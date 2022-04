Attack on Titan 4x28 Recensione: un finale ancora lontano

È giunto il momento che tutti stavamo aspettando. La seconda parte di Attack on Titan Final Season si è ufficialmente conclusa. L'ultimo episodio si è fatto attendere davvero tanto: dopo un intervallo di ben due settimane, "L'alba dell'umanità" ha colto il pubblico alla sprovvista, tardando di un'ora il solito appuntamento e generando così una buona dose di malcontento, quasi paragonabile a quello nato in occasione del primo episodio lo scorso gennaio.



Intanto si era già fatta strada una news che ha sconvolto ogni aspettativa: il finale della quarta stagione di Attack on Titan arriverà nel 2023, smontando i rumors riguardanti un ipotetico film conclusivo. Sembra proprio che "attesa" sia stata la parola del giorno. Dell'episodio 87 non avevamo molte notizie; le anticipazioni del precedente, infatti, non avevano mostrato scene rivelatorie, se non un flashback dell'incontro di Eren e Zeke a Marley. Ciononostante, e già consapevoli dell'assenza di un vero e proprio finale, ci siamo posti questa domanda: dopo tante settimane, rivedremo finalmente il volto di Eren? La risosta non ha tardato ad arrivare.

Un passo indietro

L'episodio si divide perfettamente in due parti. Esso si apre con Mikasa che, in viaggio verso Odiha insieme ai suoi compagni, si ritrova a riflettere sul passato e soprattutto su Eren. La sua voce fuori campo introduce un primo flashback che mostra il primo arrivo del Corpo di Ricerca a Marley.

Dopo una breve serie di sequenze quasi comiche, piene di leggerezza, scene inedite ci permettono di inquadrare perfettamente quegli avvenimenti che, all'inizio della quarta stagione, avevamo dato per scontati. Un'importante conversazione tra Eren e Mikasa rappresenta un vero punto di non ritorno. Egli mostra già i primi segni di un grande e misterioso cambiamento, decidendo così di allontanarsi dal gruppo. È proprio qui che comincia la seconda parte, di cui il giovane Jaeger è il fulcro, e in parte il narratore. Finalmente il suo piano appare più chiaro che mai, portando alla luce dialoghi e azioni che in parte già conosciamo, ma di cui non avevamo mai assaporato la vera essenza. Gli ultimi minuti ci riportano al presente, con una sequenza finale indimenticabile, dal forte impatto visivo ed emotivo.



Da questo "ultimo" episodio non ci saremmo mai aspettati una vera progressione della narrazione. Esso si mostra fin da subito, infatti, come un grande capitolo di transizione, fungendo da ponte verso quello che sarà il vero sviluppo finale di Attack on Titan. L'espediente dei lunghi flashback ha spesso arricchito e completato il grande puzzle che rappresenta l'intera opera di Hajime Isayama, riuscendo a dare una risposta alle infinite domande che i fan si sono sempre posti nel corso di questa intrigante e avvincente storia. Ancora una volta, quindi, un tuffo nel passato permette di svelare molti retroscena che, finora, potevamo soltanto immaginare, eliminando così l'illusione di non aver assistito ad un vero e proprio passo in avanti.

Odio e vendetta

Dopo tanto tempo, l'attenzione si concentra ancora una volta sul personaggio di Eren, e possiamo finalmente addentrarci nei meandri dei suoi pensieri e delle sue intenzioni. Ammettiamolo: il giovane Jaeger ci ha ingannati proprio tutti. L'episodio 79, punto di svolta fondamentale (potete recuperare qui la recensione di Attack on Titan 4x20), aveva letteralmente stravolto ogni cosa. Il piano di Eren era ormai chiaro, preciso, eppure qualcosa mancava. I suoi vecchi compagni, in seguito allo scatenarsi del Boato, hanno speso gran parte del tempo ponendosi mille domande: cosa lo spinge ad agire così? Vuole davvero distruggere l'umanità o ha qualcos'altro in mente? Ci si può ancora fidare di lui? Fin dove ci si dovrà spingere per fermarlo? Sono questiti a cui nessuno di loro, finora, è riuscito a dare una risposta. È proprio qui che l'episodio 87 riesce, almeno in parte, a darci una conferma.



Con scene inedite dalla forte carica emotiva, ci viene mostrato un Eren che, ormai, non ha molto da nascondere. Nelle sue parole ma soprattutto nei suoi sguardi possiamo vedere tutto l'odio che egli prova per l'umanità che gli ha tolto ogni cosa: famiglia, compagni, libertà. Un nemico che ha minacciato e oppresso l'isola di Paradis per secoli, causando distruzione e morte. "L'unico modo per spezzare la catena di vendetta creata dall'odio è spazzare via da questo mondo la storia fondata con il rancore e la civiltà alle quali è legato."



Ma una marcia colossale che distrugga il mondo oltre l'isola non è di per sé un atto di vendetta e odio? Se davvero il suo obiettivo è quello di permettere ai suoi compagni di vivere felici e lontani dalla minaccia nemica, si tratta inequivocabilmente di una malsana visione di fare del bene. Nemmeno le parole e le suppliche dei suoi "complici", alla fine, sono sufficienti a distoglierlo dal suo disastroso e letale piano volto al suo controverso scopo. Ormai non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà davvero.



Una grande conferma per lo Studio MAPPA

In questo episodio l'animazione torna a mostrare i suoi punti di forza nell'esprimere forti emozioni. L'attenzione si concentra subito sui volti dei personaggi, carichi di espressività come non lo sono mai stati finora.

Una scena in particolare vede Eren mutilarsi in trincea prima fingersi un reduce di guerra. Non è certo una sorpresa, ma la focalizzazione su ogni singolo dettaglio e su ogni sua espressione rende questo momento centrale ed essenziale. È uno specchio di dolore e sofferenza che viene fuori attraverso un viso stravolto, raccapricciante e pregno di quello stesso odio che lo ha condotto fin lì e che lo spingerà ben oltre ogni immaginazione. I numerosi flashback fanno sì che le ambientazioni siano molto diversificate, e tutte quelle palette di colori che finora abbiamo visto susseguirsi ora si alternano e si compenetrano, donando all'episodio un'estetica nuova e unica. La sequenza finale, ambientata nel presente, si discosta dal resto dell'episodio, dando libero sfogo alla grandiosità di un'animazione che, quest'anno, ha davvero raggiunto un apice senza precedenti. Tra innumerevoli giochi di luce e movimenti sensazionali, "L'alba dell'umanità" si conclude, dando l'ennesima prova di una Parte 2 grado di sorprenderci non solo dal punto di vista narrativo.