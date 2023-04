Demon Slayer 3x01 recensione: verso il villaggio dei forgiatori

Tante sono state le polemiche sul nuovo film di Demon Slayer - Verso il villaggio dei forgiatori di katana, non considerato dai fan nostrani come una vera e propria pellicola degna di essere chiamata tale. Un'anticipazione alla nuova season non richiesta che si ripete in questa prima puntata (lunga quasi un'ora nel complessivo), inizio effettivo di una nuova, ardua missione in uno dei villaggi più mistici e importanti del mondo di Demon Slayer: il villaggio dei forgiatori di katana.



L'esordio ufficiale

Dopo lunga attesa, Demon Slayer 3 porta sul piccolo schermo la terza stagione dell'anime a carico di Ufotable, studio di animazione che ci ha fatto sognare grazie al suo eccellente lavoro di trasposizione dell'opera originale di Koyoharu Gotoge.

Adesso, in seguito all'uscita del film agli inizi di marzo, che ha voluto mostrare in anteprima il nuovo arco narrativo, esce ufficialmente la prima puntata della terza season, introduzione ai nuovi attesi avvenimenti che vedranno Tanjiro esplorare e combattere in un villaggio assai particolare, dimora di coloro che armano i coraggiosi ammazzademoni: i forgiatori di katana. Ma per chi non ha avuto modo di vedere il film, un riassunto veloce di questa prima ora è d'obbligo. Tutto riparte da dove ci eravamo lasciati: nel palazzo dell'infinito insieme ad Akaza. Proprio lì, prima che Muzan degni le lune crescenti della sua carismatica presenza, faremo la conoscenza dei restanti antagonisti: Gyokko, la quinta luna crescente; Hantengu, la quarta; Douma, il demone già precedentemente conosciuto nei flashback di Daki e Gyuutaro ora diventato seconda luna crescente; e infine, ultimo ma non per importanza Kokushibo, prima luna crescente di cui potremmo scorgere il raccapricciante volto da sei occhi iniettati di sangue.

Rivedremo quindi Muzan, arrabbiato con Kagaya Ubuyashiki, prendendosela anche con tutti i suoi più fedeli demoni. Li lascia, non di ottimo umore, con delle importanti mansioni da svolgere. Concluso il prologo sapientemente narrato per includere quanto più possibile lo spettatore, la scena torna a Tanjiro in preda a sogni profondi costellati dalla presenza dei suoi antenati e di un misterioso spadaccino dalla fiammeggiante cicatrice sulla fronte. Scorgendo il suo volto, Tanjiro si risveglia da un sonno durato due mesi interi.



Livello successivo

Una è la parola che più si accosta nel descrivere questo nuovo debutto: evoluzione. La piega che Ufotable ha voluto dare a Demon Slayer 3 si basa non solo su una narrazione ben elaborata in linea con quella delle tavole del manga, ma anche qualitativa sul piano tecnico che, in questo episodio, raggiunge il livello successivo.

Tornando indietro nel tempo, chiamiamo ancora una volta in causa il film distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia (vi lasciamo qui la recensione di Demon Slayer - To the Swordsmith Village) che, come ben sappiamo, non ha soddisfatto appieno gli appassionati per via della sua natura totalmente slegata da quella che è la più semplice definizione di pellicola. Il monopolio delle due puntate della seconda season nel minutaggio totale, la presenza di opening e titoli di coda e la discontinuità tra vicende hanno quasi del tutto eclissato la vera novità del film, causando un malcontento generale. Nonostante ciò, il nuovo materiale permette di individuare con maggior precisione gli incredibili passi avanti che Ufotable ha deciso di introdurre nei suoi lavori. Partendo proprio da Akaza, una delle caratteristiche aggiunte è l'esplorazione del palazzo dell'infinito. Il villain viene reso più profondo e (appunto) infinito, grazie alle transizioni in cui vedremo la giovane luna crescente saltare tra piani, permettendoci così di comprendere meglio i meccanismi che muovono uno dei luoghi prediletti dal temibile Muzan. Una mossa di certo apprezzata, anche se forse troppo dilatata nel tempo vista la sua natura di semplice "dimostrazione".



Andando avanti, si nota una cgi superlativa che riesce ad esaltare appieno i materiali che fanno da sfondo ai protagonisti: legno, vetro, sangue. Sono loro, per la maggior parte, a monopolizzare la scena surclassando persino la presenza dei protagonisti più carismatici. Essa viene intrecciata all'introduzione di nuove tecniche cinematografiche quali il camera shake, che incrementa ancora di più il senso di inquietudine e sgomento di alcune scene cardine della puntata.



Ovviamente, l'introduzione a un nuovo capitolo della trama aiuta a mantenere viva l'attenzione dello spettatore grazie anche all'aggiunta della giusta quantità di fanservice: caratteristica non propriamente insista nell'opera di Demon Slayer ma sempre ben accetta soprattutto se in linea con il giusto personaggio quale l'Hashira dell'amore, Kanroji Mitsuri.