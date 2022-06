Zerocalcare ci parla del futuro del fumetto e di Strappare Lungo i Bordi

Dopo la nostra intervista a Fortiche Production di Arcane, la 26° edizione di Cartoons On The Bay ci ha regalato un altro prezioso incontro in concomitanza con l'assegnazione di un nuovo prestigioso riconoscimento; stiamo parlando del Premio Sergio Bonelli a Zerocalcare. Ed è proprio Michele Rech che abbiamo avuto il piacere di ritrovare per scambiare quattro chiacchiere sullo stato del fumetto in Italia, sul successo di Strappare Lungo i Bordi (se questo capolavoro non vi dice nulla faremo finta di non avere sentito, ma dovrete per forza di cose recuperare la nostra recensione di Strappare Lungo i Bordi) e tanti altri interessanti temi che trovate sviscerati nel proficuo scambio con Zerocalcare.



Zerocalcare e il fumetto italiano

Everyeye.it: Ciao Michele, sei qui al Cartoons On The Bay per un importante riconoscimento. Che cosa pensi del fumetto italiano allo stato attuale. Quali pensi possano essere le prospettive future e tu, alla luce della tua carriera, quale altro valore aggiunto pensi di poter regalare a quest'arte?

Zerocalcare: Il fumetto italiano in generale sta bene. Io pensavo che sarebbe scoppiata la bolla in realtà, perché a un certo punto quando ho visto moltiplicarsi le collane dei vari editori credevo che a un certo non ci sarebbe stato un pubblico in grado di assorbire questa mole di lavori. Invece, mi pare che non sia andata così, che stiano lavorando un sacco di persone; quindi, mi pare un momento proprio felice in generale per il fumetto. Un po' meno per i fumettisti, perché continua ad essere difficile camparci, a parte chi è super privilegiato come me, però continua ad essere un mestiere spesso da affiancare ad altri lavori. Questo è il grosso punto debole. Che cosa posso fare io? Non lo so. Io faccio la roba mia; credo che ognuno abbia il suo tassello all'interno di questo mosaico super ampio che è la proposta del fumetto italiano in questo momento, e io faccio il mio pezzetto.



Everyeye.it: Hai attraversato un sacco di tematiche sia personali, che sociali e politiche. A quali ti senti più vicino? Qual è l'opera alla quale ti senti più legato e qual è stata la più difficile da scrivere?

Zerocalcare: Emotivamente credo che La Profezia dell'Armadillo, Dimentica il Mio Nome e Strappare Lungo i Bordi siano tre fumetti dedicati a persone alle quali ho voluto bene e che sono scomparse; quindi, sono stati difficili anche perché ho dovuto capire qual era il modo giusto e rispettoso di parlare di chi non può più dirti la sua e se è d'accordo col modo in cui li racconti.

Mentre dal punto di vista diplomatico, tutto quello che afferisce ai curdi, da Kobane Calling a quello che sto preparando adesso, ovviamente è la cosa che richiede più equilibri nel metterla insieme, capire la cosa giusta, anche quella che non danneggia magari dal punto di vista bellico il momento, insomma, quello è il vero grattacapo.



Everyeye.it: Anche la nostalgia è una tematica molto importante nella tua produzione. E lo è anche nell'intrattenimento in generale in questi ultimi anni. Cosa pensi di questo revival?

Zerocalcare: Io sono una persona estremamente nostalgica. Nel senso che già a otto anni rimpiangevo i sei; quindi, me la sono sempre vissuta così. Su di me, perciò, queste cose fanno presa. Chiaramente, fanno presa quando c'è un'anima, perché quando sono fatte a tavolino, artificiali, nemmeno a me piace emozionarmi. Però quando una cosa è sentita e si capisce che chi l'ha scritta l'ha anche vissuta, allora sono contento.



Tra sperimentazione e attualità

Everyeye.it: So che ti piacerebbe sperimentare un po' di più nei tuoi fumetti ma non ne hai il tempo. Come evolverebbe Zerocalcare nel corso di un anno sabbatico?

Zerocalcare: Forse sul tratto e sui personaggi. Forse proverei a fare qualcosa di non autobiografico con qualcun altro, disegnato magari con uno stile diverso. Quelle sono delle cose che non ho mai veramente sperimentato.

Everyeye.it: Conosciamo tutti il tuo impegno per la causa curda. Alla luce della situazione attuale hai intenzione di elaborarne ulteriormente le sfumature in maniera critica e analitica?

Zerocalcare: Adesso sto lavorando ad un libro che deve uscire ad ottobre e che riguarda proprio la situazione nel nord dell'Iraq e in particolare degli Yazidi e dei curdi in questo momento sotto attacco della Turchia. Temo, per come si sta componendo la situazione internazionale, che ottobre rischia di essere tardi, nel senso che in questi giorni la Turchia dice che sta per attaccare il nord della Siria; quindi, bisogna accelerare un po' il processo di scrittura. Però sì, è una cosa di cui comunque voglio continuare a parlare.



Everyeye.it: Strappare Lungo i Bordi è uscito da qualche mese. Ti aspettavi questo successo? Quali erano le tue aspettative?

Zerocalcare: Io vedevo possibile e plausibile la debacle totale. Stavamo facendo una cosa che era grammaticalmente assurda: micro-puntate in cui non si capiva il filo conduttore, doppiate velocissimo in romano da uno che fa tutte le voci... Poteva essere proprio un disastro totale. In realtà è andata molto bene, sono stato super contento, sopra qualsiasi aspettativa immaginabile e mi fa ancora strano vedere i TikTok con la mia voce da coglione, però tutto bene.