Dragon Ball Super: Super Hero, cosa ci dice il trailer del nuovo film?

È finalmente uscito il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero. Stando alle indiscrezioni, lo stesso Akira Toriyama, autore dello storico manga, starebbe lavorando al progetto. Come riportato in una nostra recente notizia sulla timeline di Dragon Ball Super: Super Hero, la pellicola sarà ambientata prima della fine di Dragon Ball Z, quindi qualche tempo prima dello scontro tra Goku e Ub al torneo Tenkaichi, e addirittura dopo la Saga di Granolah, attualmente in fase di serializzazione nel manga di Super a cura di Toyotaro. Ma cosa ci ha svelato la breve clip diffusa durante il New York Comic-Con 2021?



Dragon Ball in CGI, una scommessa rischiosa

Già dai primi secondi del trailer ciò che salta all'occhio è uno stravolgimento estetico davvero inedito per l'universo di Toriyama: il film verrà animato interamente inCGI, e stando alle prime sequenze mostrate da TOEI nel primo trailer ufficiale le impressioni preliminari sul comparto tecnico dell'opera non sono per nulla incoraggianti. Lo stile grafico e le movenze dei protagonisti ricordano più quelli di un videogioco che di un lungometraggio realizzato con le tecniche digitali

Non è ancora chiaro il motivo di questa scelta artistica, ma quanto abbiamo scorto nel teaser non fa ben sperare per la qualità complessiva dell'opera. Le animazioni sono poco fluide, e nelle poche sequenze di combattimento i movimenti dei personaggi risultano legnosi, addirittura statici. Andrà ovviamente valutato il prodotto finale una volta arrivato in sala, ma la nostra speranza è che lo staff possa rifinire ulteriormente l'impalcatura scenica del prodotto.



I personaggi, da Piccolo e Crilin a Pan e i nuovi volti

Nel trailer sono stati svelati alcuni dei personaggi che prenderanno parte alle vicende. Vengono mostrati alcuni guerrieri Z, come Piccolo (che dalle locandine sembra ricoprirà un ruolo di primaria importanza), Pan, Vegeta, Majin Bu e Goku; va fatta una menzione speciale per Crilin, che vestirà i panni di un poliziotto

Peraltro, alcune componenti del trailer, come la musica e l'ingresso in scena dei personaggi inediti, ci restituiscono un'atmosfera quasi da poliziesco: che il ruolo di Crilin si riveli particolarmente rilevante ai fini del racconto?



Inoltre, sono stati presentati ufficialmente i villain di questo film. Si tratta di un'organizzazione segreta sulle tracce dei guerrieri Z (potrebbe addirittura trattarsi di un ritorno del Red Ribbon), e in particolare li vediamo in possesso di informazioni su Goku, Vegeta e Majin Bu. I pezzi grossi di quest'organizzazione sono esseri umani che non sembrano particolarmente potenti (e a tal proposito, uno di questi somiglia al figlio di Lord Jaguar, il vecchio rivale di Mr. Satan). Tuttavia, possiamo notare che gli antagonisti dispongono di un braccio armato tutt'altro che umano.

I fantomatici alieni col mantello da supereroe hanno un'aria davvero minacciosa, eppure troviamo che il loro character design non sia particolarmente ispirato, e soprattutto non nello stile tipico di Toriyama. Infine, nel trailer c'è un frame in cui sembra comparire Broly: ci sembra difficile che il brutale saiyan abbia un ruolo particolarmente rilevante, e la nostra sensazione è che il suo sarà soltanto un cameo utile ad inquadrarlo nei piani futuri del franchise .



In ogni caso, sembra che il figlio di Paragas si trovi sul pianeta di Beerus, intento ad allenarsi insieme a Goku, proprio come promesso da Kakaroth sul finale di Dragon Ball Super: Broly (a proposito, potete teletrasportarvi verso la nostra recensione di Dragon Ball Super: Broly, l'ultimo film che lo vede antagonista.