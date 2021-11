Demon Slayer 2x05 Recensione: preludio all'arrivo di Akaza

Ecco il nuovo episodio del remake dell'arco del treno Mugen di questa seconda stagione di Demon Slayer. Non manca molto alla fine e il fandom ha iniziato ormai da tempo a porsi diverse domande, chiedendosi spesso che senso abbia avuto riproporre gli stessi identici frame del film senza aggiungere nulla di significativamente nuovo alla storia. Come visto nel risveglio sul Treno Mugen in Demon Slayer 2x04, è finalmente iniziato il primo scontro decisivo contro Enmu, preludio dell'arrivo della terza Luna Crescente. Non a caso, l'entrata in scena di Akaza è alle porte, e con esso anche la definitiva conclusione per questo arco narrativo.



"Andiamo avanti"

Il quinto episodio di Demon Slayer 2 ci fa finalmente entrare nel vivo dell'azione riportandoci allo scontro contro Enmu, ormai fusosi con l'intero treno Mugen.

Dopo la spiegazione che Tanjiro dà a Inosuke sulla situazione in cui versa la locomotiva, entrambi i protagonisti si cimenteranno nella protezione disperata dei passeggeri addormentati nei vagoni del treno, ostaggi indiscussi nel perfido Enmu che ha la possibilità di assorbirli con le sue propaggini in un istante.

Ovviamente, in questa guerra di logoramento, Tanjiro e Inosuke non saranno da soli a combattere: anche Zen'itsu e Rengoku finalmente svegli, si lanceranno all'attacco aiutati dalla piccola Nezuko più agguerrita che mai. Lo scontro va avanti mostrando la forza dirompente di Rengoku, e quest'ultimo si dimostra totalmente su un altro livello rispetto ai ragazzi che, non con poca fatica, riescono a malapena a tenere a bada i tentacoli di Enmu. Ma, grazie al supporto del pilastro della fiamma, Tanjiro e Inosuke riescono a scoprire dove si trova il punto debole del nemico e, con un attacco combinato, a tranciarlo in due con un ultimo e dirompente colpo scaturito dalla danza Kagura del dio del fuoco: Cielo Blu Terso. L'episodio si conclude con il deragliamento della locomotiva e la crescente preoccupazione di Inosuke nei confronti della ferita che Tanjiro si è procurato per proteggere il suo compagno.



Aspettando l'arrivo di Akaza

Anche questa quinta puntata di Demon Slayer 2 ha riportato le vicende della pellicola senza saltare nessuna scena significativa del duello contro la Prima Luna Calante Enmu. Episodio che ha regalato molta adrenalina, ma senza apportare (ancora) nulla di nuovo a questo arco, esattamente come le puntate precedenti avevano già fatto prima di questa (qui potete leggere la nostra recensione di Demon Slayer 2x04).

A parte l'apparente assenza di scene tagliate, le anticipazioni di questo quinto episodio hanno sicuramente lasciato il segno, presentando una Nezuko totalmente rivisitata: esageratamente alta, dai bicipiti scolpiti e da un mento irruente che richiama molto Agoni, personaggio di One Punch Man dalle componenti genetiche particolari e che lo hanno reso famoso per il suo mento dalla forma alquanto inconsueta. Aspettando quindi la prossima settimana per rivivere il confronto tra Rengoku e Akaza, non possiamo fare altro che evidenziare (ancora una volta) quali sono i dati di fatto di questo cour, ovvero la ripetitività degli eventi.