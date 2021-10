Demon Slayer 2x02 Recensione: un inizio che si ripete

"Non esiste modo più facile di morire se non nel bel mezzo di un sogno". Dopo l'uscita su Crunchyroll del primo episodio di Demon Slayer 2, la seconda puntata è finalmente online pronta a introdurre, ancora una volta, le scene iniziali del film (Demon Slayer The Movie: il treno Mugen) e catapultando i fan in quelli che sono i primi momenti cardine dell'inizio dell'arco del treno. Vediamo insieme questo secondo episodio tratto dall'omonima opera di Koyoharu Gotobe.

"Sonno Profondo"

Il secondo episodioinizia con un focus su Tanjiro, Zanitsu, Inosuke e Nezuko che, appena saliti a bordo della locomotiva, vanno alla ricerca di Rengoku pronto ad accoglierli a suon di "che bontà" a ogni boccone degli infiniti bento che sta letteralmente divorando. La trama di questo episodio non si discosta molto dalle scene originali del film, anzi, sono praticamente le stesse premesse e le stesse identiche scene già viste, e se volete farvi un'idea più precisa vi rimandiamo alla nostra recensione di Demon Slayer The Movie: Il Treno Mugen

Ritroveremo perciò un trepido Inosuke pronto a sfidare il mezzo su cui sta viaggiando, il sempre fifone Zen'itsu pronto a urlare e a nascondersi in caso di pericolo, il tranquillo Tanjiro che proverà a indagare sulla famosa Danza Kagura del Dio del Fuoco, l'assopita Nezuko chiusa nella sua scatola e il carismatico Pilastro Della Fiamma, Kyojuro Rengoku. Durante questi 23 minuti, ritroveremo anche vecchie conoscenze come Enmu, che si mostrerà di nuovo in tutto il suo splendore di Prima Luna Calante, pronto a mettere in atto il suo silenzioso attacco contro i protagonisti.



Una puntata senza troppe sorprese

Come hanno dimostrato le diverse reazioni al primo episodio di Demon Slayer 2, il ritorno di questo arco narrativo e soprattutto quello di Kyojuro Rengoku,

ha suscitato non poco scalpore nella community che, a quanto pare, sembra avere molti più elogi che critiche riguardo la scelta di ripresentare nuovamente l'arco del treno Mugen. Considerato il poco spazio che ha avuto Rengoku nella storia, e vista la sua incredibile fama all'interno della fanbase, in tanti sono contenti di poterlo approfondire più nel dettaglio. Dopo la premiere (recuperate al seguente link la nostra recensione di Demon Slayer2x01, la seconda puntata non si è rivelata troppo sorprendente, introducendo di nuovo, e senza troppi tagli, la storia già vista nel lugometraggio di ufotable. Menzione d'onore va sicuramente all'opening "Akeboshi" e alla ending "Shirogane", con animazioni e disegni spettacolari che danzano sulle note della bravissima cantante LiSA, famosa non soltanto per la precedente opening della prima stagione Gurenge, ma anche per aver realizzato un gran numero di sigle per anime come My Hero Academia e Sword Art Online.



Insomma, pare ovvio che anche sul versante tecnico non possiamo esprimerci più di tanto: l'episodio ripercorre fedelmente i primi minuti della pellicola, replicandone anche la qualità nei disegni. Tenendo conto che i momenti più spettacolari di questa saga arriveranno solo più avanti, non possiamo far altro che aspettare di vedere come si evolverà il resto della serie, con la speranza che Ufotable dia la giusta profondità all'arco del treno Mugen presentando scene inedite che siano molto più che un semplice riciclaggio del film.