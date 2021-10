Demon Slayer 2x01 Recensione: ritorno Sul Treno Mugen

Dopo l'annuncio dell'attesissima seconda stagione, Demon Slayer 2 è finalmente disponibile sulla piattaforma Crunchyroll. È infatti disponibile il primo episodio della serie, che narra eventi completamente originali focalizzati sul viaggio di Rengoku Kyojuro. Quest'ultimo, dopo aver lasciato il quartier generale degli ufficiali ammazza-demoni, si avvierà per portare a compimento la pericolosa missione sul treno Mugen esplorata nell'omonimo film (ed eccovi la nostra recensione su Demon Slayer The Movie: Il Treno Mugen). Questi primi sette episodi esploreranno quindi il film animato di Demon Slayer The Movie: Il Treno Mugen con quasi 70 scene inedite, nuove musiche e anticipazioni mai viste prima.



Il Pilastro Della Fiamma, Rengoku Kyojuro

Esattamente come rivelato nel film, Kyojuro è un membro della famiglia Rengoku, affiliata ai cacciatori di demoni da tempo immemore. L'haori della fiamma viene tramandato di generazione in generazione: ogni capostipite della famiglia, è diventato un pilastro della fiamma e il padre del nostro, Shinjuro, non è stato da meno, ricoprendo tale importante ruolo almeno finché non ha visto estinguere la sua voglia di combattere in seguito alla morte della moglie.

È proprio da quel tragico avvenimento che è diventato un padre assente sia per Kyojuro che per il suo fratellino più piccolo, costringendo il primogenito a portare sulle spalle non soltanto l'eredità di un degno capostipite del casato Rengoku, ma anche a imporsi come diretto responsabile dell'incolumità e del benessere di una famiglia che ha perso il suo patriarca troppo in fretta.



Sebbene la vita di Kyojuro non sia facile, in questo primo episodio introduttivo ne seguiremo le gesta più da vicino, accompagnandolo nelle sue indagini intorno al treno Mugen e che lo porteranno inevitabilmente a ingaggiare un combattimento contro quello che le persone del posto chiamano "Lo Squartatore", in quanto si vocifera sia l'artefice di tutte le morti sanguinarie avvenute nei vagoni dello stesso treno "mangia-uomini".

Ovviamente Kyojiro ha la meglio contro un avversario simile, rivangando non soltanto la sua infinita determinazione del proteggere persone intorno a lui, ma anche come stia adempiendo egregiamente ai doveri di un pilastro seguendo fedelmente quella che era stata la strada di suo padre prima di lui. Come film ci ha già insegnato, il vero squartatore è ancora vivo e vegeto, pronto a fare una strage non appena il treno Mugen tornerà sui binari. È proprio qui che la storia ci riporta nelle vicende della pellicola in cui Kyojuro accompagnerà i protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke nel viaggio sulla locomotiva.



Un Caloroso Ritorno Di Fiamma

Come ci si sarebbe aspettato da Ufotable, il comparto tecnico è magistrale. Impossibile restare insoddisfatti dalla direzione tecnica, artistica e registica, con disegni sempre impeccabili e animazioni sorprendenti, non lasciando mai da parte quella leggera impronta horror caratteristica della serie. Questi primi 26 minuti sono stati un prologo alla reintroduzione all'arco narrativo già presentato nel film concludendosi esattamente come era cominciato: con l'entrata in scena direttamente alla stazione ferroviaria di Tanjiro e compagni.

Sta di fatto che la scelta di riportare il "Mugen Train Arc" ad episodi non ha suscitato molto scalpore nella community, causando non poco scetticismo e facendo alzare diverse polemiche sull'utilità del ripercorrere eventi già ben approfonditi nella pellicola. Nonostante le diverse scene inedite promesse dallo studio, alcune delle quali addirittura non presenti all'interno del manga, questa scelta azzardata ha comunque diviso la fanbase tra scettici non del tutto convinti ed entusiasti di rivedere nuovamente Rengoku in azione. Dalle premesse, l'inizio di questa seconda stagione può essere visto come una sorta grande re-cap dell'ultimo arco con l'aggiunta di scene, musiche e preview del tutto nuove mai viste prima. Sarà un nuovo modo di presentare gli stessi avvenimenti, un semplice riciclaggio di scene già viste per allungare il brodo, oppure un modo per legare gli eventi che porteranno all'inizio del successivo arco narrativo in uscita questo dicembre? Non abbiamo una risposta definitivamente chiara, ma si potrebbero benissimo vedere questi primi sette episodi come rivisitazione della pellicola per espandere tutto ciò che il film non ha potuto approfondire.



Ricordiamo che, alla conclusione dei 6 episodi, il palcoscenico sarà lasciato al continuo della seconda stagione, con l'introduzione all'arco narrativo "Il Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara". Quest'ultimo sarà un episodio dalla durata di un'ora. Ambientato nel famoso quartiere a luci rosse che ha scatenato polemiche contro Demon Slayer, avrà come protagonista il pilastro del suono Tengen Uzui.