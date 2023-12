Chris Claremont, una leggenda Marvel: 'Gli X-Men? Sono persone normali!'

Non è da tutti lavorare per quindici anni di fila sugli stessi supereroi. Anzi, ad essere precisi solo una persona ce l'ha fatta: stiamo parlando di Chris Claremont, che dal 1975 al 1991 ha curato senza interruzioni la run di Uncanny X-Men per la Marvel. Un record mondiale incontestato, che nemmeno Stan Lee e Jack Kirby hanno scalfito. Un primato che tiene ancora oggi, mentre lo stesso Claremont è tornato in casa Marvel nel 2021 con una serie su Gambit. Noi di Everyeye abbiamo avuto il privilegio di intervistare lo scrittore: con lui abbiamo parlato della genesi e dello sviluppo di Uncanny X-Men, del suo approccio creativo ai Mutanti e alle loro storie, ma anche del ruolo del genere femminile nel mondo del fumetto Marvel. A 73 anni, con alla spalle lavori per la Casa delle Idee, per la Distinta Concorrenza, per numerose etichetti minori americane e persino come autore indipendente, Chris Claremont è una delle voci più autorevoli del mondo dei comics: ecco cosa ci ha detto!



Il "segreto" dietro a Uncanny X-Men

Everyeye: Lei è lo scrittore che ha lavorato più a lungo per la stessa linea editoriale Marvel. La sua run di Uncanny X-Men è andata dal 1975 al 1991: ben 16 anni, un record mondiale! Qual è il segreto dietro a questo record?



Chris Claremont: A dir la verità, ho gestito la scrittura di Uncanny X-Men seguendo i flussi di lavoro tipici di quegli anni. Mi svegliavo la mattina, bevevo un caffè e guardavo la pagina bianca. Mi dicevo: "oh-oh! Ho una scadenza che devo rispettare". E iniziavo a scrivere. Per me scrivere dei Mutanti - l'ho fatto per più di 15 anni, quindi ne ho parlato davvero tanto - non significava stendere solo una storia di gruppo. Al contrario, voleva dire scrivere le storie individuali di tutte queste super-persone, una diversa dall'altra. Se pensi ai tuoi protagonisti come individui, prima che come parte di un gruppo, e se li pensi come persone prima che come supereroi, immaginare le loro storie diventa più semplice, perché c'è uno stretto collegamento logico tra ciò che è successo ieri, ciò che succede oggi e ciò che accadrà domani e il giorno dopo ancora. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con grandi editor e grandi artisti: i primi hanno capito immediatamente questo mio modo di pensare, i secondi hanno sempre fornito illustrazioni iconiche, rendendo più semplice il mio lavoro. Se posso dirvi la verità, se dipendesse da me farei quel lavoro ancora oggi, perché mi sono divertito tantissimo.



Everyeye: Quando ha iniziato ad occuparsi degli X-Men, il gruppo non era tra i più amati della Casa delle Idee. Come ha fatto a rendere i Mutanti un team così apprezzato dai lettori?

Chris Claremont: È una bella domanda, perché me lo chiedo ancora anch'io! Se lo sapessi, se ci fosse una formula di successo valida per tutti i casi, la userei ancora per i miei personaggi e le mie storie. La verità è che non c'è. Con gli X-Men io e Marvel siamo stati fortunati. Era la storia giusta, nel momento giusto e nel posto giusto. Una cosa che non capita quasi mai - e che invece è successa con Uncanny X-Men - è che più continuavamo a scrivere, disegnare e pubblicare, più il pubblico aumentava. Di solito accade il contrario.

All'inizio il pubblico legge qualche albo per curiosità, poi ad alcuni non piacciono la storia, i personaggi o lo stile: i lettori calano piano piano, ma è naturale. Nel nostro caso no: abbiamo avuto lettori che hanno iniziato da adolescenti e hanno continuato da adulti. E poi, a ciclo ancora in corso, questi lettori hanno deciso di regalare i loro albi ai figli, che si sono appassionati a loro volta. E anch'essi, più tardi, li hanno trasmessi ai loro figli, così ancora oggi la run piace tantissimo. Mi piace credere che la fortuna di Uncanny X-Men sia stata un misto tra la qualità e la serendipità. Non direi che all'inizio degli Settanta i Mutanti non fossero popolari: lo erano, ma nessuno lo sapeva ancora. Noi della Marvel non ce ne eravamo accorti, un po' perché la distribuzione non era delle migliori e un po' perché c'era tanto potenziale ancora da esprimere.

Scrivere i Mutanti, uno per uno

Everyeye: Alcuni paragonano il suo approccio agli X-Men e allo sviluppo dei personaggi al Method Acting. Da giovane, lei stesso ha studiato recitazione. Può spiegarci come si è avvicinato alle storie dei suoi supereroi?

Chris Claremont: Lo stile che ho usato è un po' quello del Method Acting e un po' quello delle storie di crescita. La mia storia professionale è stata una storia di crescita: più a lungo scrivevo gli stessi personaggi, più imparavo a conoscerli.

Al contempo, il progredire della storia portava a relazioni più profonde anche tra gli X-Men: non ero solo io a conoscerli meglio, ma erano gli X-Men stessi a scoprirsi sempre di più a vicenda. E poi c'era il pubblico: i fan comprendevano meglio i loro eroi preferiti, le loro azioni e i loro motivi man mano che leggevano i nostri albi. È stato un grande percorso di crescita condivisa. Siamo maturati tutti insieme.



Everyeye: Uno dei punti di forza della sua penna è la capacità di creare delle storie corali di grande qualità, pur riuscendo a mantenere il focus sullo sviluppo dei singoli personaggi. Come ha fatto a mantenere l'equilibrio tra le grandi trame della sua run e l'esplorazione delle pieghe della personalità dei suoi eroi?

Chris Claremont: Credo che si tratti ancora una volta del risultato delle relazioni umani tra tutti gli X-Men. Farli interagire tra loro significa esplorarne le motivazioni, i desideri, i problemi e i conflitti. In questo caso, la finzione si sovrappone alla vita reale, al di là delle grandi minacce "da eroi". Per certi versi, Uncanny X-Men è stato un tentativo di trasporre su carta la vita reale, con tutte le sue relazioni e la sua complessità. Ovviamente, però, questa trascrizione era strutturata attorno alla necessità di portare uno scontro pieno d'azione in ogni episodio. Pensate all'arco narrativo di Kitty Pride: ci sono battaglie e scene d'azione, certo. Ma in gran parte si tratta di un'analisi sul tema della fine del matrimonio e del divorzio dei genitori visto dagli occhi di una figlia. Come ti approcci alla fine dell'amore tra tua madre e tuo padre? Come gestisci il fatto che stai crescendo e stai diventando adulto? Oppure pensate al caso di Kurt Wagner (Nightcrawler; ndr). Qui il problema è meno ancorato a terra, ma ci sono comunque domande attuali: di colpo diventi blu, tutto peloso, somigli a un demone.

Come fai ad accettare il cambiamento mantenendo i valori che ti hanno contraddistinto finora? Sono domande che tutti ci poniamo, ma che negli albi degli X-Men abbiamo trasposto in un contesto diverso, dove le storie d'azione sono solo una parte di qualcosa di più ampio, una cornice all'interno della quale i personaggi sono mossi da problemi estremamente umani.



Everyeye: E poi ci sono le relazioni tra i personaggi. Come si fa a gestire un sistema di relazioni così complesso come quello degli X-Men?



Chris Claremont: in certi casi è semplice, in altri un po' meno. Di base, si tratta di continuare questa trasposizione su carta della vita reale dei singoli. Torniamo a Nightcrawler. Kurt Wagner ha una fede incrollabile, che però viene messa a dura prova dalla sua trasformazione in quello che sembra un vero e proprio demone. La sua parabola si esplicita nel suo rapporto con Wolverine: ad un certo punto, Logan gli chiede: "se la fede per te significa tutto, perché ti nascondi?" e lo sfida a farsi vedere in pubblico così come è fatto, senza nascondersi. Kurt accetta e, come prevedibile, alcune persone si spaventano. Ma alcuni bambini hanno una reazione opposta, sono interessati e meravigliati. Il punto di questa storia è che una persona va ben oltre la sua apparenza fisica, si definisce per le sue azioni. Se solo questa lezione fosse stata appresa... Il bello dei fumetti è che puoi scrivere i personaggi e le loro relazioni secondo un'evoluzione più razionale di quella che si verifica tra gli esseri umani; puoi mettere sulla carta dei rapporti basati sull'empatia reciproca.

Con queste relazioni complesse porti avanti le storie, ma fornisci anche importanti messaggi ai lettori, che si immedesimano in questo o in quell'eroe. Dici loro: "guarda con degli occhi diversi il mondo che ti sta intorno. Potresti scoprire che gli altri non sono stereotipati come pensi" Si tratta di creare un equilibrio tra avanzamento della storia e approfondimento dei singoli personaggi e, di conseguenza, dei loro rapporti. Ma è un equilibrio che puoi distorcere, che puoi manipolare: non si tratta solo di avere un evento che accade a pagina 1 e un altro che deve avvenire entro pagina 10 e così via. Si tratta di scegliere il meglio per i personaggi e per la run al contempo.



Everyeye: Quindi il segreto sta nel giocare con le regole dello storytelling?

Chris Claremont: Diciamo che le regole di base della narrazione restano le stesse. Però puoi decidere come modificare la struttura, se raccontare una storia in un solo atto o in un'opera in tre atti. L'importante è commisurare la struttura al racconto: puoi raccontarle le tue storie in un film da 90 minuti o in una serie TV da 900 minuti, ma devi modificare le trame di conseguenza. Per creare storie giuste devi guardarti in giro, guardare alla vita di tutti i giorni. Una cosa che amo fare è andare alle Convention: quando mi ci trovo, soprattutto negli Stati Uniti, firmo copie per otto ore di fila, dalla mattina alla sera.

Le code sono lunghissime, ma magari tra quelle persone che stanno lì in piedi per due ore ad aspettare un autografo si creano nuove relazioni, nuove amicizie. È una cosa incredibile, specie se consideri che il nostro pubblico è davvero universale: i nostri lettori sono di ogni etnia, di ogni provenienza geografica, di ogni religione e di ogni orientamento sessuale. Quando vengono a parlare con me mi piace ascoltarli: sono loro che ispirano la mia narrazione e che lo hanno fatto per anni con Uncanny X-Men. In un certo senso, questo rapporto per cui i lettori sentono proprie le storie e sono al contempo la fonte da cui l'autore attinge è il sogno di qualsiasi scrittore di fumetti. Per questo chi si occupa di fumetti deve trattare i lettori con rispetto.

Psylocke, Kitty Pride, Tempesta: la nascita delle supereroine moderne

Everyeye: Lei ha creato alcuni dei personaggi Marvel più amati di sempre, ma ha anche contribuito alla nascita di tanti altri. Parliamo di eroi e villain come Gambit, Mystica, Rogue, Fenice, Kitty Pride, Sabretooth e Emma Frost. Quali sono i suoi preferiti? E soprattutto, perché?

Chris Claremont: devo dire la verità: il mio personaggio preferito è quello che non ho ancora creato. Per quanto riguarda i personaggi che ho già creato... chiedetelo ai lettori! Io non ce la faccio: è come scegliere il tuo figlio preferito, è impossibile! Quando parlo con i fan, molti mi dicono che il loro personaggio preferito è Wolverine, Nightcrawler, Rogue, Mystica, Tempesta o Psylocke: io mi diverto a chiedere loro il perché di queste scelte.

Cosa attrae il pubblico verso un X-Men o l'altro? Se ascolti bene, dalla risposta a questa domanda impari tanto sulla persona che ti trovi di fronte. E ora che i Mutanti stanno per tornare al cinema, spero che Marvel riesca a tradurre su pellicola questo approccio: i fan di Wolverine, per esempio, lo vedranno tornare nel 2024 in Deadpool 3. E poi stiamo vedendo il ritorno del Professor X e di Deadpool. Anch'io non vedo l'ora di rivederli!



Everyeye: E che ne pensa dei film tratti dai fumetti Marvel?

Chris Claremont: li ho visti tutti, tutti! Però ci tengo a precisare che non sono in alcun modo in contatto con Marvel o con Disney.

E non vi mentirò: mi dispiace, mi piacerebbe lavorare a un film sugli X-Men! Alcune pellicole del Marvel Cinematic Universe che ho visto erano davvero davvero belle, alcune sono state delle sorprese. Altre potevano essere migliorate, alcune... è una questione di varietà. Quando in gioco ci sono storie così diverse tra loro, alcune escono meglio di altre. È inevitabile. Limitandomi agli X-Men, credo che Giorni di un Futuro Passato si sia molto avvicinato alla perfezione, a come un film sui Mutanti dovrebbe essere. Anche Logan mi è piaciuto molto, ma avrei fatto dei piccoli cambiamenti. Però devo dire che Hugh Jackman e Patrick Stewart hanno messo in scena delle interpretazioni incredibili. Ma da scrittore mi chiedo sempre: "cosa potrei scrivere per migliorarlo, anche solo di un pochino?".



Everyeye: Tornando al mondo dei fumetti, lei ha creato dei personaggi femminili che oggi definiamo "forti", soprattutto per i canoni degli anni Settanta e Ottanta. Perché ha dedicato così tanto lavoro a questi personaggi? E soprattutto, come sono nate le sue eroine?

Chris Claremont: Negli anni Settanta, i personaggi femminili forti non esistevano, né nei fumetti né nelle altre arti. Conosco tante donne che sono le protagoniste delle loro storie, degli esempi incredibili di forza. Partendo da mia madre: durante la Seconda guerra mondiale, si è arruolata nella Royal Air Force britannica perché voleva guidare uno Spitfire.

All'epoca non permettevano alle donne di pilotare gli aerei da caccia, quindi è finita a fare un altro lavoro. Molte mie amicizie femminili sono donne forti, dinamiche, "dure", per così dire. Nessuno dei fumetti usciti prima di Uncanny X-Men rappresentava queste personalità: le donne - anzi, le ragazze, perché erano tutte ragazze - avevano dei ruoli secondari. Supergirl, Batgirl, la Donna Invisibile, persino Jean Grey erano personaggi minori, legati ad una figura maschile che le sovrastava. Pensavo che questa visione della donna fosse sciocca. Se i maschi possono salvare l'universo, perché non possono farlo anche le femmine? Così ho iniziato a scrivere delle nuove supereroine, e per farlo mi sono ispirato alle persone che conoscevo.

Ho un'amica che ha un premio Pulitzer e un premio Humboldt, è un'importante ricercatrice nel settore delle malattie infettive: quando era giovane, se c'era un'epidemia in Africa, prendeva la sua tuta anti-contaminazione, risaliva il corso del Nilo e cercava l'origine della malattia. Ha conosciuto tre Presidenti degli Stati Uniti e li chiamava per nome! Non era lo stereotipo del genere femminile negli anni Settanta, e storie come la sua mi hanno ispirato.



Everyeye: E proprio i personaggi femminili sono al centro di un suo lavoro del 2010, per il quale ha collaborato con un artista italiano...

Chris Claremont: Oh sì, Milo Manara! È stata una grande collaborazione.



Everyeye: Avete lavorato insieme a X-Women, una storia tutta al femminile nel mondo degli X-Men. Come è stato scrivere con Manara?

Chris Claremont: È stato il lavoro più divertente di sempre. Credo che per Milo X-Women sia stato piuttosto impegnativo e stimolante, perché lui ha uno stile che spesso usa il nudo parziale o integrale. Nei fumetti Marvel, invece, le eroine devono essere abbigliate in modo più "discreto", per così dire. Però, il modo in cui Milo ha disegnato e presentato quei personaggi era così straordinariamente vicino all'essenza delle Mutanti da lasciarmi stupito. Per esempio, Rogue era completamente vestita, dalla prima tavola all'ultima, ma era comunque incredibile - e pur sempre nel pieno stile di Milo Manara.

Tutte erano incredibili. Non si è approcciato ai miei personaggi con uno stile convenzionale, ma li ha ritratti come persone. Un esempio che mi piace ricordare è quello di Psylocke, che appare come una donna asiatica autentica nei disegni di Milo molto più che in qualsiasi altro fumetto Marvel. Ho adorato lavorare con Milo Manara, è stata un'esperienza incredibile. Vorrei moltissimo tornare a scrivere insieme a lui, mi piacerebbe molto: è un grande professionista con cui lavorare perché è un grande narratore e un grande caratterista. Riesce a far innamorare i lettori dei personaggi, e quando ciò accade... quello è il segreto, quello è l'obiettivo.