L'Attacco dei Giganti 4x16 Recensione: inizia la resa dei conti

Finisce L'Attacco dei Giganti 4, almeno per ora. La Final Season di Attack on TItan torna in inverno 2021 con l'adattamento degli ultimi capitoli e ci lascia così, col sedicesimo episodio: una vera e propria coltellata nella schiena. Non perché sia una puntata deludente, tutt'altro, ma perché costruita su una tensione crescente che esplode soltanto alla fine, per poi finire lasciandoci con la promessa di regalarci (solo tra alcuni mesi, purtroppo) un incredibile scontro finale.



Inizia la vera guerra

Siamo praticamente alla resa dei conti: Zeke si è lasciato esplodere innescando una Lancia Fulmine in un gesto disperato. La deflagrazione ha colpito Levi, ma per adesso il destino del capitano del Corpo di Ricerca ci è ignoto. Dopo averci mostrato le sorti di Zeke, infatti, l'episodio si concentra nuovamente sul conflitto tra Paradis e gli Jaegeristi. Gli ormai ex compagni di Eren sono chiusi in cella e approfittano della visita di Yelena (la quale, intanto, tiene anche sotto scacco i vertici del governo di Paradis, che hanno tutti inghiottito il vino contenente il liquido spinale di Zeke) per apprendere il vero piano del fratellastro di Eren. Vengono così a conoscenza dell'ordito di Zeke sulla fantomatica eutanasia degli eldiani, ma sono ancora tante le domande a cui l'opera deve rispondere: da cosa deriva il potere di Zeke di controllare altri Titani con il suo liquido spinale? E cosa ha innescato davvero l'infernale trasformazione di Eren?



Intanto, il protagonista tiene in ostaggio Gabi e vuole intimarle di mandare un messaggio di soccorso ai suoi compagni marleyani per attirarli verso Paradis. Ma ecco comparire Pieck, infiltratasi sull'isola nel tentativo di salvare Gabi e Falco. Inaspettatamente, però, la Guerriera del Gigante Carro svela di volersi unire agli Jaegeristi, coinvolgendo Gabi in un interessante discorso sul destino degli eldiani, ormai segnato.

Pieck promette ad Eren che, giunti sul tetto della prigione nel distretto di Shiganshina, gli svelerà dove si trova il covo dei suoi compagni. Ed è proprio giunti sul tetto che inizia la battaglia finale: le forze di Marley irrompono ed Eren, trasformato nel Gigante d'Attacco, non può che aspettare la nuova venuta del suo nemico numero uno: Reiner, che lo osserva dall'alto del suo dirigibile con lo sguardo furente di chi medita nient'altro che vendetta.



Un'attesa snervante

È davvero "tutto qui" il racconto del sedicesimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 disponibile su VVVVID dalla mattina del 30 marzo. Chi si aspettava un rocambolesco showdown finale potrebbe rimanere deluso, perché la puntata si prende tutto il tempo necessario a costruire un climax ascendente che - considerata la sua natura di midseason finale - potrebbe assumere il sapore di un finale di prima parte del tutto anticlimatico.

Era però necessario che alcuni personaggi progredissero nelle rispettive storyline, e che alcuni dialoghi si svolgessero al fine di caratterizzare ulteriormente alcuni comprimari: è il caso di Yelena, che probabilmente è il fulcro di tutto l'episodio, mente e braccio del piano per l'eutanasia di Zeke, che fa da collante tra due dei dialoghi più intensi di tutta la puntata.

Ci sarà modo, d'altronde, per saggiare un po' di sana azione e di combattimenti tra Giganti, tra qualche mese. Sarà il momento per Studio MAPPA di consacrarsi dopo un lavoro che, giunti alla fine della prima tranche di questa Final Season, possiamo considerare ottimo. Contro ogni previsione, e in barba a tutti i rumor e i leak che davano i ragazzi di MAPPA per spacciati, lo staff ha confezionato un prodotto solido sul piano tecnico e interessante per quanto concerne la direzione artistica. Avremo modo di tirare le somme in un'analisi più esaustiva nei giorni a venire, ma intanto possiamo promuovere l'operato dei creatori di Jujutsu Kaisen: ottimi i nuovi innesti musicali, piacevole il character design che cerca di avvicinarsi di più allo stile di Isayama, eccezionale la gestione delle storyline nella seconda metà della parte 1 (un po' meno, forse, i primi episodi, che adattano un po' troppo in fretta un numero abbastanza ingente di capitoli). Non ci resta che attendere la conclusione dell'anime di Shingeki no Kyojin alla fine di quest'anno: non potrà che essere uno spettacolo.