Demon Slayer 2x17 Recensione: la puntata più incredibile

Anche la fine di quest'ultima stagione è alle porte e, con l'ultima notizia che ha confermato della doppia durata per l'episodio finale di Demon Slayer 2, non possiamo fare altro che godere di questi ultimi avvincenti minuti che ci separano dalla conclusione.



Con la suspance che ha lasciato lo scorso episodio (qui la nostra recensione di Demon Slayer 2x16), il fandom si è dimostrato preoccupato per le sorti del Pilastro del Suono, visto pericolosamente vicino alla morte, non troppo lontano dalla terribile fine che ha fatto Kyojuro Rengoku, anche lui ucciso da una luna crescente che ha inevitabilmente spezzato la sua katana.



"Non mi arrenderò mai"

Tengen è a terra per colpa del veleno, Inosuke è stato colpito mortalmente al cuore, Zen'itsu è sommerso dalle macerie e la testa di Daki è stata nuovamente riallacciata al suo corpo. La situazione è tragica e Tanjiro è costretto a subire le violente percosse di Gyuutaro che vedono l'ammazzademone bullizzato dall'impertinente creatura.

Ma non sarà qualche brutta parola a far desistere il nostro protagonista (anche se la situazione è molto più che disperata): dopo averlo immobilizzato con un kunai intriso di glicine, Tanjiro si appresta a tagliare la testa di Gyuutaro con la sua affilata katana. In quel frangente, mentre Kamado si occupa del suo avversario, anche Zen'itsu torna in scena fronteggiando Daki grazie alla sua velocità divina che, oltre ad averlo aiutato a liberarsi dalle macerie, lo rende ancora più veloce e potente. Anche Tengen torna sul campo di battaglia svelando una delle sue capacità nascoste. Essa gli permette di prevedere gli attacchi del nemico grazie ai suoni che essi emettono nell'aria e facendoli percepire al Pilastro come fossero una canzone di cui lui può leggerne il ritmo. Anche se risulta efficace, non risparmierà il Pilastro dalle ferite subite che gli impediranno di trovare la giusta apertura per colpire il nemico. Ed è quindi Tanjiro a dover adempiere a simile compito, divenendo l'arma ultima per sconfiggere un nemico tanto potente.



Tanjiro scavalca Tengen e porta alla luce la famosa voglia rosso fiammante, simbolo della Respirazione Del Sole, poi si presta ad attaccare pervaso da una forza nuova. Così, con un attacco combinato eseguito insieme a un Zen'itsu ancora dormiente, le teste dei due fratelli demone vengono finalmente decapitate. La minaccia sembra ormai scongiurata, Suma, Makio e Hinatsuru guardano il gruppo di ammazzademoni trionfare, ma qualcosa non va. Dal corpo di Gyuutaro appaiono infine nuove lame taglienti di sangue che esplodono, non lasciando il tempo a Tengen e Tanjiro di scappare.



La miglior puntata della serie

In questo episodio l'incredibile determinazione di Tanjiro fa da padrona, mostrandosi in tutta la sua fermezza e decisione nonostante la situazione angosciante. Non a caso, in questa infinita lotta contro i demoni, Tanjiro ha dimostrato di essere il vero erede della Respirazione del Sole, smentendo le sue più profonde convinzioni di rivestire il ruolo di un ammazzademone qualunque. La voglia fiammante sulla sua fronte ne è la prova e gli ha donato la giusta forza per decapitare finalmente il suo nemico.

Esattamente come negli scorsi episodi, anche in questi 24 minuti lo spettatore oscilla tra la disperazione più totale e il dolce sollievo di una battaglia ormai vinta, catapultandolo in un continuo alternarsi di emozioni contrastanti che non hanno mai fatto smettere di chiedere come andrà realmente a finire questo scontro. Infatti Ufotable non sembra voler dare un lieto fine ai protagonisti che, ancora una volta, restano sospesi tra la vita e la morte mentre l'ultima immagine del quartiere a luci rosse stanzia silenziosa mostrando tutta la desolazione dell'ultimo devastante asso nella manica di Gyuutaro.



Ancora una volta, Ufotable si dimostra capace di saper realizzare (oltre ogni immaginazione) prodotti eccelsi che continuano a stupire il suo pubblico e che porta quest'ultima puntata di Demon Slayer 2 ai suoi massimi livelli. Animazioni divine, una CGI impressionante e scene di combattimento sublimi si contaminano per creare la puntata più bella vista finora di questa seconda stagione di Demon Slayer.