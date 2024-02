City Hunter The Movie: Angel Dust Recensione: un ritorno elettrizzante

Vi abbiamo già anticipato quanto sia imperdibile City Hunter: Angel Dust per il franchise nato dalla matita di Tsukasa Hojo. Il nuovo lungometraggio animato, che grazie a Plaion Pictures ed Anime Factory sarà disponibile nelle sale italiane il 19, il 20 e il 21 febbraio, è tutto ciò che i fan di Ryo Saeba attendono da anni: oltre a piantare finalmente i semi di un finale agognato, ha il merito non scontato di rinnovare il franchise e di costituire un importante via d'accesso per le nuove generazioni.



Operazione nostalgia

È chiaro che Angel Dust, estremamente fedele all'estrosa anima dell'opera, voglia innanzitutto regalarsi ai fan di vecchia data, indirizzarsi a chi ha seguito fin dai suoi esordi le tragicomiche vicende di Ryo Saeba. In fondo il film prodotto da Sunrise fa dell'elemento nostalgico un richiamo forte, ripropone le dinamiche interne della serie, spinge sull'intramontabile colonna sonora (con l'immortale Get Wild e l'iconica Cat's Eye ad arricchirla), si fa persino contenitore di easter eggs e cameo vintage che catapultano i più sperimentati in una certa golden age del poliziesco nell'animazione giapponese.



Lo schema è quello memorabile di City Hunter: Ryo Saeba e Kaori Makimura rispondono alla richiesta di aiuto di Angie. La ragazza, bellissima come vuole la tradizione cityhunteriana, afferma di voler solo ritrovare il proprio gatto domestico, ma la sua presenza finisce per aprire un enorme varco sul passato dello sweeper più famoso del Giappone, che può finalmente aprirsi ad una serie di rivelazioni di cui i fan hanno avuto un assaggio nella controparte cartacea, ma che il nuovo corso animato promette di approfondire e rendere epiche.



In fondo, nella serie animata conclusasi con City Hunter ‘91, il passato di Ryo è sempre stato una sorta di presenza occulta, pronto a detonare ma troppo raramente provvisto di innesco, acquattato e dormiente, venuto fuori parzialmente durante le molte indagini del City Hunter, negli incontri con personaggi con cui condivide una backstory sempre in potenza e mai rivelata nella sua interezza.



La sensazione era che i fan fossero stati privati di un'essenziale chiarezza sull'identità di un personaggio tanto carismatico da sostenere da solo la serie anche nei momenti meno ispirati e minati dalla ripetitività. Nonostante la decisa natura episodica dell'anime City Hunter, fermarsi alla vaghezza sul passato di Ryo Saeba sembrava davvero un sacrilegio, motivo per cui l'operazione di Sunrise intasca una vittoria in partenza nell'idea di nutrire la macro-trama, servendosi delle caratteristiche dell'opera per poi sfociare in una narrazione serializzata che può finalmente divincolarsi dalla natura autoconclusiva delle recenti iterazioni (leggete pure la nostra recensione di City Hunter Private Eyes) e strutturare un finale appassionante.



Un'ambientazione rinnovata

Al di là delle nobili intenzioni narrative, City Hunter: Angel Dust vive delle stesse entusiasmanti componenti che hanno reso iconico il franchise e si fa summa di tutti i meccanismi e i congegni narrativi consolidati della serie. Diventa persino leggermente didascalico nella fame di volerli condensare ed esporre in una vetrina nostalgica, in un simulacro museale che ne conserva i topoi, diventando quasi meta-testuale nella loro sovresposizione. Ma City Hunter The Movie risponde, in fondo, alla volontà primaria di omaggiare l'opera e di racchiuderne il corpo biforme e l'anima ambivalente, di aprirsi alla continuità senza tradirne l'essenza.

In tal modo City Hunter: Angel Dust diventa anche ottima possibilità per i neofiti di inserirsi nel mondo creato da Tsukasa Hojo, di essere iniziazione (irruente, è vero) a una pietra miliare dell'animazione giapponese. E per farlo il film continua a seguire l'imput rinnovatore già mostrato in Private Eyes, a svecchiarsi esteticamente ammodernando l'ambientazione fino ad approdare ad una zona liminale tra contemporaneità e rappresentazione futuristica, ma comunque totalmente improntata verso un ritratto contiguo alla realtà dello spettatore.



City Hunter: Angel Dust tasta atmosfere fantascientifiche tornando sulla questione supersoldati, sulle nanomacchine, su armi di distruzione di massa, su organizzazioni criminali ipermalvagie e le loro macchinazioni, imbastendo una narrazione di ampio respiro che inizia a sbrogliare la matassa sul passato di Ryo, strappandolo dalle indagini più contenute, più urbane, per tornare definitivamente ad affermare il suo protagonismo, a renderlo catalizzatore narrativo e sospenderlo dalla sua natura di gag-maker e personaggio-espediente.



Sia chiaro, lo sweeper è quello di sempre: adoratore delle donne con i suoi momenti mokkori (sistematicamente punito dalle martellate di Kaori), costantemente nascosto dietro la sua maschera da mattacchione e determinato a non far salire in superficie il vero sé, incallito custode dei propri segreti e iperprotettivo nei confronti di Kaori. Ma l'arrivo di Angie, degli assassini Espada e Pirarucu, della Union Teope e del temibile Shin Kaibara finisce per scoperchiare il vaso di pandora e mettere a nudo Ryo, che non può più nascondersi.



Scoperchiare il vaso di Pandora

Nonostante si tratti del primo dei "capitoli finali", che dovrebbero idealmente portare a termine le vicende degli hunters di Shinjuku, City Hunter: Angel Dust incespica inizialmente in una narrazione che, nell'intenzione già citata di replicare le dinamiche storiche, si inceppa e ci mette un po' a ripartire. Ma in seguito riesce a trasportare e a raggiungere un pathos tangibile e un alto grado di epicità.



Lo fa grazie ad una resa dei conti pirotecnica, a un finale al cardiopalma senza esclusione di colpi (letteralmente), un duello da western esasperato e spettacolare. Lo fa grazie a nuovi personaggi ben caratterizzati, lontani dall'essere macchiette one-shot senza nulla da dire e che vanno ad inspessire e ad aumentare le connessioni e i rapporti che definiscono l'identità di Ryo. Angie su tutti, con la sua ambiguità, con il suo complesso fraterno, con la tormentata rivalità con Ryo sotto l'ombra densa e ingombrante di un saturnino Shin Kaibara, contribuisce a scongiurare il rischio che City Hunter: Angel Dust risulti un mero film di passaggio.

Certo, la trama sembra inizialmente esitare nella costruzione del conflitto, instrada Ryo su una pista parallela al pericolo senza mai farli incrociare, cerca tutti gli espedienti possibili per posticipare la resa dei conti e non evita del tutto una certa ridondanza nelle gag e nei momenti leggeri, peccando forse un po' nell'equilibrare i due elementi. Ma City Hunter The Movie: Angel Dust si rimette in carreggiata quando si lascia andare ad un crescendo graduale che esplode in un climax coinvolgente e quando si risolve in un'escalation entusiasmante di rivelazioni che gettano le basi per un finale adesso persino più promettente.



City Hunter: Angel Dust possiede, insomma, un importante peso specifico nell'economia di un finale che il fandom attende da più di vent'anni e, per quanto riesca a funzionare autonomamente in maniera egregia, acquisisce ulteriore valore se lo si guarda nell'ottica di una narrazione più ampia, se lo si inquadra nella prospettiva di capitolo introduttivo per una svolta narrativa che si preannuncia senza precedenti per l'anime.