Demon Slayer 2x09 Recensione: l'inizio di una nuova pericolosa missione

Sebbene le ultime notizie abbiano confermato la sospensione della sentenza a carico di Hikaru Kondo (fondatore, direttore e presidente di Ufotable) che lo hanno visto colpevole di evasione fiscale per un ammontare di circa 138 milioni di yen, la pubblicazione dei nuovi episodi della seconda stagione di Demon Slayer va avanti e, puntuale come un orologio svizzero, ecco in uscita su Crunchyroll la nona attesissima puntata che fa aprire le danze su quella che sarà la prossima importante missione di Tanjiro nella Stagione 2 di Demon Slayer.



Seguendo passo passo gli avvenimenti del manga che partono dal settantesimo capitolo, infatti, dopo un ottavo episodio introduttivo (qui la nostra recensione di Demon Slayer 2x08) che ci ha introdotto il nuovo importante arco ambientato nel famoso quartiere a luci rosse, la nona puntata ci fa immergere totalmente in questa nuova avventura che vedrà Tanjiro, Inosuke e Zen'itsu infiltrarsi nel quartiere pronti a immedesimarsi come (bruttine) damigelle da compagnia.



"Intrusione nel quartiere dei piaceri"

Come suggerisce il nome, il distretto è un vero e proprio luogo di piacere dove vi sono donne di ogni genere costrette a questo lavoro per riuscire a risanare l'enorme ammontare di debiti che grava sulle loro spalle. Tra di loro, le Oiran sono quelle che si distinguono di più rappresentando il rango più alto tra le cortigiane. Si tratta di meretrici di lusso che servono esclusivamente i clienti più ricchi e affezionati.

Ma perché Tengen sembra tanto interessato ad un quartiere simile? Sebbene si sospetti l'ovvia presenza di un demone, è proprio in quel distretto che le sue tre mogli Suma, Inatsuru e Makio lavorano nelle principali casate del distretto: Tokito, Ogimoto e Kyogoku. Essendo le tre donne esperte konoichi, sono riuscite ad infiltrarsi senza problemi mandando rapporti periodici al loro marito sull'evolversi della situazione, raccogliendo quante più informazioni possibili come infiltrate. Questo finché i loro rapporti scritti arrivavano sempre a destinazione. Ma caso volle che, di punto in bianco, le loro lettere smettessero di arrivare facendo cadere le tre donne in un misterioso e inquietante silenzio. Ecco il motivo che ha portato Tengen a voler impunemente portare via le aiutanti di Shinobu: il suo piano infatti consisteva nel far intrufolare degli alleati "minori" nelle casate per indagare sulla scomparsa delle sue tre mogli, oltre che continuare la ricerca sui demoni che infestano il quartiere. Alla fine il Pilastro ha dovuto accontentarsi della compagnia di Tanjiro, Inosuke e Zen'itsu, trasformati in tre fantastiche donzelle dalle fattezze ben poco piacevoli alla vista, pronte a immergersi nel ruolo di cortigiane novelle. È proprio da qui che nasceranno i famosi alterego femminili dei tre protagonisti, chiamati rispettivamente Zenko (Zen'itsu), Sumiko (Tanjiro) e Inoko (Inosuke).



Dopo non poche difficoltà nel far infiltrare i tre ragazzi, sarà proprio nella casa Tokito che Tanjiro scoprirà maggiori dettagli su Suma, una delle tre mogli di Tengen, e di come sia improvvisamente scomparsa "tagliando i ponti" con quello che era il suo lavoro da Oiran della casa. Infatti, tra le cortigiane non è raro voler abbandonare tale carica, scappando volontariamente con il proprio amato per liberarsi furtivamente dai debiti.

Intanto, nella casa Ogimoto, i radicati sospetti di Tengen prendono improvvisamente forma. Makio, l'unica delle tre che non è ancora data per scomparsa, sta venendo interrogata da un misterioso demone dalla sensuale voce femminile che sembra non ha alcuna intenzione di lasciare la sua preda.



Preludio a un'epica battaglia

In questo nono episodio di Demon Slayer 2 abbiamo avuto occasione di approfondire leggermente la personalità del pilastro del suono Uzui Tengen: un personaggio incredibilmente appariscente e arrogante tanto da fargli esclamare, senza alcun ritegno, il suo ruolo di divinità assoluta che deve essere riverita da chiunque.

Proprio per questa sua personalità così marcatamente "vistosa", nei primi minuti della nona puntata Tengen riesce a regalarci molti momenti comici che mettono in luce ancora di più il suo carattere stravagante. Il tutto viene profondamente esaltato dalla sua voce (data da Katsuyuki Konishi, doppiatore di altri personaggi quali Diavolo in le bizzarre avventure di Jojo; Laxus Dreyar in Fairy Tail) che, seppur estremamente seriosa, calza molto bene su di un personaggio come l'attuale pilastro del suono.

Ovviamente è alle stelle la curiosità di vederlo in azione, ma ancora di più di scoprire come ufotable abbia adattato le vicende del manga in questa delicata missione all'interno di uno dei quartieri più iconici della saga. Non a caso, l'attesa si fa sempre più trepidante anche per quanto riguarda il lato oscuro del distretto, che ci porterà alla scoperta del misterioso demone che si nasconde dietro quegli sfarzosi kimono.



Ultimo dettaglio, ma non meno importante, questa nuova puntata di Demon Slayer 2 ci ha anche mostrato la nuova ending della saga: "Asa Ga Kuru" che riporta Aimer come protagonista indiscusso delle due sigle cardine dell'entertainment district arc.