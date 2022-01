Demon Slayer 2x12 Recensione: adrenalina tra lame e sangue

Dopo l'ultima puntata rivelatrice che ci ha mostrato la Sesta Luna Crescente in tutta la sua bellezza e potenza, siamo finalmente arrivati al primo vero scontro del famigerato quartiere a luci rosse. Infatti, come già descritto nella nostra recensione di Demon Slayer 2x11, Tanjiro ha erroneamente incontrato la pericolosa Daki, ingaggiando un combattimento contro di lei che ha visto il nostro protagonista preoccuparsi della sua incolumità in quanto di livello ancora troppo basso per poter anche solo pensare di contrastare da solo una Luna Crescente.



Ovviamente Tanjiro non sarà solo in questa lotta ai demoni. Al suo fianco avrà comunque i suoi fidati amici che, nel loro piccolo, affronteranno diverse sfide in questa situazione che ha già messo alla prova la loro pazienza (in particolar modo quella di Inosuke). Oltre a loro, il Pilastro del Suono è un loro potente alleato: come abbiamo già visto, in Demon Slayer 2x11 Uzui Tengen ha fatto affidamento su altri alleati che hanno dato man forte ai tre giovani ammazzademoni.



"Si fa tutto in modo vistoso!"

Le vicende si complicano nel quartiere a luci rosse, il sole è tramontato e altro sangue verrà inevitabilmente versato in questa notte di fuoco. Ma nonostante i pronostici non siano dei migliori, una buona notizia alla fine c'è: Hinatsuru, una delle tre mogli di Tengen, è ancora viva. Tengen la troverà in pessime

condizioni per via del veleno che lei stessa ha deciso di assumere per sfuggire al potente demone di casa Kyogoku. Sarà infatti proprio in uno dei bordelli più scadenti del quartiere che Tengen la troverà quasi in fin di vita e le presterà soccorso aiutandola premurosamente.

Intanto, a solo poche strade di distanza da dove si trova Tengen, Tanjiro è alle prese con una famelica Daki pronta ad ucciderlo con un singolo colpo. Ma sebbene questa tragica situazione abbia fatto vacillare l'animo di Tanjiro, sarà proprio questo estremo momento di tensione a renderlo più risoluto, facendogli prendere consapevolezza che l'arte che ha finora praticato non è e non sarà mai la sua. Decide così di utilizzare la Danza Kagura Del Dio Del Fuoco e affilare la sua lama al meglio per contrastare il suo avversario con una tecnica illusoria molto più potente . Questo ovviamente non implica che la tecnica non abbia un prezzo, infatti, oltre all'enorme sforzo fisico che comporta, anche la temperatura corporea gioca un ruolo fondamentale per sfoderare fiamme sempre più ardenti, sempre più vicine a quelle del sole.



Intanto Inosuke, preso dalla fretta e soprattutto dalla voglia di tornare ad essere "wild" a petto nudo e con la sua rappresentativa testa di cinghiale, metterà a soqquadro casa Ogimoto dove troverà delle minute fessure scavate nel terreno sotto la proprietà.

Grazie alle sue giunture altamente snodabili, riuscirà infine a intrufolarsi in queste gallerie, scoprendo dove Daki tiene in ostaggio tutte le vittime assorbite con il suo obi. Sarà proprio in questo luogo degli orrori che Inosuke si ritroverà faccia a faccia contro "il guardiano" del deposito: un lungo filo di stoffa dagli ornamenti a forma di faccia deforme. Come ci si aspettava, Inosuke non sarà da solo ad affrontare il nemico, Zen'itsu sarà dalla sua parte pronto a sfoggiare il suo unico kata e, insieme e lui, anche la dolce Suma e la determinata Makio si libereranno dalla prigionia dell'obi aiutando i due ragazzi a fronteggiarlo. Ovviamente Tengen non tarderà ad arrivare in tutta la sua possenza e maestria, sentendosi alquanto sollevato sapendo che tutte e tre le sue mogli sono finalmente al sicuro.



Emozionanti rivelazioni

Con questa puntata si aprono ufficialmente le danze verso l'epico scontro del quartiere a luci rosse. Un combattimento che si sta attualmente svolgendo su due fronti differenti: il primo tra Daki e Tanjiro, il secondo tra il "verme-obi" e tutta l'allegra compagnia di protagonisti formata da Inosuke, Zen'itsu, Tengen, Makio e Suma. In questo frangente, per la prima volta, abbiamo potuto ammirare le doppie lame ambrate che Tengen porta sulle spalle e che hanno inciso sulla lama, in fini kanji dorati, la scritta "ammazzademoni". Al di là dei combattimenti dalle animazioni sublimi, la serie non è esente da qualche

leggero calo di qualità per quanto riguarda diverse scene di transizione tra un combattimento e l'altro. Cali che però non inficiano esageratamente sull'efficacia complessiva della puntata che, come da pronostico, sa regalare sempre emozioni. Infatti, ci saranno diversi riferimenti alle vicende della pellicola (qui la nostra recensione su Demon Slayer The Movie: Il Treno Mugen) e quindi ricordando quella che è stata la prematura morte di Kyojuro Rengoku, ma anche grazie a quelli che sono stati i diversi flashback presenti nella puntata, in particolar modo quello inerente al passato delle tre mogli di Tengen. Non a caso, i sentimenti che le legano all'esaltato Pilastro del Suono, sono proprio i suoi "insegnamenti" che vedono la vita umana venire prima di qualsiasi altra ragione, persino della missione. Un insegnamento che sottolineava l'importanza di tenersi stretta la propria vita e di non avere paura di essere egoisti perché, se non si protegge prima se stessi, è impossibile proteggere la vita degli altri.



Un insegnamento che andava in contrasto con tutto ciò che le tre donne avevano imparato da esperte kunoichi e che le vedeva rassegnate a quella che doveva eventualmente essere una morte prematura.

Quest'ultimo episodio è stato quindi ricco di sentimenti e rivelazioni per quanto riguarda i nuovi personaggi entrati in scena e l'inizio ufficiale di quello che sarà uno scontro "estremamente vistoso" in cui Tengen scenderà in campo pronto ad affrontare l'oscura minaccia che incombe sul quartiere a luci rosse da ormai troppi secoli.