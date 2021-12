Demon Slayer 2x08 Recensione: uno sguardo veloce al prossimo arco narrativo

La scorsa settimana si sono ufficialmente conclusi gli episodi dedicati all'arco narrativo del treno Mugen, e nonostante la delusione (per chi aveva già visto la pellicola) e le domande rimaste senza risposta sul perchè Ufotable abbia deciso di frammentare il film per sfornarne sette puntate, il fandom è rimasto in trepidante attesa di vedere le nuove puntate di questo secondo cour.



Infatti, dopo i primi sette episodi remake del film (qui la nostra recensione su Demon Slayer The Movie: il treno Mugen), e in seguito al nuovo trailer di Demon Slayer 2 pubblicato solo pochi giorni fa, Ufotable torna trionfante su Crunchyroll con una primissima puntata ambientata in un arco narrativo tutto nuovo e che vedrà i nostri amati protagonisti approfondire la conoscenza con il Pilastro Del Suono: Tengen Uzui.



"Il pilastro del suono Uzui Tengen"

L'episodio inizia riportandoci agli ultimi avvenimenti delle vicende del treno (narrate nella nostra recensione di Demon Slayer 2x07) facendoci rivivere le scene dell'incredibile scontro tra Rengoku e Akaza che ha portato il pilastro della fiamma a cadere senza alcuna possibilità di ritorno. Insieme ad esse, le parole ricolme di sensi di colpa di Tanjiro risuonano come se stesse vivendo un incubo, un incubo costellato da profondi sensi di colpa. Sarà proprio da questa terribile svolta che la storia riprenderà focalizzandosi però su Muzan che, avendo preso le sembianze di un bambino di

poco più di dieci anni, è riuscito a introdursi in una famiglia benestante per vivere un'adagiata nuova identità nelle vesti di figlio prodigio. Sarà proprio in quel momento che Akaza, di ritorno dalla sua ultima sanguinaria missione, farà rapporto a Muzan nominando un misterioso fiore, il Lycoris Blu, che sembra suscitare grande interesse dello spaventoso signore dei demoni. In questa occasione avremmo modo di vedere ancora una volta l'enorme influenza che Muzan ha sui suoi sottoposti e di come la sua forza sia su tutt'altro livello rispetto alle sue fedeli Lune Crescenti sottolineano quanto sia spaventosamente forte e persuasivo, lasciando Akaza sanguinante e frustrato per aver inavvertitamente deluso il suo signore e padrone.



Per via della tua testardaggine, Tanjiro ha inavvertitamente attirato le ire di un demone molto forte, ma non è di certo questa la sua prima preoccupazione, quanto quella di andare a far visita ai parenti di Kyojuro Rengoku. Facendosi guidare dal suo fedele corvo, Tanjiro riesce a raggiungere casa Rengoku

dove conosce il piccolo e dolce Senjuro insieme a Shinjuro: ex pilastro della fiamma e padre di Kyojuro, che non tarderà a insultare il figlio morto senza avere la minima intenzione di sapere quali fossero state le sue ultime parole. Al di là del piccolo scontro che Tanjiro ingaggerà contro di lui, la sua visita a casa Rengoku non risulta totalmente inutile, in quanto avrà la possibilità di scoprire qualcosa di più sulla Danza Kagura del Dio del Fuoco, ricollegata, grazie alle parole di Shinjuro, alla Respirazione del Sole: respirazione originaria nata prima di qualunque altra, un'opera divina che non ha nessun eguale. Purtroppo, però, gli scritti dei precedenti pilastri della fiamma risulteranno illeggibili, non permettendogli nell'immediato di scoprire qualcosa di più sulla misteriosa tecnica tramandatagli da suo padre. Tanjiro lascerà quindi l'abitazione pronto a tornare alla villa delle farfalle, inconsapevole del fatto che le ultime parole che Kyojuro Rengoku voleva riferire al padre erano giunte con una risonanza tale da farlo letteralmente sciogliere in lacrime.



Da quel momento, quattro mesi sono passati dalle vicende del treno Mugen e sia Tanjiro che i suoi compagni si sono rimessi finalmente in sesto continuando ad allenarsi duramente tra una missione e l'altra. Ma è proprio nella villa delle farfalle che faranno la conoscenza di Tengen Uzui, il Pilastro del Suono. A primo impatto, Uzui si presenta come una persona alquanto

sfacciata, egocentrica, esageratamente orgogliosa e dalle manie di grandezza che traspariscono dalle sue frasi poco convinte riguardo il suo essere superiore. Un carattere che aggiunge molta ilarità al contesto ,soprattutto grazie alle provocazioni di Tanjiro e ai commenti di Zen'itsu che, come suo solito, non tarda a giudicare le persone che ha di fronte. Il primo incontro con Uzui non si prospetta dei migliori, in quanto è stato colto in flagrante mentre cercava di portare via, contro la loro volontà, due delle quattro giovani infermiere che abitano nella villa, facendolo inevitabilmente apparire come un maniaco. Dopo questo imbarazzante siparietto, sotto richiesta dei protagonisti, Uzui deciderà di portare il trio in missione con lui verso un luogo di lussuria dove dimorano i demoni: il quartiere a luci rosse.



Si chiude un cerchio

Questo speciale di quasi un'ora rappresenta di fatto l'epilogo dell'arco del treno Mugen, racchiudendo in una sola puntata tutti i conti rimasti in sospeso negli episodi del primo cour della stagione. Dopo un breve ritorno in scena di Muzan, che lascia sempre un forte alone di mistero intorno al suo personaggio, Ufotable ha adattato alla perfezione le tavole del manga, facendo commuovere lo spettatore al suono delle tristi note che accompagnavano Tanjiro nel duro compito di messaggero a casa Rengoku.



In pieno stile Demon Slayer non potevano mancare i soliti momenti divertenti che sanno sempre smorzare la tensione durante scene cariche di significato. Ma nonostante essi si presentino senza preavviso, nella loro improvvisa ilarità non interrompono bruscamente l'atmosfera. Accogliamo con estremo piacere la ricomparsa di Haganezuka, sempre presente lì dove un ammazademoni perde o rompe la katana che lui stesso forgia con tanto amore e dedizione.



Per il resto c'è davvero poco da dire, Ufotable presenta un'altra puntata dal comparto tecnico eccellente che si rispecchia anche nella nuova imperdibile Opening dalle animazioni sorprendenti, che danzano al ritmo della voce j-pop di Aimer, che ci regala la sua ultima canzone: "Zankyosanka". I titoli di coda invadono quindi gli ultimi minuti dello speciale mostrando scorci e dettagli di quelle che saranno le ambientazioni del quartiere a luci rosse e regalandoci le solite buffe anticipazioni dell'inizio del secondo cour.