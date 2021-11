Demon Slayer 2x04 Recensione: sempre la stessa storia

Dopo aver atteso ben due settimane dall'ultimo episodio di questa seconda stagione, ecco che Demon Slayer 2 torna in carreggiata con l'attesissimo quarto episodio. Come già riportato nelle nostre precedenti recensioni (qui l'ultima recensione di Demon Slayer 2x03) finora, queste prime puntate non hanno propriamente rispettato le aspettative del fandom che, ad oggi, è ancora in attesa di potersi gustare quelle tanto sperate scene inedite su Rengoku Kyojuro.



Mancano ancora tre episodi prima che si concluda definitivamente questo breve arco narrativo e, sempre con la speranza che le acque si muovano presto, andiamo a visionare insieme Demon Slayer 2x04 disponibile su Crunchyroll.



"Affronto"

Esattamente come ci eravamo lasciati l'ultima volta, la scena riparte con Tanjiro intento a volersi risvegliare da quel sogno idilliaco, puntandosi prontamente la sua stessa katana alla gola.

In questo gesto coraggioso e ricco di significato, Tanjiro riesce quindi a riprendere contatto con la realtà ricongiungendosi con la sua amata sorella Nezuko e constatando delle condizioni dei suoi compagni, anche loro profondamente addormentati sotto l'effetto della tecnica del nemico. In questo breve frangente, viene mostrato il cuore di Tanjiro in quella sua infinita distesa limpida ed accogliente, esattamente come avviene per Inosuke e Zen'itsu, che daranno sfogo alla parte più oscura del loro inconscio. Dopo aver inutilmente tentato di risvegliare i suoi compagni, Tanjiro approccerà finalmente Enmu in uno scontro corpo a corpo, in cui le tecniche del demone si riveleranno quasi totalmente inutili contro la grande forza di volontà del suo avversario. Così, brandendo la sua fedele arma, Tanjiro riuscirà finalmente a decapitare il nemico scoprendo, suo malgrado, che Enmu è ancora vivo e vegeto e che ormai si è fuso con l'intero treno. L'episodio si conclude con il risveglio improvviso di Inosuke, che non perde tempo ad attaccare la vile creatura in cui si è trasformato il treno Mugen.



Déjà vu

Anche questa quarta puntata non ha introdotto nulla di nuovo rispetto al film, riproponendo intere scene già viste e mettendo da parte, ancora una volta, il grande pilastro della fiamma che i fan attendono di vedere sotto una luce diversa. Come nella terza puntata, anche questo quarto episodio non è esente da tagli che hanno visto come protagonista Inosuke e la sua repentina entrata in scena contro il treno stesso. Infatti, nonostante segua (di nuovo) passo per passo tutti i frame della pellicola cinematografica, non appena Inosuke entra in scena svegliandosi dal suo sonno profondo, mancano le spiegazioni di Tanjiro sulla situazione attuale della locomotiva.

Taglio ovviamente non significativo, ma che spezza la fluidità e la logica degli eventi: il nostro amato uomo-cinghiale è su di giri, e dopo essere prepotentemente uscito dal vagone sfondandone il tetto vi rientra magicamente consapevole, pronto ad attaccare un treno oramai trasformatosi in lunghe propaggini di materia organica. Dopo la visione, possiamo tranquillamente affermare che in questa puntata (esattamente come nelle precedenti) l'unica vera novità, o quantomeno l'unico nuovo lavoro di animazione presente, è quello delle anticipazioni di fine puntata.