Demon Slayer, verso l'allenamento dei Pilastri al cinema: ne vale la pena?

La battaglia risolutiva per la Squadra Ammazzademoni è alle porte: l'anime di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba si prepara ad entrare nell'arco narrativo finale dopo averci permesso di esplorare il Villaggio dei Forgiatori di katana (affilate le spade per leggere la nostra recensione di Demon Slayer Stagione 3). Prima, però, per ufotable è necessario preparare il terreno di scontro che vedrà Tanjiro e i suoi alleati venire alla resa dei conto contro Muzan e le sue Lune Demoniache. Ed ecco che arriva la parentesi dedicata all'addestramento degli ammazzademoni insieme ai fortissimi Pilastri, in una stagione (la quarta) che preannuncia essere di transizione in vista dell'epilogo.



Anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, l'evento cinematografico in sala dal 22 febbraio, è un'operazione di passaggio. Si tratta infatti di un "film" che racchiude in sé la puntata finale della terza stagione e l'inizio della quarta, in un montaggio senza soluzione di continuità - e intervallato da una sequenza di titoli di intermezzo - che permetterà ai fan di riprendere le fila del racconto e avere un assaggio della prossima season. Un'operazione fatta indubbiamente di luci e ombre, peraltro sulla falsariga del precedente "Verso il villaggio dei forgiatori di katana", ma che ha il merito di riunire la community di Demon Slayer in una vera e propria celebrazione dei propri beniamini.



Il villaggio dei forgiatori di Katana sul grande schermo

L'episodio finale della terza stagione dell'anime di ufotable, soprattutto per chi non conosce gli eventi narrati nel manga di Kohoyaru Gotouge, è stato un vero e proprio vortice di emozioni.

Lo scontro che ha coinvolto Tanjiro, Nezuko, Genya Shinazugawa, Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji contro la Quarta e la Quinta Luna Crescente è terminato con un grande colpo di scena riguardante la natura della sorella del protagonista. Un momento ad altissimo tasso emotivo, giunto al termine di una battaglia sfiancante per tutti gli ammazzademoni. Non la fase migliore dell'opera, se confrontata con i precedenti archi narrativi, ma comunque centrale per lo sviluppo della trama portante. C'è da ammettere che guardare alcune delle scene clou dell'episodio in questione e ammirarle sul grande schermo dona al già strabiliante anime di ufotable un effetto ancora migliore, un pathos amplificato e un impatto visivo notevole. Una ragione in più, soprattutto per i fan più accaniti, per rivivere qualcosa di già visto, ma che proprio per questo potrebbe non rappresentare un motivo abbastanza valido per andare al cinema.



Verso l'allenamento dei Pilastri

La ragione principale per cui Demon Slayer - Verso l'allenamento dei Pilastri rappresenta un appuntamento abbastanza imperdibile sta proprio nella visione di materiale effettivamente inedito per chi attende l'uscita della quarta stagione. A conti fatti, la sequenza che fa da prologo al nuovo arco narrativo dura una quarantina di minuti: complessivamente è come guardare due puntate di fila, un minutaggio che può dirsi soddisfacente nonostante sia comunque inferiore al resto della proiezione.

Ad essere specifici, i suddetti 40 minuti adattano le vicende incluse tra il capitolo 128 e il 129 del volume 15 del manga, e mostrano prevalentemente i preparativi per l'addestramento che l'intero clan di ammazzademoni dovrà sostenere insieme ai Pilastri. C'è anche spazio per del materiale aggiuntivo: l'inizio di Demon Slayer 4 apre infatti con una sequenza che potremmo considerare "filler", e che rappresenta purtroppo l'unica incursione veramente action di questo prologo.

L'intera sequenza si preoccupa infatti di portare avanti la trama principale, mostrandoci ora la convalescenza di Tanjiro, e il suo ricongiungersi ai compagni di avventure Zenitsu e Inosuke, ora il meeting tra i membri della famiglia Ubuyashiki e la squadra dei Pilastri, anticipando alcuni spunti narrativi interessanti come il misterioso temperamento di Tomioka. Forse è davvero questo l'unico difetto de "Verso l'allenamento dei Pilastri": dare poco spazio all'azione, per ovvi motivi di trama, precludendo la possibilità di gustarsi le incredibili doti registiche dello staff di ufotable con scene davvero impegnative. Una mancanza a cui sopperisce la prima parte dell'evento cinematografico, che tuttavia - come già asserito - propone del materiale già visto. Sta insomma ai fan decidere se supportare l'iniziativa, quanto meno per vivere tutti insieme il fenomeno Demon Slayer e per avere una piccola anticipazione su ciò che verrà. Consapevoli, chiaramente, che i verti "fuochi d'artificio" arriveranno solo più avanti.