Demon Slayer 3x05 Recensione: Ufotable sta osando troppo?

Demon Slayer 3 torna con un nuovo episodio ricco di frenesia, in cui l'arrivo di alleati e nemici delizia e intriga gli spettatori accompagnandoli in combattimenti all'ultimo sangue che permetteranno di approfondire personalità (questa volta multiple) in contemporanea. Anche se l'uso della 3DCG nello scorso episodio non si è mostrato sempre al massimo nelle limitate scene in cui ha fatto la sua comparsa (lasciamo qui la recensione di Demon Slayer 3x04), le speranze crescono in attesa di scoprire come Ufotable ha deciso di rappresentare le vicende di questa inedita, adrenalinica puntata.

"La katana incandescente"

Anche l'Hashira dell'Amore Mitsuri Kanroji, arriva a destinazione facendo sfoggio delle sue incredibili abilità da spadaccina e, esternando il suo lato più combattivo e brutale, riesce a rende fede al suo compito salvando il capo villaggio.

Intanto, gli unici rimasti in piedi dall'ultimo scontro sono Genya (mostratosi stranamente affine ad abilità lontane da quelle umane) e Tokito, quest'ultimo ancora intento a ripercorrere la strada a ritroso in compagnia di Kotetsu e Kanamori. Ma proprio quando raggiungono la forgia per recuperare la spada del Pilastro, ecco che la quinta Luna Crescente li degna della sua presenza. La battaglia tra Gyokko e l'Hashira della nebbia ha inizio e, esattamente come per i due sfortunati fratelli, avviene in un turbinio di affascinanti rivelazioni: grazie al sangue di Nezuko, Tanjiro assiste alla trasformazione della sua katana divenuta di un rosso fiammante, simile se non uguale a quella dello spadaccino che ha invaso i suoi sogni e ricordi fin da prima del suo risveglio dopo la battaglia al distretto a luci rosse.



Con un'ultima danza di spada, Tanjiro rallenta il nemico imbattendosi poi nel suo amico Genya, totalmente diverso da come lo ricordavamo poche puntate addietro.



Spunti intriganti

Tra i diversi salti da un combattimento all'altro, sono tanti gli spunti di trama su cui soffermarsi in questo nuovo episodio. Primo, ma non per importanza, è la comparsa della quinta Luna Crescente, Gyokko, che ci ha deliziati con una piccola quando efficace dimostrazione di parte dei suoi poteri.

Lui è un artista. Eccentrico, orgoglioso, entusiasta, tutte caratteristiche che rispecchiano un aspetto degno dei migliori dei surrealisti. Una classica personalità perversa. Scelta scontata ma sempre azzeccata per solleticare l'attenzione.



In ordine cronologico, oltre alla breve ma intensa comparsa della dolce Mitsuri Kanroji, prodigatasi nell'utilizzo di una nichirin dalla forma flessibile e allungata, metafora del filo rosso dell'amore che lega due anime, Nezuko è tornata ad essere la regina indiscussa al centro di riflettori incerti. Demon Slayer 3 si ritrova ancora al centro di critiche riportando alla luce vecchie polemiche già discusse in passato.

Nonostante la presenza di una Nezuko già fatta e formata sia stata quantomeno esigua in questi primi episodi di stagione, il fandom torna più agguerrito che mai mettendo l'accento sulla sessualizzazione della tanto discussa coprotagonista. Critiche che, esattamente come al tempo, non hanno trovato terreno fertile per accrescere ed avvalorare la loro tesi. Infatti, al di là di quelle che sono le giustificazioni ‘fisiche' che portano la tanto amata Nezuko a far vedere più pelle del dovuto (con particolare riferimento al fatto che sia in grado di modificare il suo aspetto, ma non quello dei suoi abiti), tutto ciò che vediamo non si discosta poi tanto dai disegni originali del mangaka stesso: schizzi di inchiostro su carta che palesano, nei limiti del decoro, il fisico maturo di un'adolescente in crescita.



Una mancata fluidità

Come ci si poteva aspettare, Ufotable è maestro quando si parla di comparto tecnico e questo episodio non è da meno. Impossibile non notare gli accurati effetti particellari che accompagnano le scene più concitate, esattamente come per l'utilizzo delle luci e l'aggiunta di dominanti rosse e viola capaci di accompagnare lo spettatore lungo il flusso di avvenimenti frenetici di fine puntata. Uno dei connotati cardine è sicuramente il senso del macabro: grazie ai giusti effetti sonori, il coinvolgimento risulta ancora più marcato e piacevole.



Purtroppo, non è tutto oro ciò che luccica. L'utilizzo sempre più assillante del 3D, sebbene si sposi alquanto bene con i movimenti delle animazioni 2D, risulta a tratti macchinoso e artificiale. Le oscillazioni frequenti tra effetti grafici ben realizzati e distacchi visivi fin troppo netti tra tecniche cinematografiche diverse, fanno calare drasticamente la scorrevolezza generale, soprattutto visti i continui e repentini balzi tra tanti eventi adrenalinici simultanei. Un esperimento degno di nota, ma non ancora totalmente funzionale. Perciò, la domanda sorge spontanea: Ufotable sta forse osando troppo?