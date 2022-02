Attack on Titan 4x22 Recensione: sulla via del massacro

"Disgelo" è il titolo dell'episodio 81 di Attack on Titan. Ogni settimana su Crunchyroll Premium siamo un passo più vicini alla conclusione di uno degli anime più seguiti di sempre. Stavolta il clima di altissima tensione causato dagli episodi precedenti lascia posto ad un capitolo di più ampio respiro, seppur non privo d'azione. Siamo solo all'inizio di una nuova battaglia che, ben presto, potrebbe diventare un vero massacro.

Il ritorno al presente

Un breve recap ci mostra la fine dell'episodio 80 (vi suggeriamo di recuperare la recensione di Attack on Titan 4x21). In seguito alle disposizioni di Eren, gli Eldiani cercano un modo per sfuggire all'imminente catastrofe. Il distretto è ancora invaso dai Giganti che attaccano sia l'esercito marleyano sia quello di Paradis. Il Corpo di Ricerca, nel cercare di capire perché Eren abbia agito in un certo modo, è costretto ad affrontare delle difficili scelte, mentre la piccola Gabi, ormai sulla via della redenzione, vuole solo poter riabbracciare Falco. Un colpo di scena finale, ormai non del tutto inaspettato e suggerito dal titolo, chiude l'episodio.



La precedente triade di capitoli, colma di plot twist e rivelazioni a dir poco sconvolgenti, aveva acceso gli animi dei fan, catapultandoli in un vortice di segreti davvero difficili da metabolizzare. Stavolta, nonostante la battaglia in atto, l'agitazione si fa moderata e lo spettatore può finalmente respirare e prendere coscienza degli eventi imminenti. La focalizzazione passa dunque dalla famiglia Jaeger al resto dei personaggi principali che, nel frattempo, non erano stati toccati da quella sospensione spazio-temporale che, invece, aveva investito Zeke ed Eren. Gli ex compagni del protagonista sono il vero motore di questo episodio che, pur essendo solo l'incipit una nuova fase del racconto, non si priva di elementi di spicco.



C'è un demone dentro ognuno di noi

Non sempre c'è bisogno di grandi colpi di scena per lasciare un segno nel cuore dello spettatore. Nel riallacciarsi ai singoli eventi dell'episodio 78, alcuni personaggi mostrano di essere profondamente cambiati.



Colei che suscita più stupore è indubbiamente Gabi, da sempre disprezzata dalla maggior parte dei fan per i suoi pensieri e gesti atroci, enfatizzati proprio dal suo essere soltanto una ragazzina. L'incontro casuale con la famiglia di Sasha aveva già innescato qualcosa nel profondo del suo animo. Nella nostra recensione di Attack on Titan 4x18 avevamo notato l'inizio di una grande trasformazione: Gabi, per la prima volta, aveva ammesso a se stessa la medesima natura di Marleyani ed Eldiani. Questa tematica torna in "Disgelo" con una sceneggiatura toccante, nonché con una riflessione ulteriore: nessuno dei due popoli è composto da demoni oppure sono proprio entrambi ad esserlo? Questo è ciò che scaturisce dalle sagge parole di Niccolo che riescono a scaldare il cuore e a trasmettere ciò che davvero li accomuna: la voglia di andare avanti. Non c'è posto per l'odio reciproco quando si ha un male comune da combattere. Gabi e la piccola Kaya, ormai amiche-nemiche, possono cominciare a percorrere la via del perdono. Scene piuttosto commoventi le vedono protagoniste, tra gesti eroici e sguardi carichi di sentimento. La giovane cadetta è inoltre protagonista di alcuni importanti parallelismi: particolari inquadrature e sequenze simili a quelle del passato non fanno altro che contribuire alla rappresentazione del suo radicale mutamento.

Un'animazione funzionale

L'episodio 81 offre terreno fertile per l'animazione e l'uso della CGI. Le numerose scene di combattimento e di attacco, accompagnate dalla meravigliosa OST "Barricades" di Hiroyuki Sawano, mostrano i continui passi avanti che lo Studio MAPPA sta compiendo in questa Final Season, insieme al V-SING STUDIO. Oltre ad un netto passaggio ad una palette di colori rossastra, questa volta possiamo apprezzare maggiormente la cura per i dettagli del volto e delle fattezze dei singoli Giganti, i quali tendono a differenziarsi maggiormente tra loro rispetto alle occasioni precedenti e, soprattutto, quando l'animazione era affidata allo Studio WIT.



È anche vero che ora, sicuramente più di prima, dietro la minuziosa attenzione si nasconde un'esigenza narrativa, in quanto alcuni Giganti devono poter essere facilmente riconoscibili. È il caso, ad esempio, del Comandante Pyxis che deve poter essere identificato immediatamente senza che lo spettatore si sforzi di notarlo nella miriade di Giganti che attaccano le torri del distretto. Il lavoro di MAPPA, dunque, non si limita ad un mero piacere estetico ma riesce a rispondere alle necessità del racconto, sfruttando al meglio il suo potenziale. Non manca, ovviamente, l'intento principale di trasmettere forti emozioni attraverso gli sguardi dei personaggi, con una serie di inquadrature (shot e reverse shot) dalla consistente carica emotiva.