L'Attacco dei Giganti 4x17 Recensione: ritorno in grande stile?

Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente L'Attacco dei Giganti torna sul piccolo schermo. L'inizio della seconda parte della Final Season ha generato non poche polemiche riguardo alla sua disponibilità in streaming. A differenza delle stagioni precedenti, infatti, l'ultima parte di episodi di Attack on Titan è disponibile solo su Crunchyroll e Funimation. Se i fan erano già arrabbiati per questa decisione, presagio di un mancato doppiaggio italiano, l'ira non si è placata nemmeno quando la sera del 9 Gennaio alle 21:45 la piattaforma streaming è andata in crash, scatenando impazienza e frustrazione.



Ciononostante, l'emozione di rivedere l'anime tratto dall'opera di Hajime Isayama si è davvero fatta sentire. Una nuova opening apre L'Attacco dei Giganti 4: la musica dei Shinsei Kamattechan aveva già fatto parte della colonna sonora, precisamente l'ending theme della seconda stagione. La nuova sigla di apertura, ad ogni modo, rivela subito tutto lo stile di MAPPA che ha preso le redini a partire dall'episodio 60.

La guerra prosegue

La nostra recensione dell'episodio 4x16 de L'Attacco dei Giganti può rinfrescare la memoria. Mentre Zeke, catturato da Levi Ackerman, si lascia esplodere innescando una Lancia Fulmine, il conflitto tra Paradis e gli Yaegeristi, la fazione capitanata da Eren, persiste.

Gli ex compagni del protagonista, rinchiusi in una cella, erano venuti a conoscenza del piano di Zeke: provocare l'eutanasia degli Eldiani attraverso il potere del suo liquido spinale che - ricordiamo - era stato fatto bere, con l'inganno, ai vertici del governo di Paradis. Nel frattempo Pieck, infiltratasi sull'isola di Paradis per salvare Gabi tenuta in ostaggio, confessa di voler unirsi agli Yaegeristi, promettendo ad Eren di svelare la posizione dei suoi compagni. Questo si rivelerà presto un inganno: le forze di Marley irrompono ed Eren, trasformandosi in Gigante D'attacco, affronterà ancora una volta il suo vecchio compagno Reiner, ormai il suo più acerrimo nemico. L'ultimo episodio, dunque, si era concluso con un climax brutalmente smorzato dalla lunga attesa della seconda parte, lasciando tutti col fiato sospeso per fin troppo tempo.



Una delle curiosità pricipali ruotava intorno alle sorti di Levi: il capitano dell'Armata Ricognitiva, in seguito all'esplosione di Zeke, era scomparso dalla scena, lasciando dubbi sul suo stato di salute. L'episodio 76, intitolato "Giudizio", si apre proprio con una risposta davvero ambigua a questa domanda. Zeke, nel frattempo, compare nuovamente, tornato da un lunghissimo e al tempo stesso istantaneo viaggio mentale in cui ha visto i Sentieri del popolo di Ymir.

Nel frattempo il Gigante D'assalto si prepara allo scontro con Reiner in forma di Gigante Corazzato. Non solo: dovrà affrontare anche il Gigante Mascella (Porco Galliard) e il Gigante Carro (Pieck Finger). Ha così inizio una battaglia sanguinolenta contro il leader degli Yaegeristi. L'incontro tra Eren e Zeke deve essere impedito a tutti i costi, poiché il contatto tra il Gigante Fondatore e un individuo di sangue reale sprigionerebbe i suoi incredibili poteri, tra cui l'uso del Boato della Terra.



I vecchi compagni di Eren, una volta liberati, devono affrontare uno dei dilemmi che più li attanaglia. Ci si può ancora fidare di lui? È proprio vero che vuole incontrare Zeke per assecondare il suo piano e dare inizio all'eutanasia degli Eldiani? Oppure c'è sotto qualcos'altro? Armin, per ora, sembra essere l'unico ancora fedele al suo vecchio amico.

Solo un piccolo assaggio

Come c'era d'aspettarsi, il primo episodio della seconda parte della quarta stagione non poteva non essere una sorta di anello di congiunzione tra gli ultimi sconvolgenti avvenimenti e ciò che ci aspetta nelle puntate a seguire.

Le vicende a cui abbiamo assistito hanno soddisfatto la lunga attesa solo in parte. Se da un lato abbiamo finalmente visto Eren e Reiner combattere l'uno contro l'altro, dall'altro ci è stata mostrata una prima fase sicuramente ancora acerba da un punto di vista narrativo. Tuttavia le scene di lotta offrono uno spunto per ammirare l'animazione e la CGI, opera del V-SING STUDIO e non di MAPPA come spesso si crede per errore. Pur essendo molto più simile ai disegni originali di Isayama, i fan non hanno mai digerito l'addio di WIT Studio, e c'è da dire che l'impronta dettata dalla Parte 1 persiste anche nell'episodio 76, soprattutto nella resa dei volti dei personaggi. Una particolare scelta di inquadrature, ovvero mostrare spesso primi e primissimi piani, rende ancora più evidenti i limiti di regia di questa season rispetto alle iterazioni passate.



Le sequenze d'azione, però, riescono in qualche modo a sopperire a questa mancanza, offrendo la giusta dose di spettacolarità soprattutto nei momenti più turbolenti grazie a una CGI di buona qualità, nettamente migliorata rispetto ai primi 16 episodi.