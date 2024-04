Intervista a Nobuyoshi Habara: 'amo ogni opera mecha come fosse un figlio'

1974. In Giappone esce Star Blazers. È uno spartiacque per il genere: l'opera di Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki apre un enorme varco su un nuovo modo di fare fantascienza. Di lì a poco Hideaki Anno partorisce Neon Genesis Evangelion, Yoshiyuki Tomino dà vita a Mobile Suit Gundam. Non sono gli unici a subire la profonda influenza de La corazzata Yamato. Nobuyoshi Habara ha solo undici anni, Space Battleship Yamato è con Mazinga Z ciò che lo spinge a prendere coscienza di ciò che vuole diventare, indicandogli la via dell'animazione. La corazzata è un po' nel suo destino perché dopo 38 anni Habara è chiamato a dirigere due episodi del remake della serie originale, il nuovo Star Blazers 2199, e a dedicarsi al film Star Blazers: Space Battleship Yamato 2022, tappe significative di una carriera costellata di produzioni importanti, dedita alla fantascienza e definita da un amore profondo per i robottoni.



Abbiamo avuto l'opportunità di fare qualche domanda a Nobuyoshi Habara, che è anche uno dei fondatori dello Studio Xebec (punto di riferimento per il genere mecha) e membro di spicco di Sunrise Beyond (presto integrato al Bandai NAMCO Filmworks), studio dietro alle nuove iterazioni di Gundam, franchise per cui Habara ha dato il suo contributo con le serie Build Divers Re:Rise e Build Metaverse.



Mazinga Z come visione folgorante e le influenze di stile

Everyeye.it: Cosa l'ha spinta a seguire la strada dell'animazione? Ci sono state delle opere che hanno giocato un ruolo fondamentale nel determinare i suoi interessi?



Nobuyoshi Habara: Inizialmente amavo Mazinger Z e mi piaceva molto in cui i personaggi venivano disegnati per ogni puntata. Mi sono reso conto che esisteva la professione dell'animatore quando ho notato che il nome del direttore delle animazioni nei titoli di coda di ogni puntata era diverso. Quando ho visto il film Mazinger Z contro il Generale Nero, sono stato sopraffatto dalla qualità del film, che era così diversa da quella della TV. In quel momento ho deciso che sarei diventato un animatore!

Everyeye.it: Quali sono state le maggiori influenze nella definizione del suo stile? Quanto l'hanno ispirata i compianti Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki?



Nobuyoshi Habara: Copiavo i personaggi di Galaxy Express 999, ma non erano i disegni di Matsumoto, bensì quelli di Shingo Araki e Michi Himeno, che furono i primi a occuparsi del character design dell'anime. Oltre a questi due, c'erano anche i disegni di Kazuo Komatsubara, Yoshikazu Yasuhiko e altri ancora.

Credo di essere stato influenzato da Kazuo Komatsubara, Yoshikazu Yasuhiko e Haruhiko Mikimoto.



Everyeye.it: Qual è il suo rapporto con Space Battleship Yamato?



Nobuyoshi Habara: È stata l'opera che ha fatto sì che ciò che prima veniva chiamato "manga per la televisione" o "film manga" venisse chiamato "anime". Credo che quasi tutti i creatori di animazione giapponesi di alto livello ne siano attualmente influenzati.



Everyeye.it: Lei ha diretto 2 episodi di Space Battleship Yamato 2199. Qual è stata la parte più difficile del riportare in vita e modernizzare una pietra miliare dopo quasi 40 anni?



Nobyoshi Habara: Gli episodi 9 e 19, che ho diretto per questa serie, erano episodi che non esistevano nella serie originale del 1974, quindi mi è sembrato proprio di creare da zero una nuova storia. Mi sono impegnato molto quando ho diretto "Space Battleship Yamato 2202: Warriors of Love", ma era un remake di "Saraba Space Battleship Yamato: Warriors of Love", che ho visto in sala quando avevo 15 anni e che mi ha fatto piangere a dirotto. Per questo motivo l'ho realizzato con l'intenzione di riversare la mia anima nel film, infondendoci la mia stessa vita.



Everyeye.it: Pensa che rivedremo presto la Corazzata Yamato?



Nobuyoshi Habara: Io, come fan della Yamato, non vedo l'ora di rivederla.



L'amore incondizionato per i mecha

Everyeye.it: Lei è stato uno dei fondatori dello Studio Xebec, adesso è membro della Sunrise Beyond, che presto si fonderà con BANDAI NAMCO Film Works. Il leitmotiv è sempre stato l'amore per i robot. Qual è secondo lei la ragione per cui gli anime sui mecha continuano a suscitare tanto interesse?



Nobuyoshi Habara: Penso che sia perché i mecha sono belli e si può essere coinvolti emotivamente con i personaggi e combattere con loro.

Everyeye.it: In passato ha anche collaborato con produzioni statunitensi con Mega Man, Sky Surfer - Strike Force e Cubix. Cosa ha imparato dalla parentesi occidentale?



Nobuyoshi Habara: Sono rimasto sorpreso perché lo stile di lavoro era completamente diverso da quello giapponese. All'epoca, personalmente sentivo che in Giappone gli animatori erano trattati come "artigiani", ma quando sono andato in America, sono stato accolto come un "artista" e guardato con rispetto dalle persone intorno a me. Mi sembra che questo stia gradualmente avvenendo nel Giappone di oggi.



Everyeye.it: Al di là del franchise Yamato, qual è l'opera a cui ha lavorato a cui si sente più legato?



Nobuyoshi Habara: Amo tutte le opere in cui sono stato coinvolto come se fossero figli miei, quindi non posso dare una valutazione.

Tuttavia, oserei dire che il lavoro che mi è piaciuto di più è stato Geki Ganger 3 (l'anime robotico all'interno di Mobile Battleship Nadesico). Ricordo che mentre ci lavoravo, mia moglie diceva che era come se stessi in qualche modo giocando.