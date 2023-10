Inu-Oh Recensione: tra musica e immagini, un'opera trascinante di Yuasa

Il primo film d'animazione giapponese a concorrere nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia, dove ha ottenuto un notevole successo di critica. Ora anche il pubblico italiano può godere in sala, grazie alla distribuzione da parte di Double Line in collaborazione con Hikari, dell'ultimo (capo?)lavoro di Masaaki Yuasa, già conosciuto e apprezzato anche sui nostri lidi per titoli del calibro di The Tatami Galaxy, Devilman Crybaby, Lu e la città delle sirene e Ride Your Wave (la nostra recensione di Ride your wave è a portata di clic).



Diciamolo fin dalla premessa, Inu-Oh non è per tutti: ci troviamo infatti ad un'opera spiazzante e trascinante, che fa della musica e dei richiami alla cultura autoctona alcuni diktat fondamentali dell'ora e mezzo di visione. Una consacrazione è già arrivata con la candidatura ai Golden Globe quale miglior film straniero, la seconda volta nella storia per un anime - se volete saperne di più sul primo a ottenere tale onore recuperate la nostra recensione di Mirai (2018) - e siamo sicuri che proprio per la sua peculiarità Inu-Oh verrà ricordato molto a lungo, meritandosi ampiamente lo status di cult.



Storia di fantasmi giapponesi

La vicenda prende spunto dal romanzo Tales of the Heike: Inu-Oh di Hideo Furukawa e chi avrà visto un capolavoro del cinema giapponese in carne e ossa quale Kwaidan (1964) potrà riscontrarvi alcuni similitudini, in particolare con il terzo episodio che raccontava della battaglia navale di Dan-no-ura: sicuramente una fonte di ispirazione sia per la messa in scena che per l'accompagnamento vocale di alcune sequenze nella premessa.

Perché sì, già dai primi secondi in Inu-Oh a prendersi la scena è proprio la componente sonora, elemento chiave a cui ruota tutto intorno. Il passaggio dal teatro Sarugaku al più conosciuto teatro Noh rivive in una storia che modernizza i tempi passati in un'ottica fantastica, all'insegna di un'inclusività non forzata e dal taglio sovrannaturale, lasciando fluire le emozioni pari passo con le note in una sorta di scorribanda pop, rock e quant'altro che comincia progressivamente a prendere il sopravvento, con la seconda metà dove sono più le parti cantate rispetto ai dialoghi.



Insieme contro tutto e tutti

A duecento anni dalla sanguinosa battaglia tra i clan Genji e Heike, con le storie raccontate dai monaci suonatori di biwa - liuti a manico corto - che le tramandano ai posteri, Tomona è un ragazzino che vive in un piccolo villaggio sulla costa.

Siamo nel quattordicesimo secolo e un giorno Tomona si trova in missione con suo padre, ingaggiato da alcuni individui per recuperare una preziosa reliquia che si troverebbe tra i fondali marini. Ma dopo aver ritrovato il mistico artefatto, proprio l'apertura del suddetto provoca la morte del genitore, con inoltre Tomona che resta gravemente ferito agli occhi, diventando cieco. In cerca di risposte su quanto accaduto, il ragazzino si dirige verso la capitale e si unisce ad un clan di monaci suonatori di biwa. Ben presto il suo destino si intreccerà con quello di Inu-Oh, un coetaneo dall'aspetto deforme che nasconde il suo viso dietro una maschera ed è ritenuto una sorta di mostro dai suoi concittadini. L'amicizia tra i due sarà immediata e le loro esibizioni, musicali e danzanti, riscuoteranno un grande successo in tutto il Paese, al punto da attirare su di loro le attenzioni dello shogun...



Concerto di emozioni

In certi momenti lo spettatore è proprio chiamato a interagire con quanto avvenente su schermo, ad applaudire durante le esibizioni o a cantare non appena compreso quel testo che si ripete a tratti quasi allo sfinimento, con piccole sfumature diverse, in una sorta di coro anthemico che si tinge di epica nella sua particolare commistione di generi. Un'opera rock-pop-rap, un mix di influenze che contagia il pubblico con una carica prorompente, facendosi ridondante ma mai pedissequo, sempre e comunque consono alla schizofrenia di una trama che dietro la superficie più delirante nasconde significati assai ricercati e raffinati, riuscendo a convogliare il carico emozionale con notevole spinta soprattutto nell'arco finale.

Un tocco piacevolmente visionario dal punto di vista dell'animazione, con la diffusione di questo nuovo stile musicale che si rifà a certe movenze e origini del rock moderno: i suonatori di biwa, capelli sempre più lunghi e look a metà tra il punk e il glam, muovono i loro strumenti come fossero chitarre elettriche, con tanto di headbanging e mosse che non lasciano nulla all'immaginazione.

Lo stile dell'animazione è soave nei movimenti e sgraziato nelle espressioni, un mix che rende il racconto e la sua componente estetica ricca di fascino e inquietudine, con alcune soluzioni psichedeliche che estraniano volutamente dal contesto storico, a condensare il non plus ultra di una storia fuori dal tempo che va raccontata più per il suo intrinseco che per gli effettivi connotati storiografici, comunque sempre presenti in quel sottofondo che si rifà a figure realmente esistite e a eventi avvenuti. Un approccio ucronico dove il dramma è sempre e comunque presente, in agguato, con quel senso di pericolo costante e un ché di disturbante che aleggia sulla figura dei due tormentati protagonisti. Uno rimasto cieco in tenera età per una tragedia nella quale ha perso il genitore, l'altro maledetto da un'orribile deformazione che si scoprirà poi non del tutto casuale: l'incontro tra questi due reietti genera una rabbia primigenia e ispirata, che proprio nelle note trova la sua valvola di sfogo, tra esplosioni queer e discorsi sull'apparenza, con i relativi lieto fine non così scontati come previsto. Tra Michael Jackson e i Queen, un film che si rifà a un immaginario musicale consolidato e universale, sia nella colonna sonora che nei tonitruanti, incessanti, balli all'ultimo respiro, dove le gambe si muovono a ritmo di tamburi in una verve pantomimica che lascia senza fiato.