tutta probabilità il restante scontro, che vedrà protagonista Buddha.



Oltre ai nuovi combattenti, ritroviamo facce note come la coppia di Valchirie formata da Goll e Brunhilde, colei che si è eretta a difensore dell'umanità ed è disposta a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di salvarla, e altri personaggi di entrambe le fazioni. Com'era lecito aspettarsi, il seguito prosegue sulla medesima scia del predecessore, concentrandosi unicamente sulla narrazione delle violente battaglie tra dei e umani e approfondendo di volta in volta il background di questi ultimi.

Senza esclusione di colpi

Dopo un inizio abbastanza altalenante con i primi due combattimenti - anche se quello di Zeus contro Adamo ha risentito parecchio degli scarsi valori produttivi della serie - la prima stagione è riuscita a riprendersi nell'ultima parte, regalando ai fan lo scontro al cardiopalma tra Poseidone e Kojiro Sasaki che ha visto trionfare in modo del tutto inaspettato il secondo.



La prima battaglia del seguito, quella tra Ercole e Jack lo Squartatore, continua fortunatamente su questa strada e si conferma uno dei migliori momenti della serie, nonché la prima a introdurre dilemmi morali in un racconto che fino a questo punto è stato abbastanza a senso unico. Il possente Ercole, scelto come campione degli dei, è un eroe dal cuore puro che tiene molto alla sopravvivenza dell'umanità grazie alle sue origini mortali, mentre Jack lo Squartatore è a tutti gli effetti un pazzo criminale che sotto il suo comportamento da gentiluomo galante nasconde una natura crudele e meschina, che lo ha portato a compiere numerosi delitti efferati. La contrapposizione tra queste due figure diametralmente opposte rende lo scontro ancora più interessante di quanto non lo fosse già in partenza, ed è destinata con tutta probabilità a non lasciarvi indifferenti per la sua intera durata, soprattutto dopo la sua efficace conclusione. Pur trattandosi di un personaggio tutt'altro che encomiabile, Jack lo Squartatore è riuscito a conquistare i fan tanto da guadagnarsi la serializzazione di un manga spinoff a lui dedicato, partito lo scorso ottobre sulla medesima rivista.



È quindi un po' un peccato che, dopo gli apici e le sensazioni contrastanti raggiunti con questo scontro, la serie torni ad adagiarsi su territori più confortevoli e prevedibili in quello successivo tra Shiva e Raiden Tameemon, che risulta comunque godibile ma troppo basato su escamotage degni di un battle shonen come i power up.



In generale, le battaglie di Record of Ragnarok iniziano a mettere in mostra una certa ripetitività nella loro struttura - presentazione, prime schermaglie, flashback di entrambi i combattenti, climax, conclusione - ma fintanto che il carisma dei personaggi rimane questo ci si può passare sopra.

Si può fare di più

Se quindi dal punto di vista narrativo la seconda stagione di Record of Ragnarok compie qualche piccolo passo avanti grazie al materiale di partenza, lo stesso non si può dire per quanto concerne il comparto grafico. Anzi, a voler essere proprio gentili, possiamo se non altro dire che in questi nuovi episodi non ritroviamo i "picchi" presenti in alcuni momenti della prima, ma si tratta di una magra consolazione.



L'operato tecnico di Graphinica e Yumeta Company si rivela ancora una volta inadeguato per un cartone animato che fa dei combattimenti e dell'esagerazione i suoi punti di forza. Abbiamo perciò tutti i problemi tipici di una serie animata realizzata al risparmio come le animazioni ridotte all'osso, i disegni spesso inconsistenti, l'abuso di frame statici impiegati in panning shot e così via, difetti che la regia (scialba) e la direzione artistica (poco accattivante, anche se fedele al manga) non riescono a compensare come avviene invece in titoli caratterizzati da valori produttivi simili, come Le Bizzarre Avventure di JoJo dello studio David Production. Come se non bastasse, a peggiorare la situazione stavolta c'è anche l'impiego di una CGI di scarsa qualità nei momenti più concitati del combattimento tra Ercole e Jack lo Squartatore, che stona abbastanza vistosamente con i disegni tradizionali anche qualora non abbiate un occhio allenato.



Va sicuramente meglio sul versante sonoro, dove Yasuharu Takanashi firma un'altra OST epica e incalzante, e del doppiaggio. Quest'ultimo vede riconfermato il cast della prima stagione e introduce nuove voci di spicco, come Yuichi Nakamura (Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen) nei panni di Buddha e Katsuyuki Konishi (Tengen Uzui di Demon Slayer) in quelli di Ercole.



Di discreta fattura quello italiano, che vede interpretazioni molto azzeccate come quelle di Gabriele Tacchi (Jack lo Squartatore) e Federico Viola (Ercole), mentre Enrico Chirico ci è sembrato poco adatto a rendere il carattere spensierato e arrogante di Shiva.