Demon Slayer 2x15 Recensione: l'amarezza che si cela dietro un sorriso

Dopo le ultime entusiasmanti puntate e le prime adrenaliniche scene di combattimento, Demon Slayer 2 torna con un nuovo episodio carico di colpi di scena. La dura battaglia contro Daki e Gyuutaro è appena iniziata e dopo gli ultimi avvenimenti nello scorso episodio (qui la nostra recensione di Demon Slayer 2x14) Ufotable ha pubblicato una nuova key visual ufficiale di Demon Slayer 2 per proclamare il vero inizio dello scontro che vedrà Tanjiro e Tengen combattere fianco a fianco per scongiurare la minaccia della temibile Sesta Luna Crescente.



Nonostante la serie continui ad essere al centro di numerose critiche che vedono la sessualizzazione della famosa Nezuko Kamado nuovo fulcro delle polemiche estere, Demon Slayer 2 si sta confermando una delle serie meglio realizzate della stagione e quest'ultimo episodio ne è la conferma.



"Adunata"

La puntata riparte con Tanjiro intento a riporre sua sorella nella scatola e augurandole di riposare tranquilla mentre lui torna indietro, pronto a combattere fianco a fianco ai suoi compagni. Intanto, la battaglia tra Tengen e i due demoni è temporaneamente ferma. L'invidia di Gyuutaro continua ad abbattersi sul Pilastro, ma è proprio grazie alle provocazioni del nemico che scopriamo i dubbi e gli ideali che hanno forgiato l'animo del Pilastro del Suono.

Proveniente da una famiglia di shinobi che ha visto sette dei nove fratelli della famiglia morire prematuramente in missione, Tengen assiste all'inevitabile declino della sua famiglia, che portò il padre ad allenare incessantemente i suoi due figli rimasti ancora in vita. Nonostante il duro allenamento fosse un bene per il Pilastro, erano gli ideali malati del genitoreche non rispecchiavano a pieno la sua visione del mondo. Fu proprio questa sua non accettazione di una morale così egoista che lo portarono ad allontanarsi da ciò che restava della sua famiglia e a prendere parte alle missioni della squadra ammazzademoni, accolto dalle gentili braccia di Kagaya Ubuyashiki, che ancora una volta si dimostra cardine e collante di tutti i pilastri.



Fortunatamente, proprio prima della ripresa dello scontro, Tanjiro, Inosuke e Zen'itsu arrivano sul campo di battaglia.

La ribalta ha quindi inizio e, con il mitico trio finalmente al suo fianco, Tengen aumenta le sue probabilità di vittoria. Le forze si dividono in due combattimenti distinti: Zen'itsu e Inosuke contro Daki e Tengen e Tanjiro contro Gyuutaro. Mentre la battaglia si riversa sul quartiere, si scopre un'altra caratteristica dei due fratelli demone: chiudendo uno dei suoi occhi, Gyuutaro può condividere il suo campo visivo con la sorella, ampliandone enormemente la loro percezione. Nel trambusto della battaglia Tanjiro cerca in tutti i modi di rendersi utile per Tengen che, grazie a kunai imbevuti con estratto di glicine, impedisce a Gyuutaro di rigenerare le sue ferite. È proprio in quel momento che Tanjiro tenta l'affondo risolutivo.



Qual è il tuo talento?

Come abbiamo appreso, Tengen non è nato con un particolare talento, è per questo che sottolinea il suo essere "normale" rispetto ad altri guerrieri. Si sente frustrato per le vite che non è riuscito a salvare e se ne rammarica ogni giorno convinto che, se ci fosse stato qualcun altro al suo posto, le cose sarebbero andate diversamente. Proprio per questo Tengen ha una prestanza fisica sopra la media, è un tank che fa leva sulla sua stazza prorompente per cercare di colmare quel vuoto che lo separa dagli altri Pilastri.

A quanto pare però, c'è una persona a cui Tengen si paragona molto spesso: Kyojuro Rengoku. Non a caso, durante l'episodio sono stati molti i momenti che hanno messo i due ammazzademoni a confronto. Forse Tengen continua a paragonarsi a lui per un radicato senso di inferiorità che prova nei suoi confronti, o forse perché sente di non avere nessun talento naturale che lo renda forte quanto il sommo Pilastro della Fiamma? Purtroppo non ci viene spiegato con esattezza il motivo che spinge Uzio a prendere Rengoku come esempio da seguire, sta di fatto che il Pilastro del Suono si è sempre impegnato con le sue sole forze per cercare di stare al passo con gli altri. Anche le anticipazioni strappalacrime sottolineano l'ammirazione che Tengen prova nei suoi confronti.

La puntata è a dir poco spettacolare: con inquadrature sempre più articolate, dirette con piglio cinematografico, e combattimenti sublimi che continuano ad accompagnare questo epico scontro con la Sesta Luna Crescente, il 2x15 è attualmente l'episodio migliore finora sfornato da Ufotable, che continua a stupirci con il suo eccellente lavoro di adattamento. Non possiamo fare altro che aspettare la prossima puntata per vedere se il colpo di Tanjiro riuscirà a dare una svolta definitiva all'estenuante duello contro Gyuutaro.