Demon Slayer 2x03 Recensione: sulla strada di ricordi passati

Dopo lo sfavillante debutto della prima puntata di Demon Slayer 2, ecco che arriva il terzo episodio di questa seconda stagione carica di aspettative direttamente sulla piattaforma Crunchyroll. Come già abbiamo potuto vedere dalla seconda puntata (qui la nostra recensione di Demon Slayer 2x02), la nuova season sta pian piano rivelando le sue carte e, dopo una prima puntata che ha fatto esultare il fandom di gioia, sembra che ufotable si stia limitando a trasporre il film del Treno Mugen senza particolari guizzi né aggiunte.



"Se fosse vero"

Come ci si aspettava, questa terza puntata si focalizza sul mondo dei sogni che ogni protagonista sta vivendo mentre è sotto il terrificante incantesimo di Enmu.

Vedremo quindi Zen'itsu alle prese con la sua immaginaria love story insieme alla dolce Nezuko. Un sogno che non si discosta molto da uno shojo manga, dove il protagonista nelle vesti di "cavaliere" aiuta la sua bella in un momento di difficoltà.

Inosuke vive il suo irreale sogno del capobranco in cui Tanjiro, Zen'itsu e Nezuko sono suoi sottoposti che seguono diligentemente i suoi ordini in un moto di immaginaria ammirazione e rispetto. Rengoku è invece alle prese con un evento importante della sua vita: rivive il momento esatto in cui annuncia al suo depresso padre della promozione a Pilastro Della Fiamma, per poi immergersi in uno sprazzo di quotidianità seguendo gli allenamenti del suo fratellino. Ultimo ma non meno importante è Tanjiro, che sperimenterà di nuovo sulla sua pelle la felicità di avere ancora la famiglia al suo fianco.

Insieme a loro però, in quei sogni dal retrogusto di malinconica felicità, quattro ragazzi dall'aria stanca tenteranno di distruggere i loro "nuclei dell'anima" aiutando Enmu nel suo intento di uccidere in modo subdolo i cacciatori di demoni che si trovano sulla sua strada.



In attesa di una svolta

Con un pizzico di delusione, anche questa terza puntata ricalca totalmente le orme della seconda, presentando le stesse identiche scene del film senza apportare nulla di concretamente nuovo alla trama.

Al di là della presenza delle opening e ending e delle buffe anticipazioni alla fine dei 23 minuti, l'unica differenza rispetto alla pellicola è l'assenza di due brevi scene riguardanti Zen'itsu e Inosuke: quando entrambi, identificando e trovando gli intrusi all'interno dei loro sogni, cercando in tutti i modi di liberarsene facendo emergere la parte più "animalesca" e "instabile" del loro subconscio.

Nonostante questi tagli (che potrebbero comunque essere presenti negli episodi successivi), e sebbene sia alquanto superfluo rivedere minuti interi di un film che rispecchia fedelmente l'opera originale di Koyoharu Gotobe, forse è ancora troppo presto per poter muovere una vera e propria critica a questo totale riciclaggio della pellicola del Mugen Train. Tenendo a mente che mancano ancora quattro episodi alla conclusione di questa ripetuta immersione nell'arco del treno (ricordando che la puntata 2x04 di Demon Slayer 2 slitterà direttamente al 7 novembre), possiamo solo sperare che Ufotable ci regali presto quegli attesi approfondimenti sul fantomatico Pilastro Della Fiamma chiamato Kyojuro Rengoku.