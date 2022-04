Bubble Recensione: la nuova perla rara di Tetsuro Araki è su Netflix

Tra le novità anime di Netflix nell'aprile 2022, il nuovo film di Tetsuro Araki era davvero tanto atteso. Bubble è disponibile sul catalogo a partire dal 28 aprile, con doppiaggio in italiano. Prodotto da Story Inc. e animato da WIT Studio, questo emozionante anime sci-fi ha davvero molto da raccontare, tra note fantasy e un'atmosfera post-apocalittica. Misterioso, dolce, forte, commovente: sono solo alcuni degli innumerevoli aggettivi adatti a descrivere quello che, come vedrete, ha tutte le carte in regola per essere considerato un ottimo risultato.

Gli snodi fondamentali

Da quando Tokyo è stata colpita da uno strano evento, la città è diventata un luogo fantasma. Un'enorme quantità di misteriose bolle ha invaso la metropoli, provocando un'esplosione e generando anomalie gravitazionali. Gli abitanti, da quel momento, vivono in un luogo ormai quasi sommerso dall'acqua. I più giovani decidono di sfruttare la nuova conformazione dell'ambiente per dare inizio ad una serie di competizioni di Parkour. Hibiki, il primo protagonista, è uno dei più bravi, ma un giorno, azzardando qualcosa di molto pericoloso, cade in acqua, in prossimità della cosiddetta Fossa delle Larve. Il ragazzo sembra spacciato, finché improvvisamente una misteriosa ragazza di nome Uta non riesce a salvarlo. Da quel momento, molti dubbi sorgono nella mente di Hibiki e dei suoi compagni di squadra: chi è lei? Da dove viene? Ma soprattutto, cosa si cela davvero dietro il fenomeno delle bolle?

Di evidente ambientazione post-apocalittica, la storia che Bubble racconta può sembrare una delle tante di questo genere cinematografico. In un primo momento, infatti, i presupposti della devastazione di Tokyo sembrano molto simili a quelli di una miniserie Crunchyroll: per approfondire leggete la nostra recensione di FreakAngels, approdato sulla piattaforma lo scorso gennaio. Questa prima impressione è in parte smentita; la trama, nella sua completezza, ha in sé una linea narrativa non banale.



Per circa metà della visione, l'apparente il fulcro del racconto è la competizione. I Blue Blades (BB) gareggiano contro i Denki Ninja nella Tokyo Battlekour: i giocatori di ogni squadra, ormai senza una dimora né una famiglia, si sfidano mettendo in palio i propri beni di prima necessità. Un altro team, quello degli Undertaker, è pronto a sfidare i BB.

La prima parte, dunque, si concentra molto sulla spiegazione delle regole del gioco e sullo studio di nuove strategie, fino ad un'inevitabile resa dei conti. Ogni componente della squadra principale possiede una caratterizzazione ben precisa, piuttosto comune in un gruppo variegato ed eterogeneo. Ci sono diversi stereotipi: il leader, la ragazza nerd, il teppista, il giovane irresponsabile, il "lupo solitario", in tal caso proprio Hibiki. Il character design di Bubble è affidato a Takeshi Obata, illustratore di manga, anch'egli volto noto di Death Note. Impossibile, tuttavia, focalizzarsi su ciascuno di loro; la maggior parte dell'attenzione, chiaramente, si concentra soprattutto sui primi protagonisti, lasciando forse insoddisfatta la curiosità di approfondire la psicologia di alcuni personaggi secondari.



L'arrivo di Uta pone subito le basi per un particolare snodo di trama, che trova il suo pieno sviluppo a partire dalla seconda metà della narrazione. Il film di Araki prende così una piega diversa, sicuramente più profonda ed emotiva, che trasforma Bubble in un vero e proprio anime drammatico. Il nucleo del racconto, come accennato, è dunque la scoperta del più grande mistero che si cela dietro la comparsa delle bolle. Gli Undertaker, che sembravano i principali antagonisti, ora lasciano il posto al vero nemico della storia: l'ignoto fenomeno che ha sconvolto la città.

Un'atmosfera magica

Bubble è un'opera straordinaria che riesce a catturare l'anima dello spettatore, non solo per la sua emozionante storia ma anche grazie allo splendido lavoro che Araki compie con l'intero team e con WIT. Una scena ambientata nello Spazio dà il via a questo racconto magico che prende vita non solo attraverso le parole. La sigla d'apertura è già un turbinio di colori e immagini suggestive, volti ad immergere il pubblico in questo nuovo mondo, ricco di fantasia e di mistero. Un'atmosfera che spesso si distacca totalmente dalla realtà, portando i personaggi in una dimensione sospesa ed eterea.

Spesso accade che i dialoghi tra Hibiki e Uta siano intervallati da lunghi silenzi che non risultano in alcun modo stranianti. Un costante senso di calma e di pace permea moltissime scene di Bubble, senza mai rallentare o appesantire troppo la narrazione. Gran parte dell'attenzione, infatti, si concentra sui suoni e i rumori della città o della natura. A tal proposito, c'è da dire che il comparto sonoro svolge un ruolo fondamentale, non solo per quanto riguarda gli effetti estremamente realistici e accattivanti. Il brano d'apertura, "Bubble" di E ve e Riria (voce di Uta), è gradevole all'ascolto e in armonia con l'intera colonna sonora, a cura del compositore Hiroyuki Sawano, letteralmente da pelle d'oca.



Come si diceva poco fa, gran parte della magia trasmessa al pubblico è garantita dal fondamentale contributo di WIT. La qualità del lavoro di questo studio d'animazione è ormai risaputa, e Bubble costituisce l'ennesima conferma di un team da cui, ormai, ci si aspetta molto.

Il film di Araki ha un valore estetico indescrivibile, risultato di un processo grafico che unisce creatività allo stato puro e tecnicismi volti alla sua realizzazione pratica. La narrazione alterna spesso attimi particolarmente statici, riflessivi ed emozionali, ad altri molto energici che trovano terreno fertile nelle lunghe sequenze di Battlekour. Immaginando una macchina da presa fittizia, essa dà prova di una visione dinamica dello spazio. Quando i personaggi si muovono, il punto di vista cambia frequentemente, accompagnando i loro spostamenti e trasmettendo allo spettatore l'idea di essere in movimento con loro. Queste sequenze offrono l'occasione per sfoggiare i virtuosismi di cui il team di WIT è capace. Non è un caso se alcune scene ricordano esattamente quelle che troviamo nelle prime tre stagioni di Attack on Titan, quando i personaggi sfruttano il movimento tridimensionale. È una similitudine che, a dire il vero, fa riflettere molto sulla modalità di approccio ad opere nuove che possano dunque sfruttare espedienti ed elementi già utilizzati dallo stesso studio d'animazione.

Il cerchio e il suo significato

La storia che Bubble racconta non è fine a se stessa, ma si fa portavoce di messaggi e tematiche ben precise, sfruttando una simbologia che, da sempre, regola molti aspetti della vita. Il titolo dell'opera è già esplicativo: "bolla". Questa, sul piano bidimensionale, è raffigurabile con un cerchio. La primissima scena del film, infatti, immortala proprio una grande bolla d'acqua, perfettamente sferica. Questa forma circolare apre l'opera e torna più volte al suo interno, semplice o con spirali, attraverso diversi elementi: la Terra vista dallo Spazio, galassie, vortici d'aria o d'acqua, cerchi di luce, campi gravitazionali, oppure oggetti di uso comune come le ruote delle biciclette. Uta sembra molto legata a questa figura geometrica, infatti disegna persino cerchi concentrici su un uovo fritto. Più volte è narrata, in diversi termini, la teoria dell'eterno ritorno: la storia si ripete, come se seguisse una linea circolare. "Si dice che il mondo collassi e si rigeneri continuamente, che si assembli, poi esploda, si disperda e si riassembli": questo è il ciclo della rigenerazione.

Il concetto di ripetizione è alla base di questa splendida opera, non solo sul piano della storia ma anche su quello della modalità narrativa. Spesso accade che alcuni concetti o addirittura alcune scene si ripresentino in modo analogo o identico. Forse questo è un punto di debolezza, che da un lato è coerente con l'idea fondamentale da trasmettere, ma dall'altro lo spettatore rischia di perdersi all'interno di un circolo vizioso che, anche a livello visivo, risulta tautologico. Ai fatti, non è strettamente necessario mostrare una stessa scena più volte senza un vero e proprio obiettivo pratico. Il cerchio, forma essenziale, coinvolge dunque la vicenda, la narrazione e le immagini, unendo così tutti i livelli di cui l'opera si compone. Un prodotto così articolato come Bubble trova il modo di semplificarsi attraverso una forma che ne diventa il simbolo essenziale e, in qualche modo, la sua dimensione primordiale.