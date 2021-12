Demon Slayer 2x11 Recensione: cambio di programma

Trascorse le festività natalizie, Crunchyroll ci ha regalato l'undicesima puntata della seconda stagione di Demon Slayer che ci catapulterà in una svolta più importante della storia, preludio dell'inizio della parte "shonen" di questa saga. Infatti, nel decimo episodio di Demon Slayer 2, abbiamo avuto modo di scoprire la doppia vita dell'antagonista che oscilla tra il suo lavoro da oiran e quello di demone vedendo finalmente il suo volto. Daki, Sesta Luna Crescente è il nuovo nemico agli ordini del temibile Muzan e che i protagonisti dovranno affrontare nel quartiere a luci rosse. Un avversario da non sottovalutare visto come ha attaccato senza esitazioni il povero Zen'itsu ( abbiamo visto infatti che nella puntata di Demon Slayer 2x10 Zenitsu è in serio pericolo) senza che lui abbia potuto muovere un singolo muscolo.



Come già precedentemente affrontato nella nostra recensione di Demon Slayer 2x10, questo arco narrativo non è stato esente da critiche già prima della sua uscita ufficiale sulle tv locali del Sol Levante, polemiche che non hanno fatto altro che rafforzarsi con l'uscita delle prime puntate ma che con il tempo hanno unito la community nell'affermare quanto siano sterili le accuse volte alla serie.



"Stanotte"

Dopo le vicende dell'ultima puntata che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso, nel nuovo episodio di Demon Slayer vediamo i protagonisti alle prese con un acceso scambio di informazioni sugli avvenimenti accaduti nelle case.

Il loro punto di ritrovo è sopra uno dei tetti degli alti edifici del quartiere e osserviamoTanjiro e Inosuke intenti a raccontarsi reciprocamente le diverse esperienze durante il loro breve soggiorno nelle rispettive casate. Anche Tengen non tarderà ad arrivare informando i suoi sottoposti di due fondamentali notizie: la prima che riguarda l'improvvisa sparizione di Zen'itsu che ha fatto perdere le sue tracce solo la sera prima, e la seconda che invece li assolve da qualsiasi responsabilità nei confronti della missione. Tengen, resosi conto del pericolo in cui aveva coinvolto i ragazzi, decide così di lasciarli indietro affermando che da quel punto in poi continuerà la missione in solitaria. Inutile sottolineare ancora una volta la testardaggine dei protagonisti, sempre pronti a fare la cosa giusta senza mai lasciare una missione a metà. Disubbidire agli ordini di un pilastro è la prima regola non scritta del nostro gruppo di giovani ammazzademoni.



Il duo si darà così appuntamento la sera stessa per andare a fondo alla faccenda se non fosse che, proprio quella sera, Tanjiro incontrerà Daki intenta a "divorare" Koinatsu, la dolce oiran di casa Tokito, che aveva da poco affermato di dover lasciare il casato in quanto un gentiluomo voleva prenderla in moglie. Tutte bugie quelle dell'oiran, palesemente consapevole del suo reale destino. Daki non tarderà quindi ad attaccare Tanjiro che, dopo aver lasciato in un angolo la scatola contenente la piccola Nezuko, sfoggerà i suoi kata più potenti, pronto a tenere testa alla bellissima ma letale Sesta Luna Crescente.



Diamo il via alle danze



In questo episodio di Demon Slayer 2 si apre ufficialmente il sipario su quello che sarà il duro combattimento tra(sempre pronto a inseguire l'ideale di giustizia tipico del protagonista) e, un confronto che si prospetta sin dai primissimi frame carico di adrenalina e colpi di scena. L'uso della CGI è sicuramente molto più vistoso in questa puntata rispetto che nelle precedenti e dà vita, ovvero il suo, cintura in tessuto tipico dei kimono che Daki ha sempre indossato nelle sue perfette vesti da Oiran di casa Kyogoku.Per la prima volta, ci viene mostrata la misteriosa tecnica del demone, che consistenel sottile tessuto rosa che ha legato intorno alla vita. Tanto per non far mancare un po' di tensione, l'episodio si interrompe proprio all'inizio dello scontro che ci pone dietro un grande quesito:

Ovviamente la parte più succosa e attesa di questo arco narrativo è l'entrata in azione di Tengen, che non ha ancora avuto modo di mostrare interamente le sue carte. Infatti, le uniche caratteristiche che si sono intraviste fin dal primo episodio sono le sue doppie lame coperte da sottili bende bianche e un kunai tipico dell'armamentario dei ninja. Oltre a questo, abbiamo anche avuto modo di conoscere il lato più serio del carattere del Pilastro del Suono che, resosi conto della situazione e mettendo da parte i suoi marcati deliri di onnipotenza, si assume la responsabilità delle sue azioni scusandosi con Tanjiro e Inosuke per averli messi inutilmente in pericolo.